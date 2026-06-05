Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

La selección Colombia femenina está a las puertas de conseguir un nuevo hito en su historia. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia afrontará las dos últimas jornadas de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol con la clasificación al Mundial de Brasil 2027 al alcance de la mano .

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina Conmebol

12:02 hs

La Tricolor vuelve a la acción continental en Cali

Linda Caicedo lidera a la Tricolor en el frente de ataque- crédito @FCFSeleccionCol/X

El partido se jugará el 5 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Pascual Guerrero de Cali, y se podrá ver a través del Gol Caracol, del Canal RCN, y de la aplicación de Ditu.

La árbitra del partido será la ecuatoriana Verónica Guazhambo.

El cuadro “Cafetero” viene de empatar sin goles, en su última salida ante Argentina en el estadio Néstor Díaz Pérez, de Buenos Aires, el 18 de abril de 2026. Su última victoria en este torneo fue el 14 de abril de 2026, cuando venció por 2-0 a Chile, con los goles de Linda Caicedo y de Manuela Vanegas.

Por su parte, las uruguayas cayeron en condición de local el mismo día que Colombia jugó ante Argentina por 3-1 ante Chile, en el estadio Centenario de Montevideo.

Pamela González abrió el marcador para las locales, pero Mary Valencia, Michelle Olivares y Vaitiare Pardo remontaron para la “Roja”.