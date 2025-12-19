El estremecedor video del accidente aéreo en el que murieron el legendario piloto Greg Biffle y su familia

El fallecimiento de Greg Biffle, figura histórica del automovilismo estadounidense, junto a su familia en un accidente aéreo en Carolina del Norte, generó una profunda conmoción en el mundo del deporte motor. La tragedia, que involucró a un avión ejecutivo propiedad del propio Biffle, ocurrió cuando la aeronave intentaba aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville, según informaron las agencias AP y EFE. La noticia fue confirmada oficialmente por NASCAR, que destacó la trayectoria y el compromiso humanitario del piloto: “La familia de NASCAR está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable trabajo humanitario posterior a su carrera. Extendemos nuestro más sentido pésame”.

En las últimas horas, se conoció el estremecedor video del fatal accidente aéreo. Las dramáticas imágenes muestran el momento en que el avión que transportaba al piloto de NASCAR Greg Biffle y su familia se estrella en el Aeropuerto Regional de Statesville, Carolina del Norte. Otro video muestra a los equipos de emergencia respondiendo al llamado.

El siniestro, que tuvo lugar alrededor de las 10:15 (hora local), dejó escombros dispersos en el noveno hoyo de una cancha de golf cercana, según precisó AP. Testigos presenciales, como Joshua Green, relataron la angustia vivida en el momento: “Nos quedamos en plan: ‘¡Dios mío! Vuela demasiado bajo’. Fue aterrador”. La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que el accidente se produjo a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte y que la investigación está en curso, en colaboración con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Todo sucedió durante la mañana de este jueves en Carolina del Norte

La aeronave, un Cessna C550 vinculada a la empresa GB Aviation Leasing, registrada a nombre de Biffle, había despegado minutos después de las 10 de la mañana y regresó para intentar aterrizar, según los datos de FlightAware.com. El itinerario previsto incluía vuelos posteriores desde Sarasota (Florida) hacia el Aeropuerto Internacional de Treasure Cay, en las Bahamas, con regreso a Fort Lauderdale (Florida) y finalmente a Statesville por la noche.

En un primer momento, las autoridades no habían confirmado la identidad de los ocupantes. Sin embargo, Garrett Mitchell, a quien People describió como un viejo amigo de Biffle, comunicó en su cuenta oficial de Facebook: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”. El sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, ratificó la existencia de víctimas mortales, aunque sin precisar el número exacto.

El impacto de la noticia se reflejó también en las palabras del congresista Richard Hudson, de Carolina del Norte, quien expresó en sus redes: “Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron. Eran amigos que dedicaban su vida a ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados. Pero también fue una persona extraordinaria, y será recordado tanto por su servicio al prójimo como por su valentía en la pista. Nuestras oraciones están con su familia, amigos y todos los que están de duelo por esta pérdida inimaginable”.

El mensaje de NASCAR por la muerte de Greg Biffle

Greg Biffle fue reconocido como uno de los 75 mejores pilotos de NASCAR en 2023 y acumuló 19 victorias en la Cup Series a lo largo de una carrera de dos décadas, que incluyó títulos en la Xfinity Series y la Craftsman Truck Series. El difunto Benny Parsons fue quien descubrió a Biffle en los años noventa, apostando por su talento cuando aún competía en Vancouver, Washington. Esa confianza se tradujo en 56 victorias en las tres principales series de NASCAR.

Según reconstruyó The Athletic, su última victoria fue en 2019, tras tres años de retiro, cuando regresó para una única carrera con Kyle Busch Motorsports en el Texas Motor Speedway y se alzó con el triunfo. “Fue nominado para el Salón de la Fama de NASCAR y se espera que eventualmente sea incluido”, afirmaron desde ese medio.

Más allá de su legado deportivo, Biffle se destacó por su labor humanitaria, especialmente tras el paso del huracán Helene en 2024, el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según la BBC. Realizó cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte, consolidando su imagen como un referente tanto dentro como fuera de las pistas.

Fue nominado al Salón de la Fama, pero nunca fue seleccionado