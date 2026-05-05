Costa Rica: un hombre resulta herido en ataque con arma blanca en San Vicente de Moravia

Un grupo de vecinos anónimos se reúne en una calle residencial de San Vicente de Moravia durante la madrugada, observando una escena delimitada por cinta policial amarilla con luces de ambulancia y patrulla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombre apuñalado en San Vicente de Moravia, Costa Rica, permanece bajo atención médica especializada tras un ataque con arma blanca que lo dejó en estado crítico. El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes, movilizando a los equipos de emergencia de la zona.

La Cruz Roja Costarricense recibió una alerta poco después de las 4:30 a.m., según informó el comité local. La llamada reportaba a una persona apuñalada en la comunidad, lo que activó el protocolo de atención inmediata. Una ambulancia fue enviada rápidamente al lugar.

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Los paramédicos encontraron a la víctima con múltiples heridas producidas por arma blanca. El hombre recibió los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Calderón Guardia, donde ingresó en estado delicado. Su identidad y evolución clínica no han sido divulgadas por las autoridades.

Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López

El ataque generó inquietud en los habitantes de Moravia, quienes pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial durante la madrugada. La falta de información sobre las circunstancias del hecho aumentó la preocupación en el vecindario.

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Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si este violento episodio ocurrió durante un asalto, una riña o en otro contexto. Los cuerpos policiales mantienen activa la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La víctima continúa internada, mientras los investigadores recaban datos y testimonios para esclarecer este episodio y llevar tranquilidad a la comunidad.

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Otros hechos violentos en el distrito de San Vicente de Moravia

San Vicente de Moravia distrito de la provincia de San José registró cuatro hechos violentos que incluyen un asesinato a balazos, una balacera cerca de un colegio, la captura de un presunto sicario y la muerte de un hombre tras un ataque de perro entre febrero y abril de 2026.

El fallecimiento de un hombre de alrededor de 60 años se produjo el 17 de abril de 2026 en San Jerónimo, Calle Tornillal, luego de que fuera agredido por un perro de raza American Staffordshire Terrier que, según autoridades, pertenecía al propio fallecido, informó telediario.cr.

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La captura de Carvajal Fernández, principal sospechoso del homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrió el 10 de febrero de 2026, tras un operativo nocturno en San Isidro de Heredia, donde fue localizado portando un arma, de acuerdo con amprensa.com. El exmilitar Samcam fue víctima de un homicidio en junio de 2025 en su residencia en Moravia.

Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense asisten a una persona en una acera de San Vicente de Moravia, Costa Rica, durante una emergencia nocturna con la ambulancia estacionada y luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Jerónimo de Moravia, el 1 de febrero de 2026, se registró el asesinato de un joven Vargas, de 22 años, quien fue hallado sin vida en la vía pública tras recibir disparos en el rostro. De acuerdo con nacion.com, vecinos alertaron sobre detonaciones y la Fuerza Pública atendió el reporte en el lugar.

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Una balacera ocurrida el 18 de marzo de 2026 fuera del Colegio Saint Francis, en Moravia, durante el horario escolar y cerca de las 9 a. m., activó los protocolos de seguridad del centro educativo. Aunque el incidente sucedió en las inmediaciones y no tuvo relación directa con la institución, generó alarma entre padres y docentes, según detalló nacion.com.