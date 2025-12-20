Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo sucedió durante la mañana de este jueves en Carolina del Norte

El estupor inicial por el trágico accidente aéreo lentamente le abre la puerta a las preguntas. Tras la muerte de leyenda del NASCAR Greg Biffle, su familia y otras tres personas luego del fallido aterrizaje de emergencia de la aeronave en la que se trasladaban, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) encabeza una investigación como es habitual en estos casos.

Si bien se difundirá un informe preliminar dentro de 30 días y habrá que esperar entre 12 a 18 meses para las conclusiones finales, el inicio de la investigación permitió conocer algunos detalles de lo ocurrido tras el fatal suceso.

En una conferencia de prensa, las autoridades de la NTSB involucradas en el caso reconocieron que pudieron recuperar la caja negra del Cessna Citation 550 bimotor para analizar las conversaciones que permitirán esclarecer mejor lo ocurrido dentro de la aeronave.

Sin embargo, buscan establecer en primera instancia quién comandaba el avión ya que había a bordo tres pilotos: “Hasta el momento, no hemos podido verificar quién pilotaba el avión. Sabemos que tres de los ocupantes tenían licencia de piloto, pero no hemos podido verificarlo por el momento, pero es algo en lo que estamos trabajando”, afirmó el investigador Michael Graham, según replicó el medio People.

El fatal accidente se desarrolló el jueves por la mañana en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte: murieron el campeón del NASCAR Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle, los hijos del corredor Emma (14 años) y Ryder (5 años), pero también estaban a bordo Craig Wadswort, Dennis Dutton y su hijo Jack.

El ex piloto del NASCAR viajaba con su familia

Según la cadena WCNC, Biffle había recibido la certificación para volar aviones multimotor hace apenas nueve meses, aunque esa licencia “no le habría permitido ser el único piloto en ese vuelo”. Aunque la aeronave era de su propiedad, había abordo otras dos personas con permisos: Dennis Dutton era piloto de transporte aéreo y tenía permisos para comandar este tipo de aviones, aunque “se le exigía tener un segundo al mando a bordo”. En ese caso, su hijo Jack había recibido recientemente la licencia como piloto monomotor.

El trágico accidente ocurrió a las 10:15 AM del jueves 18 de diciembre, según información suministrada por la Administración Federal de Aviación (FAA). El medio People afirmó que el Cessna Citation 550 bimotor permaneció en el aire durante 10 minutos entre el despegue y el fatal desenlace.

La aeronave se estrelló justo antes de la pista: “El punto de impacto inicial fue un poste de luz de pista ubicado a unos 550 metros del umbral de la pista. Posteriormente, el avión impactó contra árboles, otros dos postes de luz de pista y la valla perimetral del aeropuerto, justo antes de detenerse cerca del umbral de la pista”, especificó Graham en la conferencia de prensa. “Sí, cayó al suelo antes de llegar a la pista”, respondió el representante de la NTSB ante una consulta, teniendo en cuenta que antes de alcanzar la pista de aterrizaje impactó contra árboles, postes de luz y el perímetro del lugar.

Y agregó más detalles que surgieron de los primeros trabajos de inspección: “El avión también quedó en tierra con rumbo este. El fuego posterior al impacto consumió la mayor parte del fuselaje y las secciones interiores del ala. Se han identificado las cuatro esquinas del avión y las superficies de control de vuelo entre los restos y el campo de escombros. Ambos motores estaban presentes entre los restos principales”.

El medio especializado en automovilismo Motorsport replicó que los escombros quedaron sobre un campo de unos 1800 pies y adelantaron que la grabadora de voz de la cabina será analizada en Washington DC. “Es bastante largo, por lo que está muy disperso, así que llevará algún tiempo documentarlo todo. No pudimos despegar nuestro dron hoy debido a los fuertes vientos, pero queremos documentarlo digitalmente con el dron mañana para tener una mejor idea de la extensión y la cantidad de escombros que hay”, advirtió Graham.

Una de las hipótesis de la NTSB está sobre el rol climatológico en el suceso. “Se basaban en las reglas de vuelo visual”, adelantó Graham, aunque también señaló que en el momento del hecho había “techos bajos y lloviznas intensas”. “Así que esa es una de las tres cosas que realmente observamos: a las personas que operan la aeronave, a la aeronave en sí y luego al entorno, y la meteorología es una de las que observamos y que observaremos muy de cerca”, explicó sobre el foco inicial de la investigación.

El reconocido corredor de NASCAR viajaba con su esposa y sus dos hijos al momento del accidente aéreo en Carolina del Norte. Un amigo cercano suyo confirmó que toda la familia se encontraba a bordo de la aeronave. El siniestro provocó conmoción en el mundo del automovilismo.

Durante las primeras entrevistas a los testigos surgió la información de que “el avión volaba muy bajo” y también se conoció que Cristina Grossu Biffle, pareja de Greg, alcanzó a enviarle un mensaje a su madre Cathy Grossu que expone las problemáticos que tuvo la aeronave: “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo”.

El diario New York Post replicó el análisis que realizó el experto en aviación, Max Trescott, en el podcast NTSB News Talk. Aseguró que los datos de seguimiento de la aeronave mostraron un salto “bastante inusual” después de que el avión levantara vuelo y señaló que quien haya estado al mando hizo un “trabajo extraordinario” regresando al aeropuerto en medio de condiciones de llovizna y nubosidad, más allá de que finalmente por alguna falla hasta ahora no esclarecida no logró hacer el aterrizaje de emergencia. “Se acercaron muchísimo y de alguna manera perdieron cosas justo al final”, dijo Trescott.

Los datos de vuelo mostraron que, tras despegar a aproximadamente 45 millas al norte de Charlotte, el Cessna fabricado en 1981 hizo un giro abrupto de 180 grados para regresar con el fin de aterrizar. “Hizo un giro inicial a la izquierda hacia el oeste, seguido de otro giro a la izquierda hacia el este en dirección al aeropuerto... aproximadamente cinco minutos después del despegue”, especificó el investigador a cargo de la NTSB, Dan Baker.

La cadena WNEP indicó que, durante los diez minutos que duró el vuelo, la velocidad y la altitud del avión “fluctuaron significativamente”. La trayectoria expuso que se “experimentó un problema” que los obligó a retornar inmediatamente a tierra, según dijo el ex investigador de accidentes de la NTSB y la FAA, Jeff Guzzetti, a este medio.

Los datos que replicó el citado medio indican que el Cessna “se elevó rápidamente desde 550 metros (1800 pies) hasta 1220 metros (4000 pies) antes de volver a descender” y que instantes antes del impacto se “encontraba a sólo unos 200 metros del suelo”. “Una cosa es segura: volaban a baja altura. Demasiado bajo para aterrizar con seguridad en esa pista”, afirmó Guzzetti.

Al mismo tiempo, surgió la pregunta sobre por qué los pilotos no realizaron una llamada de emergencia ante los problemas. La teoría que expuso el experto en seguridad aérea John Cox al medio WNEP plantea que posiblemente los pilotos “estuvieran demasiado ocupados intentando controlar el avión y solucionando el problema”, aunque también existe la posibilidad de que “el problema que encontraron no se considerara una emergencia”.