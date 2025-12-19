Dieron a conocer el escalofriante mensaje antes del trágico accidente aéreo en el que murieron la leyenda del NASCAR Greg Biffle y su familia

El reconocido corredor de NASCAR viajaba con su esposa y sus dos hijos al momento del accidente aéreo en Carolina del Norte. Un amigo cercano suyo confirmó que toda la familia se encontraba a bordo de la aeronave. El siniestro provocó conmoción en el mundo del automovilismo.

La muerte de la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, junto a su esposa, sus dos hijos y otras tres personas en un accidente aéreo sucedido este jueves en Carolina del Norte, Estados Unidos, generó un manto de conmoción en el automovilismo y todavía hay dudas sobre el contexto del trágico hecho. A 24 horas de este incidente, se conoció un estremecedor mensaje enviado minutos antes a uno de los familiares directos de las víctimas.

Cristina Grossu Biffle, pareja de Greg, le mandó una desgarradora frase a su madre, Cathy Grossu, quien reveló esto en charla con la revista People en su portal web: “Me envió un mensaje desde el avión diciendo: ‘Estamos en problemas’. Y eso fue todo. Estamos devastados. Con el corazón roto”.

El portavoz de la Patrulla Estatal de Carreteras de Carolina del Norte, Chris Knox, confirmó el fallecimiento de “siete ocupantes” que estaban en la aeronave. “La Administración Federal de Aviación (FAA) ha estado presente en el lugar durante todo el día”, explicó en declaraciones tomadas por Fox.

El periodista de Fox Sports, Bob Pockrass, divulgó un comunicado hecho por las familias de los fallecidos, que fueron identificados como Greg Biffle, Cristina, sus dos hijos Ryder (5 años) y Emma (14 años, era hija del piloto con su ex esposa, Nicole Lunders), Craig Wadsworth, Dennis Dutton y su hijo, Jack. “Estamos devastados por la pérdida de nuestros seres queridos. Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con el corazón roto, más allá de las palabras”, divulgó el círculo íntimo.

Todo sucedió durante la mañana de este jueves en Carolina del Norte

Cathy Grossu expuso su dolor ante la consulta de People: “Ver la horrible forma en que terminó todo, es tan difícil de soportar. No puedo creer que ya no estén aquí”.

Un día antes del accidente, los había visto en su casa: “No recuerdo cuáles fueron las últimas palabras que les dije. Sé que nos abrazamos, pero no recuerdo esas últimas palabras y eso me va a atormentar. Pero eran felices”. “Abrazaron cada aspecto de su vida y cada momento. Es una gran pérdida. Tocaron la vida de tantas personas. Es muy difícil de sobrellevar. No puedo creer que se hayan ido”, insistió en un relato a corazón abierto.

En este sentido, señaló que su última conversación con su hija fue sobre las cartas de Papá Noel que Cristina enviaba “a su propio costo” a las familias necesitadas.

“Me dijo: ‘Mamá, ¿puedes ir a recoger las últimas 17 cartas que están en Staples? Quiero enviarlas por correo antes de subirme al avión mañana’. Así que corrí a buscarlas y las llevé a su casa. Cuando llegaron anoche, ella las metió en sobres y las terminó para enviárselas a esas últimas 17 familias para darles alegría. Eso sería lo último que habría hecho”, contó sobre los gestos que tenía una familia repleta de solidaridad y conciencia en el otro. De hecho, Greg Biffle realizó cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte después de lo que dejó el huracán Helene en 2024, que fue el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según detalló la BBC.

Greg Biffle y su esposa, Cristina Biffle

Según los reportes de las agencias internacionales AP y EFE, el siniestro ocurrió este jueves alrededor de las 10:15 (hora local) cuando intentaban aterrizar en el Aeropuerto Regional de Statesville. El aeroplano es un Cessna C550 y su propiedad está vinculada a Biffle, según arrojaron diversos medios locales.

En primera instancia, no se había confirmado quiénes viajaban a bordo, pero Garrett Mitchell, a quien People lo definió como un “viejo amigo” de Biffle, escribió una publicación en su cuenta oficial de Facebook que fue recogida por Motorsport: “Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”.

En consonancia, el congresista Richard Hudson, de Carolina del Norte, dejó un mensaje de condolencias en sus cuentas personales: “Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los amaron. Eran amigos que dedicaban su vida a ayudar a los demás. Greg fue un gran campeón de NASCAR que emocionó a millones de aficionados. Pero también fue una persona extraordinaria, y será recordado tanto por su servicio al prójimo como por su valentía en la pista. Nuestras oraciones están con su familia, amigos y todos los que están de duelo por esta pérdida inimaginable”.

Biffle había tenido un hijo con Cristina y otro hijo con una pareja anterior

La Administración Federal de Aviación (FAA) brindó más precisiones sobre la causa a la cadena internacional CNN: “Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte alrededor de las 10:20 a.m., hora local, de este jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará cualquier actualización”.

El gerente del aeropuerto, John Ferguson, aclaró que no tenían “información” sobre la causa y una trabajadora del lugar, que se identificó únicamente con el nombre de Victoria por motivos de seguridad, declaró: “Mi escritorio da hacia donde ocurrió. Estaba sentada aquí, y luego escuché un fuerte estruendo, y nuestro hangar tembló un poco. Me levanté para mirar y fue cuando vi las llamas y el fuego por todas partes”.

Se reportaron nubes bajas, lluvia ligera y una visibilidad menor a tres millas unos 80 minutos después del accidente, según arrojó la estación meteorológica automatizada del aeropuerto. No está claro si esas mismas condiciones también estaban durante la caída del avión.

Un equipo de expertos de la NTSB partió desde Washington al lugar de los hechos bajo el liderazgo de Dan Baker, un especialista con más de 25 años de experiencia en accidentes de aviación. Permanecerán una semana y el organismo cuenta con el respaldo de especialistas en meteorología, control de tráfico aéreo y operaciones desde su base en Washington.

Greg Biffle, su esposa y sus dos hijos fallecieron en un accidente aéreo

El comunicado de las familias

Estamos devastados por la pérdida de nuestros seres queridos. Esta tragedia ha dejado a todas nuestras familias con el corazón roto, más allá de las palabras.

Greg y Cristina eran padres dedicados y filántropos activos, cuyas vidas giraban en torno a su pequeño hijo Ryder y a la hija de Greg, Emma (madre: Nicole Lunders).

Emma era un ser humano maravilloso, de alma bondadosa, querida por muchas personas. Ryder era un niño activo, curioso e infinitamente alegre.

Dennis Dutton y su hijo Jack también eran profundamente amados, y su pérdida es sentida por todos los que los conocieron.

Craig Wadsworth era muy querido por muchos dentro de la comunidad de la NASCAR y será extrañado por quienes lo conocieron.

Cada uno de ellos significaba todo para nosotros, y su ausencia deja un vacío inconmensurable en nuestras vidas.

Pedimos privacidad, compasión y comprensión mientras atravesamos el duelo y comenzamos a procesar esta pérdida inimaginable. Estamos agradecidos por la amabilidad y el apoyo que se les ha brindado a nuestras familias durante este momento increíblemente difícil.

En este momento, nuestro enfoque está en honrar sus vidas y apoyarnos mutuamente.

*Fue un mensaje conjunto de las familias Biffle, Grossu, Dutton y Lunders