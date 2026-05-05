Costa Rica

Costa Rica: un hombre resulta herido en ataque con arma blanca en San Vicente de Moravia

La madrugada de este martes se registró una agresión que dejó a un residente local hospitalizado en estado reservado. El caso activó protocolos de emergencia y ha llevado a las autoridades a iniciar indagaciones formales

Guardar
Grupo de personas de espaldas observa una calle residencial oscura en San Vicente de Moravia, detrás de una cinta policial amarilla. Luces desenfocadas de ambulancia y patrulla policial se ven al fondo.
Un grupo de vecinos anónimos se reúne en una calle residencial de San Vicente de Moravia durante la madrugada, observando una escena delimitada por cinta policial amarilla con luces de ambulancia y patrulla al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombre apuñalado en San Vicente de Moravia, Costa Rica, permanece bajo atención médica especializada tras un ataque con arma blanca que lo dejó en estado crítico. El hecho ocurrió en las primeras horas de este martes, movilizando a los equipos de emergencia de la zona.

La Cruz Roja Costarricense recibió una alerta poco después de las 4:30 a.m., según informó el comité local. La llamada reportaba a una persona apuñalada en la comunidad, lo que activó el protocolo de atención inmediata. Una ambulancia fue enviada rápidamente al lugar.

PUBLICIDAD

Los paramédicos encontraron a la víctima con múltiples heridas producidas por arma blanca. El hombre recibió los primeros auxilios en el sitio y fue trasladado de urgencia al Hospital Calderón Guardia, donde ingresó en estado delicado. Su identidad y evolución clínica no han sido divulgadas por las autoridades.

Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López
Imagen de archivo de turistas pasando junto a la escena de una acción violenta en San José, Costa Rica. 10 enero 2024. REUTERS/Mayela López

El ataque generó inquietud en los habitantes de Moravia, quienes pidieron a las autoridades reforzar la presencia policial durante la madrugada. La falta de información sobre las circunstancias del hecho aumentó la preocupación en el vecindario.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, las autoridades no han aclarado si este violento episodio ocurrió durante un asalto, una riña o en otro contexto. Los cuerpos policiales mantienen activa la investigación, con el objetivo de identificar a los responsables y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

La víctima continúa internada, mientras los investigadores recaban datos y testimonios para esclarecer este episodio y llevar tranquilidad a la comunidad.

Otros hechos violentos en el distrito de San Vicente de Moravia

San Vicente de Moravia distrito de la provincia de San José registró cuatro hechos violentos que incluyen un asesinato a balazos, una balacera cerca de un colegio, la captura de un presunto sicario y la muerte de un hombre tras un ataque de perro entre febrero y abril de 2026.

El fallecimiento de un hombre de alrededor de 60 años se produjo el 17 de abril de 2026 en San Jerónimo, Calle Tornillal, luego de que fuera agredido por un perro de raza American Staffordshire Terrier que, según autoridades, pertenecía al propio fallecido, informó telediario.cr.

La captura de Carvajal Fernández, principal sospechoso del homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, ocurrió el 10 de febrero de 2026, tras un operativo nocturno en San Isidro de Heredia, donde fue localizado portando un arma, de acuerdo con amprensa.com. El exmilitar Samcam fue víctima de un homicidio en junio de 2025 en su residencia en Moravia.

Ambulancia de Cruz Roja Costarricense con luces de emergencia y dos paramédicos arrodillados junto a una persona en una acera de San Vicente de Moravia de noche.
Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense asisten a una persona en una acera de San Vicente de Moravia, Costa Rica, durante una emergencia nocturna con la ambulancia estacionada y luces encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Jerónimo de Moravia, el 1 de febrero de 2026, se registró el asesinato de un joven Vargas, de 22 años, quien fue hallado sin vida en la vía pública tras recibir disparos en el rostro. De acuerdo con nacion.com, vecinos alertaron sobre detonaciones y la Fuerza Pública atendió el reporte en el lugar.

Una balacera ocurrida el 18 de marzo de 2026 fuera del Colegio Saint Francis, en Moravia, durante el horario escolar y cerca de las 9 a. m., activó los protocolos de seguridad del centro educativo. Aunque el incidente sucedió en las inmediaciones y no tuvo relación directa con la institución, generó alarma entre padres y docentes, según detalló nacion.com.

Temas Relacionados

San Vicente de MoraviaCruz Roja CostarricenseViolencia UrbanaCosta RicaViolencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Panamá incauta más de 1,600 paquetes de droga en operativos marítimos

Cuatro acciones en el Pacífico y el Caribe dejaron capturas, embarcaciones retenidas y cargamentos asegurados.

Panamá incauta más de 1,600 paquetes de droga en operativos marítimos

Autoridades dominicanas detienen a ciudadana con nacionalidad española y dominicana por presunto tráfico de drogas en Punta Cana

Un equipo conjunto de seguridad aeroportuaria identificó a la sospechosa durante controles de rutina y procedió a su arresto al encontrarle varias láminas con posible cocaína, lo que motivó el inicio de investigaciones adicionales

Autoridades dominicanas detienen a ciudadana con nacionalidad española y dominicana por presunto tráfico de drogas en Punta Cana

“Estábamos a menos uno, hoy somos un rival competitivo”: Eric Acuña y la transformación de fútbol femenino salvadoreño

El avance del fútbol femenino en El Salvador se refleja en la voz de Eric Acuña, quien apuesta por la disciplina, la estrategia y el compromiso como fundamentos para alcanzar logros inéditos en la historia del equipo nacional

“Estábamos a menos uno, hoy somos un rival competitivo”: Eric Acuña y la transformación de fútbol femenino salvadoreño

Autoridad salvadoreña de aviación consolida su liderazgo regional en la formación de controladores aéreos

La posición de El Salvador como hub de capacitación técnica en aviación se refleja tanto en la formación de controladores y técnicos de Centroamérica como en la incorporación de tecnología avanzada dentro de sus programas académicos

Autoridad salvadoreña de aviación consolida su liderazgo regional en la formación de controladores aéreos

Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias

El proceso de selección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal de Justicia Electoral avanza hacia a la definición de la nómina final y su votación en el pleno del Congreso Nacional de Honduras.

Congreso entra en fase decisiva para elegir autoridades electorales tras cierre de audiencias

TECNO

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

“Lo creé en los aviones”: Juan Pablo Raba revela el ‘realismo mágico’ tras su papel en La Casa de los Espíritus de Prime Video

Google renueva Gemini en iOS con diseño semitransparente y menú mejorado

Investigación revela que ChatGPT y otras IA utilizan rastreadores de navegación para conocer más al usuario

Anthropic se sentó con los dueños del capitalismo: el acuerdo que cambia el tablero

La computación cuántica, lista para cambiar la vida diaria más pronto de lo pensado: esto dice Harvard

ENTRETENIMIENTO

Heidi Klum: así fue como la modelo se convirtió en una estatua viviente para la Met Gala 2026

Heidi Klum: así fue como la modelo se convirtió en una estatua viviente para la Met Gala 2026

Nuevo tráiler de La Odisea: fecha de estreno, reparto y todo sobre la épica película de Christpher Nolan

Angelina Jolie pone a la venta su mansión histórica en Los Ángeles por casi 30 millones de dólares

Javier Bardem reflexionó sobre el machismo en la actualidad: “Me preocupa mucho que estamos yendo hacia atrás”

Olivia Wilde vuelve a generar polémica por su apariencia en la Met Gala 2026

MUNDO

El S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos récords impulsados por la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

El S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos récords impulsados por la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Marco Rubio confirmó el fin de la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán: “Logramos todos los objetivos”

Reino Unido sancionó a 35 personas y empresas por suministrar drones a Rusia y reclutar migrantes para la guerra en Ucrania

El precio del petróleo Brent retrocede pese a las tensiones en Medio Oriente

Zelensky denuncia el “cinismo absoluto” de Rusia: mientras anuncia una tregua, sus ataques dejan 18 muertos en Ucrania