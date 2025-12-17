Inter Miami hizo oficial la renovación de contrato de Luis Suárez

Luis Suárez renovo contrato con Inter Miami

El delantero uruguayo Luis Suárez ha sellado un nuevo contrato que lo mantendrá en Inter Miami CF hasta el final de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS). Según informó el club estadounidense a través de un comunicado oficial, el acuerdo se produce tras la conclusión de una campaña 2025 considerada histórica por la propia organización, marcada por la obtención de varios títulos regionales y una destacada actuación internacional.

Inter Miami CF, con sede en el sur de Florida, precisó que la extensión contractual representa la continuidad de una figura clave en su proyecto deportivo. Suárez acumula dos temporadas en el equipo rosado, periodo en el cual su aporte resultó determinante para la obtención del campeonato de la Conferencia Este y la conquista de la MLS Cup presentada por Audi, ambos logros obtenidos en el ciclo 2025. Según el comunicado del club, “la vasta experiencia y liderazgo del delantero fueron cruciales para que Inter Miami obtuviera su tercer y cuarto título”.

Además, el propio club destacó que el delantero tuvo “una histórica clasificación a octavos de final en el renovado Mundial de Clubes de la FIFA 2025 y alcanzó las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025”, enfrentando a rivales de distintos países. Durante la temporada pasada, Suárez jugó 50 partidos en todas las competencias, anotó 17 goles y ofreció 17 asistencias, alcanzando un registro total de 34 contribuciones de gol en 2025.

Luis Suárez renovó su contrato con el Inter Miami (@InterMiamiCF)

Desde su llegada a Inter Miami en 2024, el uruguayo dejó constancia de su capacidad ofensiva al transformar al club en el equipo con mayor puntuación de la campaña y liderarlo hasta su primer Supporters’ Shield, superando el récord de puntos obtenidos en una temporada regular de la MLS. “Sus contribuciones fueron cruciales durante la campaña, ya que lideró al equipo en goles con 25 en todas las competiciones”, informó Inter Miami en su comunicado. En la temporada regular, Suárez marcó 20 goles, igualando a su compañero Lionel Messi como el segundo máximo goleador del campeonato 2024 y repartió nueve asistencias en esa fase, además de sumar un tanto y un pase de gol en los playoffs. El atacante figuró en 37 encuentros durante su primer año, 27 de ellos en el torneo regular.

En el balance de sus dos años con la franquicia estadounidense, Luis Suárez suma 42 goles y 30 asistencias en 87 apariciones oficiales, solo superado en el ranking histórico del club por su excompañero y capitán. El club, en su documento oficial, subrayó que el uruguayo es “la segunda mayor cantidad en la historia del Club”, en referencia a su cosecha goleadora.

Antes de su llegada a la MLS, el oriundo de Salto, Uruguay, construyó un extenso palmarés en el fútbol europeo y sudamericano. Ganó el título de la Liga de Campeones de la UEFA, la Copa Mundial de Clubes FIFA, cinco campeonatos de La Liga, una Eredivisie, cuatro Copas del Rey, una Copa EFL y una Copa KNVB, dos campeonatos de la Primera División uruguaya, un Campeonato Gaúcho, una Supercopa de la UEFA y dos Supercopas de España. Como capitán de la selección de Uruguay, conquistó la Copa América de 2011 y se retiró como el máximo goleador histórico celeste, con 69 goles, y el segundo futbolista con más partidos internacionales (161).

En el plano individual, el club subrayó los múltiples reconocimientos obtenidos por Suárez: ha sido máximo goleador de siete torneos distintos, entre ellos la KNVB Cup, la Eredivisie, las eliminatorias sudamericanas para la Copa Mundial, la Premier League inglesa, el Mundial de Clubes, la Copa del Rey y LaLiga. “Sus marcas goleadoras en liga en las temporadas 2013-14 y 2015-16 le valieron para ser el ganador de la Bota de Oro de Europa en dos ocasiones”, puntualizó el comunicado.

Este nuevo vínculo profesional con Inter Miami CF posiciona a Suárez como referente ofensivo del equipo hasta 2026, en medio de expectativas renovadas por parte del club y sus seguidores en la MLS.