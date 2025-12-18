Quiénes son los dos nuevos refuerzos que sumó el Inter Miami de Messi en el Draft de la MLS: “Bendecido es quedarse corto”

Inter Miami está negociando por Allende, retuvo a Suárez y sigue buscando armar el mejor equipo para rodear a Messi en 2026 (Crédito: Mark Smith-Imagn Images)

Inter Miami continúa moviéndose de manera estratégica en la Major League Soccer (MLS) con vistas a una temporada en la que deberá defender la corona local y apostará sus fichas a la Copa de Campeones de la Concacaf. Por esto, las Garzas ficharon a dos nuevos refuerzos provenientes del habitual Draft implementado en el fútbol de los Estados Unidos.

El equipo liderado por Javier Mascherano sumó a los defensores Abdel Talabi y Alex Barger con las selecciones número 30 y 60 de la Ronda 1 y 2, respectivamente. Por haber logrado el título, fue la última franquicia habilitada para elegir entre los mejores talentos de ese país. Ambos prospectos vendrán a aportar su juventud en una última línea resentida por el retiro de Jordi Alba, entre otras bajas.

Según información suministrada en la página oficial de la Universidad de Bryant, Talabi se desempeña en el equipo masculino del fútbol universitario con la camiseta de esa institución y cosechó varios logros en la última temporada. El zaguero central que luce el dorsal 2 metió tres goles y dos asistencias hasta la actualidad, duplicando los tantos que tenía desde que llegó a la entidad. Además, fue el capitán de una gran defensa, que solo permitió ocho goles durante la Temporada Regular.

Abdel Talabi tiene 24 años y mide 1.88 de altura (Crédito: Universidad de Bryant)

Esto se suma a ser titular en todos los partidos del presente curso, un dato relevante en el aspecto físico dentro de un esquema con muchos encuentros entre MLS, Leagues Cup y Copa de la Campeones de la Concacaf. Fue elegido el 20 de octubre como el Jugador Defensivo de la Semana en su conferencia (América Este) e integró el Primer Equipo del All-America Este. Tiene 24 años y mide 1.88 de estatura, detalla el sitio especializado Transfermarkt.

El camino de Talabi como estudiante de primer año comenzó en 2021 con cuatro partidos, todos ellos como titular. En la última parte del año, acrecentó ese número a 14 titularidades en 15 partidos jugados del curso. Tras perderse la temporada de 2022 por una lesión, regresó de buena manera para afrontar la 2023/24, donde se quedó con un premio al Jugador Defensivo de la Semana en su conferencia y fue parte del equipo con mayor cantidad de vallas invictas. En la 2024/25, tomó un rol más activo en la finalización de las jugadas con siete tiros registrados.

Anteriormente, uno de los tres hijos de Amy Hartbeck y Bola Talabi se desempeñó por cuatro años en Nauset Regional High School. En cada calendario, obtuvo mayores reconocimientos, quedándose con el premio a la deportividad, siendo parte del cuadro de honor y elegido para el All-Star en cada uno de los tres primeros calendarios. En su cuarto y último año, fue miembro del primer equipo All-Star, Jugador del Año de la Liga, All-State, All-American y Jugador del Año de Massachusetts. Recientemente, jugó para el equipo de la Academia de Desarrollo del New England Revolution, que se quedó afuera de los playoff de la MLS en 2025.

Alex Barger se desempeña en Indiana (Crédito: Universidad de Indiana)

Por otro lado, Alex Barger juega en la Universidad de Indiana y ha sido titular en 54 de los 61 partidos que ha disputado en tres temporadas, totalizando cinco goles y cinco asistencias. Integró las campañas de los títulos de la Temporada Regular de la Big Ten en 2023 y 2024, así como el campeonato del torneo de conferencia en 2023.

El establecimiento educativo informó que “ha producido una selección del draft de la MLS en once temporadas consecutivas. A lo largo de 16 temporadas, el entrenador Todd Yeagley ha visto a 40 jugadores ser seleccionados de la liga más importante de Estados Unidos entre el SuperDraft de la MLS, contratos de jugadores locales y selecciones del draft suplementario”.

El lateral izquierdo juvenil es oriundo de Illinois, cursó la escuela secundaria en Naperville Norte y expresó toda su emoción ante la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram: “Bendecido es quedarse corto”.

"Bendecido es quedarse corto": la publicación de Alex Barger tras confirmarse que será refuerzo del Inter Miami

El tiempo será crucial para determinar cuál será la consideración de Mascherano en una última línea resentida por las bajas de Alba y Marcelo Weigandt (terminó su préstamo y regresó a Boca Juniors). La zaga central parece estar cubierta de momento con las presencias de Maximiliano Falcón, Tomás Avilés, Gonzalo Luján y Noah Allen.

Por otro lado, el mercado de pases también presentó otros movimientos entre salidas y contrataciones. El primer refuerzo de los ganadores de la MLS es Sergio Reguilón, lateral izquierdo de 29 años que quedó libre a mitad de 2025 desde Tottenham y llegó al conjunto de Florida con el pase en su poder. “Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí. Venir a jugar con Leo es una motivación extra”, manifestó en sus primeras declaraciones como futbolista de la franquicia.

Además, la institución cerró la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez hasta el final de la temporada 2026 de la MLS. El club aseguró que la extensión contractual representa la continuidad de una figura clave en su proyecto deportivo: fue el tercer máximo goleador del cuadro en el torneo doméstico, ya que convirtió 10 goles en 28 juegos de la Temporada Regular, de los cuales empezó en 27 ocasiones como titular.

Además, The Athletic divulgó este miércoles que es inminente la llegada del arquero canadiense Dayne St. Clair, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 por su labor en Minnesota United y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026.

