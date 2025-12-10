Messi Cup: bajo la atenta mirada de La Pulga, River Plate sufrió un empate 2-2 ante el Barcelona en la última jugada

La ciudad de Miami se transformó en el centro del fútbol juvenil internacional con el inicio de la Messi Cup, un torneo que reúne a equipos Sub-16 de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo y que cuenta con la presencia estelar de Lionel Messi como anfitrión y creador del certamen. En la jornada inaugural, el equipo Sub-16 de River Plate estuvo a punto de lograr una victoria memorable ante el Barcelona, pero el conjunto catalán igualó el marcador en los minutos finales, dejando un empate 2-2 que marcó el debut de ambos en el Grupo B.

El desenlace del partido se definió en los instantes finales, cuando un centro al área de River no pudo ser despejado por el arquero Estéfano Sarro y, tras una serie de rebotes, Ahmed Abarkane anotó el gol que selló la igualdad. Este resultado dejó a los juveniles de River con un sabor amargo, ya que habían revertido el marcador y acariciaban un triunfo ante la atenta mirada de Messi, quien siguió el encuentro desde uno de los palcos del Chase Stadium junto a su compañero en Inter Miami, Luis Suárez.

Lionel Messi y Lucho Suárez vieron el partido entre River Plate y el Barcelona por la Messi Cup

El partido comenzó con dominio del Barcelona, que se adelantó a los 33 minutos del primer tiempo gracias a un potente remate cruzado de Rulan Mba. Sin embargo, en el complemento, River mostró la identidad de su cantera y logró dar vuelta el resultado. El empate llegó a través de un penal ejecutado por Bruno Cabral, quien alcanzó así los 34 goles en 28 partidos en la temporada, una cifra que lo consolida como el máximo artillero de la categoría. Apenas cuatro minutos después, Joaquín Amor desvió un centro en el área chica y puso en ventaja al equipo argentino.

La emoción del torneo no se limitó al campo de juego. Antes del encuentro, los juveniles de River y Barcelona tuvieron la oportunidad de conocer a Messi, cumpliendo uno de sus grandes sueños. Al igual que los chicos de Newell’s, el otro equipo argentino invitado.

La leyenda internacional sorprendió a los jóvenes con su presencia

La Messi Cup se disputa del 9 al 14 de diciembre de 2025 en las instalaciones del Inter Miami, con partidos en el Chase Stadium —con capacidad para 22.000 espectadores— y el Florida Blue Training Center. El certamen reúne a ocho equipos divididos en dos grupos: en el Grupo A compiten Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea; en el Grupo B, River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán. Cada encuentro consta de dos tiempos de 40 minutos y todos los equipos tienen garantizado un mínimo de tres partidos antes de la fase eliminatoria.

En la primera fecha, además del empate entre River y Barcelona, se registraron los siguientes resultados: Manchester City venció 3-0 a Inter de Milán, Inter Miami goleó 4-0 a Newell’s Old Boys y Chelsea superó 4-2 a Atlético de Madrid. La competencia puede seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium.

Inter Miami no tuvo problemas para golear 4-0 a Newell’s en la Messi Cup.

Messi, quien recientemente fue galardonado como MVP de la temporada de la MLS, destacó la importancia de la experiencia para los jóvenes futbolistas y sus familias. El astro argentino lamentó que la ceremonia inaugural no pudiera realizarse en el campo debido a la lluvia, pero aseguró: “Ojalá sea una experiencia hermosa para los jugadores y los padres que los acompañan. Ahora voy a saludar a los chicos y voy a estar estos días compartiendo con todos ellos. Muchas gracias a todos por venir”.

CRONOGRAMA DE LOS PRÓXIMOS PARTIDOS

Miércoles 10 de diciembre

11:45 – Newell’s Old Boys vs. Chelsea

14:00 – Inter Miami vs. Atlético de Madrid

14:00 – Inter de Milán vs. Barcelona

16:00 – River Plate vs. Manchester City

Jueves 11 de diciembre

11:45 – River Plate vs. Inter de Milán

14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami

16:00 – Manchester City vs. Barcelona

Sábado 13 de diciembre

12:30 – Juego por el séptimo puesto

14:30 – Juego por el quinto puesto

14:30 – Semifinal #1

16:30 – Semifinal #2

Domingo 14 de diciembre

15:30 – Juego por el tercer puesto

18:00 – Final