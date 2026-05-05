Redes de microtráfico se expanden en barrios de República Dominicana

Las redes de microtráfico en República Dominicana se expanden y superan los controles policiales tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Redes de microtráfico de drogas en la República Dominicana han consolidado su presencia como estructuras dispersas y adaptativas capaces de superar los esquemas tradicionales de control policial. En los primeros ccuatro meses de 2026, los organismos de seguridad incautaron 2.59 toneladas de sustancias ilícitas durante 6,944 operativos. Estas cifras ilustran la escala y la presión continua que enfrentan las autoridades, según registros oficiales.

El análisis de los decomisos revela la permanencia del microtráfico y, simultáneamente, su capacidad de transformación. En abril, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó 783,082 gramos de estupefacientes, posicionando a la cocaína en primer lugar (502,319 gramos), seguida por marihuana (266,736 gramos), crack, hachís, tusi y éxtasis. La fragmentación de la oferta y la diversificación del consumo han generado un mercado local en constante expansión y evolución.

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Para hacer frente a la dispersión del negocio, la respuesta estatal se ha intensificado. Los puntos de venta se han multiplicado en el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata y San Cristóbal, desplazándose a áreas residenciales y espacios públicos. Diario Libre reporta que este proceso ha dado lugar a focos de menudeo con competencia directa por consumidores individuales, situación que complica la labor policial y judicial.

En abril, la DNCD incautó 783,082 gramos de estupefacientes, con cocaína liderando la lista, seguida por marihuana, crack, hachís, tusi y éxtasis, reflejando un microtráfico en expansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el primer trimestre, la cocaína representó el 86 % de las drogas incautadas en enero. En los meses siguientes, la marihuana fue incrementando su presencia, llegando a superar la cantidad decomisada de cocaína en la primera mitad de marzo. El crack, el éxtasis y el hachís también figuran en los registros; por su parte, los decomisos de dinero han presentado un patrón irregular y en ocasiones bajo. Este comportamiento apunta a un negocio sostenido por microtransacciones y volumen, más que por grandes sumas.

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Las autoridades reportaron la incautación de USD 30,492 y RD$ 2,934,196 en efectivo únicamente en enero, con una reducción de valores en los meses posteriores. De esta manera, la venta al menudeo, caracterizada por su baja escala y alta frecuencia, ha sustituido las operaciones de mayor envergadura.

Dinámica social y legal del microtráfico en los barrios

El impacto del fenómeno trasciende los números. El consumo de drogas se ha vuelto parte habitual de la vida en áreas residenciales y espacios públicos, donde la venta y el uso se consolidan y la permisividad social aumenta.

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La medición precisa del fenómeno enfrenta obstáculos notables. La investigadora Tahira Vargas advierte que la expansión del consumo, en particular de marihuana, resulta compleja de cuantificar, ya que la ilegalidad de esa sustancia impide disponer de estadísticas oficiales confiables. Esta situación limita la comprensión real del problema y restringe las herramientas de las autoridades para dimensionarlo adecuadamente.

El consumo de drogas se integra a la vida cotidiana en áreas residenciales y crece la permisividad social en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Vargas, la percepción de aumento entre los jóvenes está atravesada por factores culturales, como el relevo del cigarrillo por cannabis y la difusión en redes sociales sobre sus supuestos beneficios, sin control sobre calidad o composición. La falta de regulación incrementa los riesgos sanitarios, especialmente en materia de salud mental.

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En lo normativo, la legislación dominicana no establece una distinción clara entre consumo y tráfico. Ese vacío frena la elaboración de políticas públicas de salud específicas y obstaculiza la prevención y la educación tanto en el ámbito familiar como institucional. Según Diario Libre, la estrategia de la DNCD se centra en desarticular redes locales a través de operativos focalizados en los barrios, con la meta de contener el impacto del microtráfico en la seguridad ciudadana.