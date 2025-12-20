Las estremecedoras imágenes de los restos del avión en el que viajaban la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

Los organismos de seguridad comenzaron a inspeccionar la aeronave

La muerte de Greg Biffle, su esposa, sus dos hijos y tres ocupantes más en un fatídico accidente aéreo ocurrido en Carolina del Norte, Estados Unidos, generó una enorme conmoción en el mundo. En las últimas horas, los organismos de seguridad comenzaron a desarrollar las primeras tareas para buscar esclarecer el suceso que involucró a la leyenda del NASCAR.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) mostró este sábado las primeras imágenes de los restos del avión a través de un video publicado en sus canales oficiales y que ya cuenta con más de 17.000 reproducciones en YouTube.

La filmación, que se prolonga por más de cuatro minutos, exhibió postales panorámicas o de cerca de la aeronave en medio del incesante trabajo de los especialistas, quienes viajaron desde Washington, durante la jornada de este viernes. En la grabación queda en evidencia que muchos fragmentos quedaron desperdigados por diferentes sectores del lugar. Esto va en consonancia a lo informado por la agencia internacional AP, que detalló que el momento de la caída se registró en medio de una cancha de golf y el noveno hoyo quedó “cubierto” de escombros.

Todo sucedió mientras el avión intentaba aterrizar en la pista 28 del Aeropuerto Regional de Statesville 10 minutos después a levantar vuelo desde ese mismo punto en la pista 10.

El video tiene más de 17.000 reproducciones en YouTube (Crédito: NTSB/Handout via Reuters)

El miembro de la NTSB, Michael Graham, detalló el campo de acción del equipo de investigación durante la jornada: “Ayer (viernes), nuestro grupo de sistemas documentó el campo de escombros del accidente, la ubicación de los restos del avión, la localización de los componentes y los controles de vuelo”. Se recuperó la caja negra y ya se encuentra en la sede del organismo, en Washington DC, para su análisis. La remoción de los materiales comenzó este sábado y finalizará en uno o dos días para liberar la escena a las autoridades locales.

La conferencia de prensa brindada por Graham bajo la atenta escucha de Dan Baker, el investigador a cargo, incluyó algunas observaciones antes de dar comienzo al intercambio de consultas: “Quiero aclarar una pregunta que recibí ayer sobre un posible mensaje de texto de un pasajero a bordo de la aeronave. Esta mañana puedo confirmar que la NTSB está al tanto de un breve mensaje de texto de un pasajero a bordo de la aeronave a un familiar que decía, y cito, ‘Aterrizaje de emergencia‘. Nuevamente, eso es: ‘Aterrizaje de emergencia‘. No tenemos conocimiento de otras comunicaciones de pasajeros de la aeronave hacia personas en tierra”.

Hasta el momento, esa información contradice a lo dicho por Cathy Grossu, madre de Cristina Grossu Biffle, pareja de Greg, quien afirmó haber recibido un mensaje de su hija que anticipó la tragedia: “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Con el corazón roto”, comentó ante la revista People.

Uno de los reporteros le consultó a Graham sobre quién fue el destinatario de este mensaje, pero evitó dar mayores precisiones: “No vamos a compartir esa información en este momento. Debemos ser respetuosos con la situación de la familia y agradecemos que hayan compartido esa información con nosotros en este momento”.

El desenlace tuvo lugar minutos después de las 10 de la mañana del jueves pasado (Crédito: NTSB/Handout via Reuters)

El enfoque de la causa se concentra en conocer las razones que precipitaron un regreso forzoso al mismo punto de despegue con pocos minutos de distancia: “No tenemos información que permita determinar si había algún tipo de emergencia a bordo. La aeronave parecía estar configurada adecuadamente para el aterrizaje, pero también venía baja en los videos. No tenemos otros indicios de qué pudo haber pasado hasta el momento”.

Otra de las dudas a dilucidar se trata de quién era el piloto. Según la cadena WCNC, Greg Biffle había recibido la certificación para volar aviones multimotor hace apenas nueve meses, aunque esa licencia “no le habría permitido ser el único piloto en ese vuelo”. Otra de las víctimas, Dennis Dutton, era piloto de transporte aéreo y tenía permisos para comandar este tipo de aviones, aunque “se le exigía tener un segundo al mando a bordo”. El hijo de Dutton, Jack, había recibido recientemente la licencia como piloto monomotor y viajaba junto a su padre.

Con esos interrogantes a cuestas, Michael Graham evitó dar una sentencia, aunque estimó que están cerca de una respuesta clara sobre la persona que pilotaba: “En este momento, contamos con muy buena información y estamos bastante seguros sobre el ocupante del asiento izquierdo, pero necesitamos confirmarlo, ¿de acuerdo? Debemos ser precisos en nuestro trabajo, y también, desde el punto de vista de los factores de supervivencia, que es parte de nuestra investigación, queremos saber dónde estaba sentada cada persona. Eso es un poco más difícil en un accidente como este”.

El informe preliminar se difundirá dentro de 30 días y las conclusiones finales recién se publicarán en un plazo de 12 a 18 meses. No se darán más conferencias de prensa desde el lugar de los hechos, en Carolina del Norte, pero se continuará con la tarea de recolección de pruebas y evidencia. “Nuestro equipo permanecerá en el terreno aquí en Statesville el tiempo que sea necesario para recolectar lo que necesitan para la investigación”, confirmó Graham.

Greg Biffle y su esposa, Cristina Biffle, perdieron la vida en el accidente aéreo

Según diferentes fuentes, el accidente aéreo tuvo lugar este jueves alrededor de las 10:15 (hora local) con un Cessna C550, cuya propiedad estaba vinculada a Biffle. Él integró la lista de víctimas junto a su esposa Cristina Grossu Biffle, los hijos del corredor Emma (14 años)y Ryder (5 años), y los otros ocupantes: Craig Wadswort, Dennis Dutton y su hijo Jack. Los videos del avión en llamas estremecieron al mundo.

En primera instancia, no era claro quiénes viajaban y si el deportista se encontraba en el interior al momento del accidente. Esto quedó zanjado con una declaración de Garrett Mitchell horas después del accidente, a quien People lo definió como un “viejo amigo” de Biffle: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”.

El corredor es una leyenda del NASCAR, al punto de ser nombrado como uno de los 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de una trayectoria que se prolongó por dos décadas e incluyó títulos en la Xfinity Series y la Craftsman Truck Series. Según difundió The Athletic, recibió la nominación al Salón de la Fama de la disciplina y “se espera que eventualmente sea incluido”.

Por otro lado, su nombre también estuvo relacionado a las tareas de rescate realizadas a bordo de un helicóptero en el oeste de Carolina del Norte después de lo que dejó el huracán Helene en 2024, que fue el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según detalló la BBC.