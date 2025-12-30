Caso AFA: la Justicia levantó el secreto fiscal y bancario del empresario Javier Faroni y pidió informes a Estados Unidos

Javier Faroni, el empresario involucrado en el escándalo de la AFA

El juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella levantó el secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil del empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y los demás vinculados a TourProdEnter LLC, investigada por presunto desvío de dinero de la AFA en el exterior. La medida alcanzó a personas físicas y sociedades mencionadas en un dictamen de ampliación del objeto de la investigación presentado por la fiscal del caso Cecilia Incardona junto con la Procelac, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos.

El magistrado dispuso allanamientos a la casa del empresario, dos sedes de la AFA y otros domicilios particulares para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados a las maniobras investigadas, y además resolvió requerir información a entidades bancarias de Estados Unidos.

A quiénes se investiga

La fiscalía solicitó ampliar la investigación que se lleva en ese juzgado vinculada a la financiera Sur Finanzas y sus vínculos con la AFA. De esta manera desde ahora abarcará a Faroni, su esposa y también a Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice, “quienes figurarían como administradores, managers o beneficiarios formales” de las sociedades investigadas “pese a presentar perfiles económicos incompatibles con los montos administrados, lo que resulta consistente con esquemas de interposición de prestanombres”, explicó el dictamen fiscal.

De esta manera se amplió el objeto de la causa por supuesto lavado de activos que involucra a Sur Finanzas, dirigentes deportivos y operatorias financieras vinculadas al fútbol argentino. No se trata de imputaciones definitivas, algo que se determinará con el avance de la investigación, precisaron los investigadores.

Allanan la casa de Faroni, este martes en Nordelta (Gastón Taylor)

Los fiscales habían pedido medidas urgentes que fueron ordenadas por el juez. La ampliación se solicitó para incorporar nuevas hipótesis delictivas que si se corroboran vincularían maniobras de lavado de dinero en Argentina con “circuitos financieros de alcance transnacional, utilizando estructuras del fútbol profesional como soporte operativo”, explicaron las fuentes.

En particular, la investigación se centra en la actuación de la firma Sur Finanzas PSP S.A., de Ariel Vallejo, y de sociedades vinculadas a su grupo económico, que habrían operado como proveedores financieros de múltiples clubes, concentrando simultáneamente roles de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, lo que —según la hipótesis fiscal— “habría generado una opacidad sistémica propicia para el reciclaje de activos de origen ilícito”.

En ese marco, la AFA “habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en cesiones de derechos de cobro (especialmente de televisación), permitiendo que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera investigada”.

El dictamen incorpora una nueva línea de investigación internacional a partir de la investigación publicada en el diario La Nación y que da cuenta del presunto desvío de fondos hacia los Estados Unidos, a través de la firma TourProdEnter LLC, y su posterior dispersión hacia sociedades constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Se busca reconstruir la ruta del dinero y llegar a sus beneficiarios finales.

Faroni fue interceptado anoche cuando intentaba abordar un vuelo en el Aeroparque porteño para regresar a Uruguay, donde está su esposa. El empresario había vuelto a la Argentina desde el país vecino ese mismo día por la mañana. Pero Armella ya había ordenado la restricción de salida del país y por eso se le impidió irse.