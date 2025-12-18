Se estrelló un avión que pertenece a la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “Ha habido víctimas mortales”

Todo sucedió durante la mañana de este jueves en Carolina del Norte

El mundo del automovilismo vive horas de absoluta conmoción por el accidente aéreo que sufrió un avión que pertenece al piloto de NASCAR, Greg Biffle. Las imágenes del siniestro con la aeronave en llamas se viralizaron en las redes sociales.

Según los reportes de las agencias internacionales AP y EFE, un avión ejecutivo con seis personas a bordo se estrelló este jueves alrededor de las 10:15 (hora local) cuando aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville, ciudad perteneciente al estado de Carolina del Norte, por causas que son materia de investigación. El aeroplano es un Cessna C550 y su propiedad está vinculada a Biffle, según arrojaron diversos medios locales.

En un primer momento, no se había confirmado quiénes viajaban y si el deportista se encontraba en el interior al momento del accidente. Sin embargo, Motorsport se hizo eco de una declaración de Garrett Mitchell, a quien People lo definió como un “viejo amigo” de Biffle.

“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma, y su hijo Ryder estaban en ese avión... Porque iban de camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados. Siento mucho compartir esto”, escribió Mitchell en su cuenta oficial de Facebook.

Fue nominado al Salón de la Fama, pero nunca fue seleccionado

En consonancia, el sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, confirmó que “ha habido víctimas mortales”, aunque todavía no oficializó la identidad de las mismas. La Administración Federal de Aviación afirmó que el siniestro tuvo lugar a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte.

El avión había despegado del aeropuerto minutos después de las 10 de la mañana, pero después regresó y buscó aterrizar en ese lugar, según lo que se desprende de los datos de seguimiento publicados por FlightAware.com. El itinerario incluía volar más tarde desde Sarasota (Florida) al Aeropuerto Internacional de Treasure Cay, en las Bahamas, antes de regresar a Fort Lauderdale (Florida) y luego a Statesville por la noche. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan el hecho.

El accidente tuvo lugar en medio de una cancha de golf, incluso el noveno hoyo quedó “cubierto” de escombros, precisó AP. Y agregó: “Los golfistas que jugaban junto al aeropuerto quedaron conmocionados al presenciar el desastre, llegando incluso a tirarse al suelo en el Lakewood Golf Club mientras el avión sobrevolaba la zona”. Un testigo, Joshua Green, del pueblo de Mooresville, declaró: “Nos quedamos en plan: ‘¡Dios mío! Vuela demasiado bajo’. Fue aterrador".

En base a los registros citados por WSOC y Fox 8, el avión pertenece a Greg Biffle, a través de la empresa GB Aviation Leasing, que posee la misma dirección registrada por él.

Tuvo una amplia trayectoria de dos décadas

Greg Biffle es una leyenda del Nascar, al punto de ser nombrado como uno de los mejores 75 Mejores Pilotos de la categoría en 2023. Ganó 19 carreras de la Cup Series dentro de una trayectoria que se prolongó por dos décadas e incluyó títulos en la Xfinity Series y la Craftsman Truck Series.

El difunto Benny Parsons fue el descubridor de ese joven que despuntaba su talento, mientras continuaba su crecimiento en la ciudad de Vancouver, dentro del estado norteamericano de Washington. Parsons fue el primero que confió en Biffle a mediados de los 90 y esa confianza fue retribuida con 56 victorias en las tres principales series de NASCAR.

Según reconstruyó The Athletic, su última victoria fue una demostración de su calidad al volante. Luego de tres años retirado de la Cup Series, regresó en 2019 para competir en una carrera única con Kyle Busch Motorsports en el Texas Motor Speedway y se quedó con el triunfo. “Fue nominado para el Salón de la Fama de NASCAR y se espera que eventualmente sea incluido”, afirmaron.

Greg Biffle fue conocido por haber realizado cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte después de lo que dejó el huracán Helene, en 2024, que fue el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005, según detalló la BBC.