Asistencia de rabona y definición letal: el golazo del River al Manchester City en la Messi Cup

El Millonario cayó 2-1 ante el conjunto británico

El equipo juvenil de River Plate, compuesto en su mayoría por futbolistas de Octava División, es uno de los principales protagonistas en la Messi Cup que se disputa en Estados Unidos. Tras dos jornadas disputadas, el Millonario necesita de una victoria contundente ante el Inter de Milán y depender de otros resultados para avanzar a las semifinales del torneo que reúne a los juveniles de los clubes más prestigiosos del mundo.

En la segunda fecha, La Banda cayó por 2 a 1 frente al Manchester City en una de las canchas auxiliares del Inter Miami, donde juega el astro argentino que da nombre al certamen. A pesar de la derrota, la calidad del sello de los pibes de Núñez quedó reflejada cuando Felipe López abrió el marcador para los dirigidos por Martín Pellegrino, dado que su definición fue acompañada de una exquisita habilitación de rabona improvisada por Joaquín Amor.

A pesar de la ventaja conseguida, el desarrollo del juego continuó con la tendencia a favor de los ingleses, que revirtieron el resultado con los tantos de Xavier Parker, de tiro libre, y Archie Thornton.

Con la victoria, los Citizens alcanzaron los 6 puntos y se garantizaron la clasificación a la siguiente instancia, mientras que el Barcelona ocupa el segundo lugar con 4 unidades. Por su parte, el Nerazzurro, que perdió sus dos compromisos, ya quedó eliminado.

En el debut, River había igualado 2 a 2 ante los jóvenes de La Masia del Blaugrana, también en la cancha de Las Garzas. Ahora, el equipo de Núñez está obligado a ganar por más de tres goles de diferencia y esperar que el Culé pierda por esa misma diferencia para acceder a la fase de los cuatro mejores del certamen. El encuentro decisivo se disputará el próximo jueves a las 12 del mediodía (hora de Argentina) en el predio del Inter Miami, con transmisión de ESPN y Disney+.

Más allá de los resultados, la experiencia de enfrentar a las máximas potencias juveniles del fútbol internacional representa un logro significativo para los jóvenes del Millonario, quienes han demostrado estar a la altura de la exigencia competitiva del torneo.

La Messi Cup se disputa del 9 al 14 de diciembre de 2025 en las instalaciones del Inter Miami, con partidos en el Chase Stadium —con capacidad para 22.000 espectadores— y el Florida Blue Training Center. El certamen reúne a ocho equipos divididos en dos grupos: en el Grupo A compiten Inter Miami, Newell’s Old Boys, Atlético de Madrid y Chelsea; en el Grupo B, River Plate, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán. Cada encuentro consta de dos tiempos de 40 minutos y todos los equipos tienen garantizado un mínimo de tres partidos antes de la fase eliminatoria.

Messi, quien recientemente fue galardonado como MVP de la temporada de la MLS, destacó la importancia de la experiencia para los jóvenes futbolistas y sus familias. El astro argentino lamentó que la ceremonia inaugural no pudiera realizarse en el campo debido a la lluvia, pero aseguró: “Ojalá sea una experiencia hermosa para los jugadores y los padres que los acompañan. Ahora voy a saludar a los chicos y voy a estar estos días compartiendo con todos ellos. Muchas gracias a todos por venir”.

Formaciones

River Plate: Estefano Sarro; Ramiro Álvarez, Mateo Lescano, Bautista Giménez, Joaquín Gómez; Tomás Ziermoly; Valentín Sayago, Felipe López, Elián Suljic; Joaquín Amor, Gianfranco Ledestre (C). DT: Martín Pellegrino.

Manchester City: Lucas Alvarado; Alfie Turley, Theodore Carrington, Jaxon Shire, Archie Thornton; David Eze, Theophilus Chimpango, Xavier Parker, Tierenioluva Aiyegbusi; Kasen Brown, Cass Machin. DT: Pedro Coelho.

La agenda del tercer día de la competencia

Jueves 11 de diciembre

12:00 – River Plate vs. Inter de Milán

14:00 – Atlético de Madrid vs. Newell’s Old Boys

14:00 – Chelsea vs. Inter Miami

16:00 – Manchester City vs. Barcelona

Sábado 13 de diciembre

12:30 – Juego por el séptimo puesto

14:30 – Juego por el quinto puesto

14:30 – Semifinal #1

16:30 – Semifinal #2

Domingo 14 de diciembre

15:30 – Juego por el tercer puesto

18:00 – Final