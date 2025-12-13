Deportes

River Plate venció 3-1 al Chelsea y se clasificó a la final de la Messi Cup en Miami

El Millonario se impuso con goles de Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral. Su rival en la definición saldrá del vencedor entre Manchester City y Atlético de Madrid

El equipo Sub 16 de River Plate se clasificó a la final de la Messi Cup tras imponerse por 3 a 1 a Chelsea en las semifinales disputadas en el Florida Blue Training Center. El Millonario buscará el título este domingo en el Chase Stadium del Inter Miami, a las 18:00 (hora argentina), frente al ganador del cruce entre Manchester City y Atlético de Madrid. El certamen, que lleva el nombre de Lionel Messi y reunió a ocho academias juveniles de élite, se convirtió en un escenario de alto nivel para el desarrollo de jóvenes talentos. A diferencia de los encuentros anteriores, el astro albiceleste no estuvo presente en la jornada por su gira por India, que estuvo atravesada por graves incidentes en Calcuta.

En la definición del pase a la final contra el cuadro británico, Valentín Sayago, Ramiro Álvarez y Bruno Cabral marcaron los goles que sellaron la victoria de River sobre Chelsea. Pese a que los ingleses igualaron el resultado de penal después de que el equipo de Martín Pellegrino se adelantara en el marcador a los 16 minutos, el elenco argentino se quedó con el triunfo con dos tantos en el complemento.

Ramiro Álvarez volvió a poner a River arriba en el marcador segundos después del inicio del segundo tiempo, mientras que Bruno Cabral, que fue elegido como la figura del encuentro, selló la victoria a los 60 minutos de partido tras quedar mano a mano con el arquero rival. De este modo, el cuadro albiceleste dirigido por Martín Pellegrino se aseguró un lugar en la definición del torneo, donde se enfrentará al ganador del cruce entre Manchester City y Atlético de Madrid.

Al mismo tiempo, Barcelona venció 6-4 al Inter Miami para quedarse con el quinto puesto del certamen. Por su parte, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, Newell’s le ganó 3-1 al Inter de Milán en la tanda de penales y se quedó con el séptimo puesto del torneo.

River Plate se metió en la final de la Messi Cup (@RiverClub1901)

El camino de River hacia la final estuvo marcado por una actuación sobresaliente en la última fecha de la fase de grupos, donde goleó 5-1 al Inter de Milán en un partido que tuvo como figura excluyente a Bruno Cabral, autor de un hat-trick. Los otros goles fueron obra de Elián Suljic y Joaquín Amor. Este resultado, sumado a la derrota de Barcelona ante Manchester City por 3 a 1, permitió que el conjunto argentino avanzara a semifinales gracias a la diferencia de gol. En la fase inicial, el Millonario empató 2-2 contra los españoles y cayó 2-1 ante los ingleses.

La Messi Cup se disputó en dos grupos de cuatro equipos Sub 16, con partidos de dos tiempos de cuarenta minutos. Los dos mejores de cada zona accedieron a las semifinales y los ganadores se enfrentarán en la final, que se celebrará el domingo 14 de diciembre en el Chase Stadium.

El Grupo A estuvo conformado por Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo integraron River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán. Los encuentros se desarrollaron tanto en el Chase Stadium, que albergará la final, como en el Florida Blue Training Center.

La presencia de Lionel Messi fue un atractivo adicional para los participantes. El capitán campeón del mundo asistió a los partidos y compartió con los jóvenes futbolistas. Tras la goleada ante Inter de Milán, La Pulga se fotografió con los jugadores de River y recibió camisetas del club como obsequio.

En la presentación del torneo, el propio Messi destacó: “La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”.

EL CAMINO DE RIVER PLATE EN LA MESSI CUP

Fase de grupos

River Plate 2-2 Barcelona

River Plate 1-2 Manchester City

River Plate 5-1 Inter de Milán

Semifinales

River Plate 3-1 Chelsea

Final

Domingo 14 de diciembre - 18 horas | Transmisión a cargo de Disney+

River Plate vs. Manchester City/Atlético de Madrid

