Las perlitas de la visita de Messi a Bombay: del juego con De Paul y Suárez al encuentro con el “Dios del criquet”

El astro siguió su recorrido por la India y disfrutó de un encuentro con jóvenes futbolistas. Además, Sachin Tendulkar le entregó una camiseta

La visita de Messi a Bombay en su recorrido por la India con el GOAT Tour

El viaje de Lionel Messi y su GOAT Tour por India tuvo este domingo una nueva parada. Esta vez, la ciudad de Bombay fue la sede de una jornada marcada por juegos con jóvenes futbolistas, la complicidad junto a sus amigos y compañeros del Inter Miami Rodrigo De Paul y Luis Suárez, y un esperado encuentro con el ícono local Sachin Tendulkar en el estadio Wankhede. El evento transcurrió sin incidentes, a diferencia de la etapa previa en Calcuta, y consolidó el impacto de la gira del astro argentino en un país donde es adorado por los fanáticos.

Durante su estancia en Bombay, Messi participó en actividades lúdicas junto al volante de la selección argentina y el histórico goleador del combinado de Uruguay, que incluyeron juegos con niños y niñas en el campo de juego. El trío animó a los jóvenes talentos locales, con De Paul mostrando entusiasmo y cercanía, mientras Suárez fue el primero en acertar un lanzamiento a los palcos altos del estadio, reto que Messi igualó poco después.

Los pequeños futbolistas, seleccionados para participar en estos movimientos llamados “locos”, vivieron una experiencia única al compartir cancha con los dos campeones mundiales y el atacante charrúa en un ambiente distendido y festivo, según indicó el periódico local The Tribune.

Uno de los momentos más destacados de la jornada en la capital del estado indio de Maharastra fue el cruce entre Messi y Sachin Tendulkar, considerado el “Dios del criquet” en la nación que tiene a dicha disciplina como deporte nacional. El encuentro tuvo lugar en el emblemático estadio Wankhede, donde la leyenda del juego le mostró al astro rosarino la estatua erigida en su honor y le obsequió una camiseta de la selección india de criquet, también con el número 10.

“Tener a los tres (Messi, De Paul y Suárez) es un momento dorado para Bombay y la India es hermoso. En cuanto a Leo, ¿qué podría decir de él? Lo ha logrado todo. Admiramos su dedicación y compromiso. Es muy querido por su humildad y por ser quién es", dijo Tendulkar en diálogo con la ANI, agencia que sigue las noticias del sudeste asiático.

El encuentro entre Messi y
El encuentro entre Messi y Sachin Tendulkar, considerado el “Dios del criquet” (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Por su parte, Messi correspondió el gesto con una pelota “Trionda”, la misma que se utilizará en el próximo Mundial de fútbol a jugarse el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá, en lo que fue un intercambio cargado de simbolismo entre dos figuras de dos disciplinas con millones de aficionados.

Además, la visita del número 10 de Argentina a Bombay incluyó una faceta protocolar con la participación en el lanzamiento del Proyecto Mahadeva, una iniciativa estatal impulsada por el ministro principal de Maharashtra, Devendra Fadnavis. El proyecto busca identificar y formar a jóvenes futbolistas menores de trece años en la región, con el objetivo de fortalecer la presencia de la India en el fútbol internacional. Messi fue invitado a activar el inicio del programa, que seleccionó a los mismos niños que participaron en las actividades lúdicas junto a los jugadores.

En el transcurso del evento, Messi también se reunió con Sunil Chhetri, exfutbolista y máximo goleador histórico de la selección india, quien recibió de manos del argentino una camiseta de la selección nacional. La presencia de Chhetri resultó especialmente relevante, ya que inicialmente se había reportado que no participaría en la gira por desacuerdos con el uso de fondos estatales para el evento, aunque finalmente accedió a sumarse a la celebración en Bombay.

Lionel Messi jugando con los
Lionel Messi jugando con los niños en Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El ambiente en el estadio Wankhede se vio enriquecido por la presencia de figuras destacadas de Bollywood, como Ajay Devgn y Tiger Shroff, quienes también participaron en el Proyecto Mahadeva y compartieron momentos con Messi y sus compañeros. Las tribunas, colmadas de camisetas de la selección argentina y del FC Barcelona, reflejaron la pasión local por el fútbol, aunque el criquet sigue siendo el deporte predominante en la India.

En el evento del “Super Domingo con Messi”, como lo bautizaron medios indios, también participaron DJ Chetas, reconocido en la India, y reconocidas figuras como los actores Nikhil Poojari y Bala Devi. Ellos, junto a otras personalidades, fueron parte de un amistoso entre los equipos Indian Stars y Mitra Stars.

El contraste con la etapa anterior en Calcuta fue notorio. En esa ciudad, la gira de Messi se vio empañada por incidentes en el estadio Salt Lake, donde la multitud protagonizó disturbios que incluyeron el lanzamiento de objetos y la irrupción en áreas de seguridad. La situación derivó en la detención del organizador principal, Satadru Datta, y en una investigación oficial impulsada por la jefa de gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, quien expresó su consternación por la mala gestión y pidió disculpas públicas. Las autoridades locales atribuyeron los hechos a fallos en la organización y prometieron medidas para evitar que se repitan situaciones similares.

La gira de Messi por la India abarca tres días e incluye paradas en Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi, con una agenda que combina actividades deportivas, homenajes y acciones benéficas. Entre los eventos destacados figuran la inauguración virtual de una estatua de veintiún metros de altura en honor al futbolista, la exposición de murales y réplicas, y encuentros con autoridades y jóvenes promesas del fútbol local. La visita de Messi, que ya había jugado en el país en 2011, ha generado comparaciones con la de Diego Maradona y ha reavivado el entusiasmo de una afición que, aunque minoritaria frente al criquet, mantiene una fuerte conexión con el fútbol internacional.

La jornada en Bombay concluyó con una fotografía junto a las estrellas de Bollywood presentes y la integración de Tiger Shroff al Proyecto Mahadeva. Messi, De Paul y Suárez se preparan para cerrar la gira en Nueva Delhi.

LAS MEJORES FOTOS DE MESSI EN EL GOAT TOUR DURANTE SU VISITA A BOMBAY

Rodrigo De Paul y Luis
Rodrigo De Paul y Luis Suárez acompañan a Lionel Messi durante su gira por India (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Lionel Messi fue recibido en
Lionel Messi fue recibido en una entrada estelar en Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)
El encuentro entre Lionel Messi
El encuentro entre Lionel Messi y Sachin Tendulkar, conocido como "el Dios del criquet" (REUTERS/Francis Mascarenhas)
El intercambio de camisetas entre
El intercambio de camisetas entre Messi y el Dios del criquet (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Lionel Messi participó de diversas
Lionel Messi participó de diversas actividades durante su presentación en Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Messi en acción en Bombay
Messi en acción en Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)
El furor del público en
El furor del público en Bombay por la visita de Messi (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Rodrigo De Paul jugando con
Rodrigo De Paul jugando con los jovenes indios (REUTERS/Francis Mascarenhas)
Lionel Messi junto a los
Lionel Messi junto a los niños en el estadio de Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)
La multitud que dijo presente
La multitud que dijo presente en Bombay (REUTERS/Francis Mascarenhas)
La bienvenida de los fanáticos
La bienvenida de los fanáticos a Messi (REUTERS/Francis Mascarenhas)

