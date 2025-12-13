Deportes

Los videos y las fotos de los disturbios tras la visita de Lionel Messi a un estadio de la India: el caos que se desató y los destrozos del público

Miles de aficionados se metieron al recinto en Calcuta y provocaron serios incidentes. Hubo quejas por irregularidades en la organización del evento que recibió al astro argentino

El caos que desató la visita de Lionel Messi a India

La visita de Lionel Messi a la ciudad india de Calcuta terminó en un caos, luego de que miles de aficionados provocaran destrozos en el Estadio Salt Lake y las autoridades anunciaran una investigación formal para esclarecer las responsabilidades. El evento, que prometía ser un homenaje multitudinario al astro argentino durante su gira en la que está acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez, se vio empañado por incidentes violentos, acusaciones de corrupción y la detención del principal organizador, en un contexto donde la pasión futbolística de la región se enfrentó a graves fallos de organización y seguridad.

La crisis se desató tras la breve aparición de Messi, quien habría permanecido alrededor de 20 minutos en el estadio, acompañado por figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul. La multitud, que había pagado entradas de hasta 12.000 rupias (unos USD 130), reaccionó con furia al no poder ver de cerca al futbolista, protegido en todo momento por un nutrido grupo de personalidades y seguridad. Según reportó The Tribune India, la frustración escaló cuando los organizadores abandonaron el recinto tras la retirada de Messi, dejando a los asistentes sin respuestas y sin control efectivo de la situación.

La jefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, expresó su consternación en la red X y anunció la creación de un comité de investigación presidido por el juez retirado Ashim Kumar Ray. Banerjee afirmó: “Estoy profundamente consternada y conmocionada por la mala gestión que se vio hoy en el Estadio de Salt Lake”, y aseguró que el comité “realizará una investigación detallada del incidente, determinará las responsabilidades y recomendará medidas para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”. El gobernador CV Ananda Bose calificó la jornada como un “día negro” para la cultura deportiva de Calcuta y exigió acciones firmes, incluyendo la detención de los responsables.

La policía de Bengala Occidental detuvo a Satadru Datta, principal organizador del evento, en el aeropuerto de la ciudad cuando se disponía a despedir a Messi y su delegación rumbo a Hyderabad, otra ciudad de ese país. El Director General de Policía, Rajeev Kumar, explicó a The Tribune India que la investigación busca determinar el grado de responsabilidad de los organizadores: “Estamos investigando si hubo alguna mala gestión por parte del organizador que provocó el caos en el estadio. Ha sido detenido y la policía ha controlado la situación”. Kumar añadió que Datta firmó un compromiso escrito para reembolsar a los espectadores el valor de las entradas adquiridas.

El descontento de los aficionados se manifestó en protestas dentro del estadio, donde se arrojaron botellas y sillas al campo, se derribaron vallas y pancartas, y se rompieron asientos. Testigos relataron a The Tribune India que los llamados por megafonía para desalojar zonas no autorizadas fueron ignorados, y sólo la intervención de la Fuerza de Acción Rápida logró restablecer el orden, aunque no pudo evitar daños en la infraestructura del estadio. La agencia EFE informó que la crisis escaló con acusaciones de corrupción y estafa contra los organizadores, mientras que el viceministro de Educación, Sukanta Majumder, responsabilizó al partido oficialista regional por presuntas irregularidades en la venta de entradas y la gestión del acto.

Messi es recibido por una multitud en un estadio en India

La gira de Messi por India, denominada “GOAT Tour”, incluía actividades en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, con clínicas juveniles, partidos de pádel, conciertos y el lanzamiento de iniciativas benéficas. El propio Messi inauguró de forma virtual una estatua de 21 metros de altura en su honor en la capital de Bengala Occidental, y se sumaron homenajes como un mural, una réplica a tamaño real y la recreación de su casa en Miami. Entre los eventos previstos figuraban encuentros con autoridades, incluida una reunión con el primer ministro Narendra Modi y un reconocimiento al equipo juvenil de la Academia Minerva.

La expectativa por la llegada de Messi a Calcuta era máxima, en una región donde el fútbol cuenta con una afición fervorosa, especialmente en Bengala Occidental, Kerala y Goa, a pesar del predominio del cricket en el país. La historia reciente recuerda las visitas de Diego Maradona a Calcuta, quien en 2017 inauguró una escultura propia con la Copa del Mundo. Messi, por su parte, ya había jugado en el Salt Lake en 2011, cuando Argentina venció 1-0 a Venezuela en un amistoso.

Miles de seguidores, que pagaron entre 4.500 y 12.000 rupias (de USD 50 a 132) por sus boletos, denunciaron no haber podido ver correctamente a Messi, cuya presencia en el estadio se limitó a un breve recorrido por el césped y un saludo parcial a la grada. El vehículo del futbolista fue estacionado en la línea de banda y rápidamente rodeado por personalidades y seguridad, lo que impidió el contacto visual directo con la mayoría de los asistentes. Un fanático entrevistado por ANI expresó: “Sólo líderes y actores rodeaban a Messi… ¿Por qué nos llamaron entonces? Conseguimos una entrada de 12.000 rupias, pero ni siquiera pudimos verle la cara”.

La jornada, que debía ser un homenaje al ídolo argentino, terminó con la suspensión de otras actividades previstas y la ausencia de figuras como el actor de Bollywood Shah Rukh Khan, el ex capitán de cricket Sourav Ganguly y la propia ministra Banerjee, quienes no pudieron participar según lo programado. Las críticas se multiplicaron en redes sociales y en las inmediaciones del estadio, donde los asistentes denunciaron impuntualidad en el acceso, ausencia de servicios básicos y el incumplimiento de los compromisos asumidos por la organización.

LAS IMÁGENES DEL CAOS QUE SE DESATÓ EN LA VISITA DE MESSI:

El caos que se originó
El caos que se originó en la visita de Messi a India (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Los aficionados lanzan sillas cuando
Los aficionados lanzan sillas cuando el delantero argentino del Inter Miami, Lionel Messi, abandona el estadio Salt Lake de Calcuta (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Los aficionados invadieron el estadio
Los aficionados invadieron el estadio tras la visita (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Las butacas dentro del estadio
Las butacas dentro del estadio que rompieron los hinchas (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Algunos de los destrozos que
Algunos de los destrozos que generaron los aficionados a lo largo de todo el recinto (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Se produjeron múltiples enfrentamientos entre
Se produjeron múltiples enfrentamientos entre el público y las autoridades (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
El cartel que anunciaba el
El cartel que anunciaba el Tour en el estadio fue tirado (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
La desolación de un fan
La desolación de un fan tras los destrozos (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
Lionel Messi fue rápidamente rodeado
Lionel Messi fue rápidamente rodeado por personalidades: investigan al organizador del evento (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP)
El ingreso de los aficionados
El ingreso de los aficionados al terreno de juego (Foto: AP Photo/Bikas Das)
Los fanáticos que saltaron rompieron
Los fanáticos que saltaron rompieron butacas y las lanzaron (Foto: AP / Bikas Das)
Los fanáticos de India con
Los fanáticos de India con camisetas de Argentina y Barcelona en honor a Messi (Foto: Reuters/Sahiba Chawdhary)
Las fuerzas de seguridad debieron
Las fuerzas de seguridad debieron interceder (Foto: Reuters/Sahiba Chawdhary)
Un encargado de la seguridad
Un encargado de la seguridad visualiza los destrozos tras la invasión del campo (Foto: Reuters/Sahiba Chawdhary)

