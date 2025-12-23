Revelaron la razón detrás del vuelo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia: “Una tragedia absoluta”

No hubo sobrevivientes a bordo del Cessna Citation 550 bimotor

La muerte de Greg Biffle causó un gran impacto en el NASCAR, luego de que el ex piloto perdiera la vida en un accidente aéreo junto a su esposa, sus dos hijos y tres ocupantes más cuando intentaba aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Regional de Statesville, en el estado de Carolina del Norte, en los Estados Unidos. El curso de la investigación podría demorar hasta 18 meses para la elaboración del informe final sobre las causas que llevaron a este desenlace y uno de los mejores amigos de la familia brindó mayores precisiones sobre cuáles eran los motivos de ese viaje planificado en los días previos a la Navidad.

Garrett Mitchell, conocido en redes sociales como Cleetus McFarland, es un conocido youtuber con más de cuatro millones de suscriptores en esa plataforma y fue una de las personas que confirmó la presencia del conductor en la aeronave, ya que se iban a encontrar por la tarde del jueves 18 de diciembre. A pocas horas de esa publicación de Facebook que recorrió el mundo, el influencer comunicó la intención de hacerle un homenaje a Biffle. “Mis lágrimas van a hacer cortocircuito en mi computadora”, escribió en su cuenta personal. Incluso, en otras publicaciones lo llegó a definir como “mi hermano” y un “gran tipo”. Y este domingo publicó un video de 40 minutos dedicado a la figura nombrada como uno de los 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023.

Sobre el final de la grabación, Mitchell tomó la palabra con un extenso discurso, donde explicó porque se iban a encontrar ambos: “Les contaré una anécdota graciosa, espero que eso alegre un poco el ambiente. El plan para principios de esta semana era que Greg volara para venir a vernos, pero el motivo de la misión era que acordamos hacer un vídeo muy divertido en el que cada uno le compraría al otro un regalo de Navidad por valor de 10.000 dólares”.

“Llevaba años intentando llevar a cabo esta idea con alguien. Se lo he pedido a un montón de amigos, sinceramente. Y nunca se ha materializado. Pero cuando se lo pedí a Biff, le dije: ‘Quiero intercambiar regalos premium de Navidad de 10.000 dólares‘. Y él dijo ‘sí‘ inmediatamente. Y al año siguiente serían 20.000 dólares, y así sucesivamente hasta que se volviera una locura. Cada uno le haría al otro un regalo realmente genial”, siguió con su relato en una filmación que tiene más de 3.600.000 visualizaciones entre Facebook y YouTube.

Garrett Mitchell y Greg Biffle eran amigos

Vale recordar que el itinerario a bordo del Cessna C550 incluía volar más tarde desde Sarasota (Florida) al Aeropuerto Internacional de Treasure Cay, en las Bahamas, antes de regresar a Fort Lauderdale (Florida) y luego a Statesville por la noche.

Greg Biffle y Garrett Mitchell tenían dos reglas a cumplir: “No podía ser un coche, porque los dos tenemos un montón de coches, y tampoco podía ser un avión ultraligero, porque probablemente los dos íbamos a intentar comprarnos uno barato, como un helicóptero o algo así, y obviamente eso no sería seguro”. La personalidad del Internet tenía preparado un avión teledirigido de grandes dimensiones como obsequio al conductor. “No hay forma de que él supere esto”, pensó.

Sin embargo, la idea de Biffle lo agarró desprevenido: “Me compró palomas mensajeras. Su amigo me las envió hace unos días. Me dijo: ‘Esto es lo que Greg tenía entre manos‘, y compró unas palomas que son como palomas mensajeras, pero las más rápidas que se pueden conseguir. Y compró un gallinero muy bueno y tenía el plan de venir. Íbamos a competir con esas palomas, poner el gallinero y soltar las palomas lejos y que volvieran. Pensé: ‘¿Cómo se le ocurrió eso? Es lo más creativo del mundo‘. Jamás habría adivinado eso. Hubiera sido genial“.

Esta publicación la acompañó de un sentido texto para sus seguidores: “Nuestro homenaje a Greg Biffle y su familia. El último año y medio con él han sido algunos de los mejores momentos de mi vida. Tengo suerte de haberlo tenido como mentor y amigo cercano. Nunca he conocido a alguien con quien tuviera tanto en común. Fue un placer absoluto estar cerca de su esposa, Cristina, una madre increíble. Hay mucho más que decir, pero aquí tienen algunos de nuestros mejores momentos. Los queremos mucho chicos. Es una tragedia absoluta que tuvimos que perder a los Biffle así”.

Greg Biffle y su esposa, Cristina Biffle, fallecieron en el siniestro

Los videos del accidente viralizados en redes sociales dieron cuenta de la gravedad del siniestro ocurrido alrededor de las 10:20 (hora local) del 18 de diciembre con una aeronave propiedad de Greg Biffle, según arrojaron diversos medios locales. Todo sucedió a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte y uno de los testigos, Joshua Green, relató la angustia vivida en ese instante: “Nos quedamos en plan: ‘¡Dios mío! Vuela demasiado bajo’. Fue aterrador”.

Al día siguiente, el viernes 19, la madre de Cristina Grossu Biffle, pareja de Greg, reveló una desgarradora frase manifestada por su hija en medio del vuelo. “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Con el corazón roto”, contó Cathy Grossu en charla con la revista People en su portal web.

La Administración Federal de Aviación (FAA) dejó más precisiones sobre la causa a la señal internacional CNN: “Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte alrededor de las 10:20 a.m., hora local, de este jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará cualquier actualización”.

Un equipo de expertos del organismo partió desde Washington al lugar de los hechos bajo el liderazgo de Dan Baker, un especialista con más de 25 años de experiencia en accidentes de aviación. Los primeros detalles del vuelo arrojaron que el aeroplano fabricado en 1981 despegó del Aeropuerto Regional de Statesville, se desplazó 45 millas al norte de Charlotte y emprendió el regreso. “Hizo un giro inicial a la izquierda hacia el oeste, seguido de otro giro a la izquierda hacia el este en dirección al aeropuerto... aproximadamente cinco minutos después del despegue”, especificó Baker.

Los organismos de seguridad comenzaron a inspeccionar la aeronave

En la primera jornada de trabajos, la NTSB publicó un video en sus redes sociales con las primeras imágenes de cómo quedó el avión y Michael Graham, miembro de la entidad, anunció la recuperación de la caja negra, que podría ser clave para entender las razones detrás del accidente. Además, este sábado ofreció una información contraria a la dicha por Cathy Grossu: “Puedo confirmar que la NTSB está al tanto de un breve mensaje de texto de un pasajero a bordo de la aeronave a un familiar que decía, y cito, ‘Aterrizaje de emergencia‘. Nuevamente, eso es: ‘Aterrizaje de emergencia‘. No tenemos conocimiento de otras comunicaciones de pasajeros de la aeronave hacia personas en tierra”.

El informe preliminar se difundirá dentro de 30 días y las conclusiones finales recién se publicarán en un plazo de 12 a 18 meses. Una de las dudas a dilucidar es determinar quién era el piloto del avión, ya que había tres tripulantes habilitados en el interior, entre ellos Biffle. “En este momento, contamos con muy buena información y estamos bastante seguros sobre el ocupante del asiento izquierdo, pero necesitamos confirmarlo, ¿de acuerdo? Debemos ser precisos en nuestro trabajo, y también, desde el punto de vista de los factores de supervivencia, que es parte de nuestra investigación, queremos saber dónde estaba sentada cada persona. Eso es un poco más difícil en un accidente como este”, fue cauto Graham.

En el siniestro murieron el campeón del NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle, los hijos del corredor Emma (14 años) y Ryder (5 años), y los otros ocupantes Craig Wadswort, Dennis Dutton y su hijo Jack.

Biffle llegó a ser nominado al Salón de la Fama del NASCAR y tuvo un destacado gesto en 2024, cuando participó de cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte después de lo que dejó el huracán Helene en 2024, que fue el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según detalló la BBC.

Así quedó el avión donde viajaba Greg Biffle (Crédito: NTSB/Handout via Reuters)