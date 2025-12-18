El Inter Miami de Lionel Messi, a punto de sumar otro refuerzo de selección: fue el mejor arquero de la MLS y jugará el Mundial

Tras ganar la MLS Cup, el Inter Miami de Messi sigue sumando refuerzos (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

Tras la consagración como campeón de la MLS Cup, Inter Miami continúa en la búsqueda de refuerzos para la próxima temporada. En este sentido, el club de Florida está a punto de sacudir mercado de pases con la contratación de uno de los agentes libres más codiciados del momento. Según The Athletic, es inminente la llegada del arquero canadiense Dayne St. Clair, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026.

El propio St. Clair, tras la expiración de su contrato, se despidió de la afición de Minnesota United. “Hace siete años fui seleccionado aquí, con mi sueño de ser profesional finalmente hecho realidad. El camino desde entonces tuvo sus pruebas y tribulaciones, pero estoy orgulloso de la persona y el jugador en que me convirtieron esas experiencias. Gracias a mis compañeros, entrenadores, héroes anónimos —el personal de apoyo— y a quienes nos apoyaron en cada paso. Disfruté competir con todos ustedes. Representar a esta comunidad dentro y fuera del campo fue una verdadera alegría, y aunque nunca levantamos un trofeo juntos, espero haberlos hecho sentir orgullosos. Atesoraré los momentos que creamos mucho más allá de mi carrera. Les deseo lo mejor en el futuro. Vuelen alto. Gracias”, fue la carta que compartió en Instagram.

La carta de despedida de Dayne St. Clair de Minnesota United

La temporada 2025 consolidó a St. Clair como uno de los arqueros más destacados de la liga. Según la MLS, lideró la competición con un 77,93% de atajadas, registró 113 paradas y mantuvo su arco invicto en 10 de los 30 partidos de la fase regular, superando a Matt Freese (New York City FC) y Yohei Takaoka (Vancouver Whitecaps) en la votación al mejor portero. Su rendimiento lo posiciona como favorito para defender el arco de Canadá en la próxima Copa del Mundo, tras haber sido suplente en Qatar 2022.

El traspaso de St. Clair se produce en un contexto de cambios en la portería de Inter Miami. Durante la última campaña, Rocco Ríos Novo se adueñó del puesto titular y fue clave en la conquista del título, desplazando a Óscar Ustari al banquillo. Además, el club transfirió a Drake Callender a Charlotte, lo que abrió la puerta a la llegada de un refuerzo de jerarquía bajo los tres palos.

Dayne St. Clair fue elegido el mejor arquero del año en la MLS (Mandatory Credit: Matt Blewett-Imagn Images)

St. Clair, de 28 años, fue seleccionado por Minnesota United en el SuperDraft de 2019 y acumuló 159 partidos con el club. Además, suma 18 presencias con la selección canadiense y compite por la titularidad con Maxime Crépeau (Portland Timbers), bajo la dirección técnica de Jesse Marsch, quien ha alternado a ambos arqueros en las últimas convocatorias.

El valor de mercado del guardameta canadiense asciende a 2,8 millones de euros, y su futuro inmediato parecía ligado a una renovación con Minnesota, pero las negociaciones no prosperaron y finalmente Inter Miami se impuso en la puja por su fichaje.