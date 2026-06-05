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Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027

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Colombia se encuentra como líder de su zona-crédito @FCFSeleccionCol/X
Colombia se encuentra como líder de su zona-crédito @FCFSeleccionCol/X

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Colombia y Uruguay por la Liga de Naciones Femenina Conmebol.

12:21 hsHoy

Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

La Tricolor afrontará los dos últimos partidos del torneo ante Uruguay y Paraguay, dependiendo de sí misma para clasificar a la Copa del Mundo

Mayra Ramírez regresó a la selección Colombia después de más de medio año de ausencia por lesión, su última presencia había sido en agosto de 2025 - crédito Cristina Vega/Reuters
Mayra Ramírez regresó a la selección Colombia después de más de medio año de ausencia por lesión, su última presencia había sido en agosto de 2025 - crédito Cristina Vega/Reuters

La selección Colombia femenina está a las puertas de conseguir un nuevo hito en su historia. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia afrontará las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con la clasificación al Mundial de Brasil 2027 al alcance de la mano.

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12:13 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

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  1. Argentina: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +12)
  2. Colombia: 14 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +7)
  3. Venezuela: 11 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +13)
  4. Chile: 10 puntos - 7 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  5. Ecuador: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  6. Paraguay: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -1)
  7. Perú: 7 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -7)
  8. Uruguay: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  9. Bolivia: 1 punto - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -26)
12:02 hsHoy

La Tricolor vuelve a la acción continental en Cali

Linda Caicedo lidera a la Tricolor en el frente de ataque- crédito @FCFSeleccionCol/X
Linda Caicedo lidera a la Tricolor en el frente de ataque- crédito @FCFSeleccionCol/X

El partido se jugará el 5 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y se podrá ver a través del Gol Caracol, del Canal RCN, y de la aplicación de Ditu.

La árbitra del partido será la ecuatoriana Verónica Guazhambo.

El cuadro “Cafetero” viene de empatar sin goles, en su última salida ante Argentina en el estadio Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires, el 18 de abril de 2026. Su última victoria en este torneo fue el 14 de abril de 2026, cuando venció por 2-0 a Chile, con los goles de Linda Caicedo y de Manuela Vanegas.

Por su parte, las uruguayas cayeron en condición de local el mismo día que Colombia jugó ante Argentina por 3-1 ante Chile, en el estadio Centenario de Montevideo.

Pamela González abrió el marcador para las locales, pero Mary Valencia, Michelle Olivares y Vaitiare Pardo remontaron para la “Roja”.

En lo que se refiere al último partido que jugaron colombianas y uruguayas, hay que ir al 30 de noviembre de 2021, cuando la Tricolor ganó por la mínima diferencia con gol de Manuela Vanegas al 71 de partido.

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