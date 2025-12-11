El regalo que le hicieron los juveniles de River Plate a Lionel Messi tras la goleada frente al Inter de Milán

Lionel Messi estuvo presente en una nueva jornada de la copa que lleva su apellido durante el partido en el que River Plate goleó 5-1 al Inter de Milán en las instalaciones que posee el Inter Miami en la Florida y donde se reúnen ocho equipos Sub 16 de clubes de todo el mundo.

El astro rosarino, que viene de consagrarse campeón de la MLS con el Inter Miami, además de ser nombrado como el MVP de la temporada por segundo año consecutivo, no quiso perderse ningún detalle del encuentro en el que los Millonarios no tuvieron piedad con los italianos con los goles de Bruno Cabral -3-, Elián Suljic y Joaquín Amor. Luego del partido, Messi se tomó algunas fotos con los jugadores argentinos y recibió algunas camisetas de River, que se llevó como recuerdo.

El encuentro entre el mejor futbolista del mundo y los jugadores de River no fue el único. En el inicio de la Messi Cup, que se extenderá hasta el 14 de diciembre en Miami, Leo desató la euforia de los jóvenes del Millonario y también los de Newell’s, que representan al club donde se formó La Pulga. “Ojalá que sea una experiencia hermosa para los chicos y los padres, que son los que hacen el esfuerzo para acompañarlos. Ahora los voy a ir a ver y voy a estar con ellos durante todo el torneo”, prometió el capitán campeón del mundo. Y cumplió con creces.

*Lionel Messi, presente en el triunfo de River Plate ante Inter de Milán

En cuanto a la actividad en la Messi Cup, que se inició el martes 9 de diciembre con los triunfos del Inter Miami (4-0 a Newell’s), Manchester City (3-0 a Inter de Milán) y Chelsea (4-2 al Atlético de Madrid), River empató 2-2 ante el Barcelona. Ayer, el Millonario cayó con los Ciudadanos 1-2 y, con la goleada frente al elenco italiano de esta mañana, se clasificaron a las semifinales del torneo y se enfrentarán el sábado al Chelsea.

En cuanto a Newell’s, que en la jornada anterior empató 3-3 con Chelsea, repartió puntos en su última presentación del Grupo A al empatar 2-2 con Atlético de Madrid. Los chicos del club rosarino jugarán el sábado por el séptimo puesto contra el Inter de Milán. Los Blues y el Colchonero avanzaron a las semifinales.

*El empate entre Newell’s y Atlético de Madrid en la Messi Cup

Cómo se juega la Messi Cup

El certamen se desarrolla con dos grupos de cuatro equipos Sub 16, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de dos tiempos de 40 minutos. Tras la fase inicial, los dos mejores avanzarán a las semifinales y los ganadores disputarán la final. El campeón se resolverá el domingo 14 de diciembre en el Chase Stadium, donde habitualmente hace de local el conjunto de Javier Mascherano.

El Grupo A está integrado por Inter Miami, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo componen River, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.

La competencia también ofrece un cronograma cargado con partidos todos los días y múltiples cruces entre equipos argentinos y potencias europeas. Además, los encuentros se jugarán tanto en el Chase Stadium como en el Florida Blue Training Center, consolidando un espacio pensado para el desarrollo juvenil a gran escala.

“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”, expresó Messi en la presentación del evento.