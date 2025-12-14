River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid y se consagró campeón de la primera edición de la Messi Cup

El equipo Sub 16 de River Plate venció 2-0 al Atlético de Madrid de España y se consagró campeón de la Messi Cup, competencia internacional que se disputó en los Estados Unidos. El encuentro se llevó a cabo en el Chase Stadium del Inter Miami, el cual contó con público del Millonario. Bruno Cabral fue el autor de los dos goles del elenco argentino, que jugó todo el segundo tiempo con un jugador menos, y se consolidó como la gran figura del torneo: fue el máximo goleador con siete tantos.

El certamen, que lleva el nombre de Lionel Messi y reunió a ocho academias juveniles de élite, se convirtió en un escenario de alto nivel para el desarrollo de jóvenes talentos. A diferencia de la fase de grupos, el astro albiceleste no estuvo presente en las semifinales y en la final por su gira por India.

El desarrollo de los primeros compases de la final fue notablemente parejo. Ninguno de los equipos lograba imponer condiciones y había pocas situaciones de peligro, más allá de una buena chilena de Joaquín Amor y una importante atajada del arquero Millonario Estéfano Sarro. El marcador se abrió a los 27 minutos de partido: Bruno Cabral recibió la pelota en la frontal del área y sacó un potente puntinazo que entró en el ángulo del arco.

*El segundo gol de Bruno Cabral en la final de la Messi Cup

Inmediatamente, ante un Atlético de Madrid que sintió el golpe y estaba desconcertado, volvió a aparecer Cabral para aumentar la ventaja: controló el balón en el punto de penal y, tras un amague, definió ante la salida del arquero rival para estampar el 2-0. Esto le permitió al atacante de 15 años, que integra las juveniles de la selección argentina y que llegó a las inferiores de River a fines de 2023, asentarse como el máximo goleador de la Messi Cup con siete tantos.

Desde entonces, el equipo dirigido por Martín Pellegrino controló con autoridad el transcurso de la final. Sin embargo, River recibió un golpe en el inicio del complemento por la expulsión de Valentín Sayago por doble tarjeta amarilla. Esto derivó en que el elenco argentino se replegara con sus 10 hombres sobre su propio campo ante un cuadro Colchonero que se volcó al ataque.

No obstante, los juveniles de River resistieron las arremetidas del Atlético de Madrid y se impusieron en el marcador por 2-0. De esta manera, se consagraron campeones de la primera edición de la Messi Cup.

La categoría sub 16 (octava) de River se destacó en la Messi Cup con actuaciones deslumbrantes (@RiverClub1901)

El camino de River hacia la final estuvo marcado por una actuación sobresaliente en la última fecha de la fase de grupos, en la que goleó 5-1 al Inter de Milán en un partido que tuvo como figura excluyente a Bruno Cabral, autor de un hat-trick. Los otros goles fueron obra de Elián Suljic y Joaquín Amor. Este resultado, sumado a la derrota de Barcelona ante Manchester City por 3 a 1, le permitió que el conjunto argentino avanzara a semifinales gracias a la diferencia de gol. En la fase inicial, el Millonario empató 2-2 contra los españoles y cayó 2-1 ante los ingleses.

En las semifinales dejó en el camino al Chelsea tras imponerse por 3-1 con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral, quien fue la gran figura del elenco argentino en el certamen. Por su parte, Atlético de Madrid superó 3-2 al Manchester City. Ambos elencos británicos se enfrentaron en el primer turno del domingo para definir el tercer puesto: los Citizens se impusieron 2-1 en el marcador para subirse al podio.

Durante la jornada del sábado, Barcelona venció 6-4 al Inter Miami para quedarse con el quinto puesto del certamen. A su vez, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, Newell’s le ganó 3-1 al Inter de Milán en la tanda de penales y se quedó con el séptimo puesto del torneo.

Bruno Cabral, la figura de River en la Messi Cup que convirtió siete goles y fue el máximo artillero del certamen (@brunoo.cabraal)

La Messi Cup se disputó en dos grupos de cuatro equipos Sub 16, con partidos de dos tiempos de cuarenta minutos. Los dos mejores de cada zona accedieron a las semifinales y los ganadores se enfrentaron en la final, que se disputó en el Chase Stadium.

El Grupo A estuvo conformado por Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo integraron River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.

La presencia de Lionel Messi fue un atractivo adicional para los participantes. El capitán campeón del mundo asistió a los partidos y compartió con los jóvenes futbolistas. Tras la goleada ante Inter de Milán, La Pulga se fotografió con los jugadores de River y recibió camisetas del club como obsequio.

En la presentación del torneo, el propio Messi destacó: “La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”.

EL CAMINO DE RIVER PLATE EN LA MESSI CUP

Fase de grupos

River Plate 2-2 Barcelona

River Plate 1-2 Manchester City

River Plate 5-1 Inter de Milán

Semifinales

River Plate 3-1 Chelsea

Final

River Plate 2-0 Atlético de Madrid