Crisis en San Lorenzo: Julio Lopardo renunció a la vicepresidencia y apareció otro video en la causa Moretti

El dirigente que lleva el timón del club ante la licencia del presidente decidió correrse de la función. Y quien filmó la cámara oculta contó su versión

Moretti y Lopardo: de la
Moretti y Lopardo: de la sociedad electoral a estar enfrentados

Un nuevo capítulo sacude la vida institucional de San Lorenzo de Almagro. Al tiempo que hizo su aparición pública Alejandro Rojas, autor de la cámara oculta que expuso al presidente Marcelo Moretti recibiendo 25.000 dólares en el despacho presidencial, la dirigencia enfrenta renuncias clave y tensiones internas, mientras el propio Moretti amaga con volver a sus funciones.

La situación de San Lorenzo se ha tornado caótica desde que se grabó el video que luego se difundió en abril y que mostró a Moretti aceptando un fajo de dólares. El presidente, que se encuentra de licencia desde entonces, ha sido el eje de un escándalo que no solo puso en jaque su continuidad, sino que también desató una ola de incertidumbre en la conducción del club. En las últimas horas, la posibilidad de que Moretti retome sus funciones -se apersonó en la sede de Avenida La Plata este lunes- ha generado malestar entre varios directivos, quienes no ven con buenos ojos su regreso.

Mientras tanto, la dirigencia de San Lorenzo atraviesa momentos de máxima tensión. Julio Lopardo, vicepresidente primero y quien ejercía la presidencia durante la licencia de Moretti, presentó su renuncia al cargo, aunque no a la Comisión Directiva. A la renuncia de Lopardo se sumó la de Javier Allievi, vocal titular por el oficialismo, quien condicionó su dimisión a que el resto de los dirigentes de la agrupación gobernante también abandonen sus cargos. De concretarse estas salidas, el club podría quedar acéfalo. Para ello, tendrían que renunciar 16 directivos y allí se formaría una Comisión de transición hasta el llamado a elecciones. En ese caso, los que dimiten no pueden formar parte del cuerpo interino.

El nuevo video en la causa Moretti

Todo esto sucede mientras se espera por la resolución formal del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además, resta el fallo de la Justicia, que será determinante.

En este escenario, la voz de Alejandro Rojas ha cobrado especial relevancia. Por primera vez, el hombre que grabó el material en el despacho presidencial relató cómo se gestó la operación. En el video publicado por el portal Doble Amarilla, Rojas explicó que fue contactado y contratado por un grupo de personas para realizar la grabación, motivado por una retribución económica. “Me llamo Ale Rojas, yo soy el que grabó el video de Moretti. Estoy dispuesto a hablar. A mí me llamaron y me contrataron para hacer el video ese, una gente. Fui y lo hice porque me pagaban”, afirmó en un testimonio que será incorporado a la causa judicial.

Rojas acompañó a María José Scottini, la persona que entregó el dinero a Moretti, durante las reuniones que se celebraron en la sede de Av. La Plata. Según su relato, la operación se desarrolló en dos encuentros: en el primero, Moretti recibió USD 20.000 y, en el segundo, otros USD 5.000. Rojas aseguró que el dinero correspondía a una deuda y no estaba vinculado al jugador juvenil hijo de la mujer, para garantizarle su lugar en la cantera. “Me pidieron ponerme los anteojos y grabar cuando el señor Moretti recibiera el dinero. Por lo que escuché, era una deuda que tenían con él y querían tener eso para guardarlo no sé para qué.”, detalló.

Denuncia contra el presidente de San Lorenzo Marcelo Moretti

“Me dijeron que lo grabara sí o sí en su despacho para que se viera que era ahí. Era una deuda que se ve que tenían con él y por lo que escuché le decían (a Scottini) ‘aprovechá y pedile por el pibe’. Pero la deuda era por otra cosa, no sé por qué le debían. Quisieron armar algo para perjudicarlo. Yo no tengo nada en contra de él, nunca me hizo nada. Me di cuenta cuando me peleé con esta gente. Sí, era para hacerle una cama”, confesó. Rojas sostuvo que, tras distanciarse de quienes lo contrataron, entregó el video, lo que derivó en su difusión y el posterior escándalo.

