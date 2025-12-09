Comenzó la Messi Cup, el torneo que reúne a jóvenes talentos en Miami: la euforia de los chicos de River y Newell’s al verlo a Lionel

La leyenda internacional sorprendió a los jóvenes con su presencia

La ciudad de Miami se ha convertido en el epicentro del fútbol juvenil internacional con el inicio de la Messi Cup, un torneo que reúne a equipos Sub-16 de algunos de los clubes más prestigiosos del mundo. El certamen, que se desarrollará hasta el 14 de diciembre, se ha convertido en una vitrina para jóvenes talentos que podrían convertirse en las próximas figuras del deporte más popular del planeta.

En la jornada inaugural, la presencia del astro rosarino Lionel Messi ha marcado el comienzo del campeonato, generando una gran expectativa entre los participantes y el público, aunque el mal tiempo le jugó una mala pasada. “Queríamos hacer la inauguración con todos los chicos afuera, pero me pareció una locura meterlos abajo de la lluvia y que se mojen. Es una lástima, pero es el primer día. Todavía nos quedan varios días para disfrutar”, dijo el delantero con pasado en el Barcelona y el PSG en la presentación oficial.

“Ojalá que sea una experiencia hermosa para los chicos y los padres, que son los que hacen el esfuerzo para acompañarlos. Ahora los voy a ir a ver y voy a estar con ellos durante todo el torneo”, prometió La Pulga. Y cuando el capitán de La Scaloneta se acercó a los participantes, provocó una alegría indescriptible en todos los jóvenes.

Naturalmente, los juveniles de River y Newell’s fueron quienes más expresaron su euforia, luego de sacarse una foto con el delantero campeón del mundo o darle un abrazo cargado de sentimiento. También estuvo entre los presentes Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer (MLS), lo que reforzó la relevancia del evento en el calendario futbolístico juvenil. Y entre tanta alegría, los organizadores han insinuado la posibilidad de otorgar una sorpresa adicional durante el desarrollo del campeonato.

Según las autoridades que estuvieron a cargo de la logística, en dicho evento “maravillarán al mundo las estrellas del futuro”. El certamen, que se extenderá durante seis días, puso a Miami como un punto de encuentro clave para el desarrollo y la proyección de las nuevas generaciones del fútbol internacional.

En la jornada inaugural, el Inter Miami goleó 4 a 0 a Newell’s, mientras que el Manchester City superó 3 a 0 al Inter de Milán. River Plate, por su parte, tendría un duro debut frente al Barcelona y el Atlético de Madrid hará su presentación frente al Chelsea.

Inter Miami no tuvo problemas para golear 4-0 a Newell’s en la Messi Cup.

El certamen se desarrolla con dos grupos de cuatro equipos, donde cada conjunto disputará al menos tres partidos en encuentros de dos tiempos de 40 minutos. Tras la fase inicial, los dos mejores avanzarán a las semifinales y los ganadores disputarán la final. El campeón se resolverá el domingo 14 de diciembre en el Chase Stadium, donde habitualmente hace de local el conjunto de Javier Mascherano.

El Grupo A está integrado por Inter Miami, Newell’s, Atlético de Madrid y Chelsea, mientras que el Grupo B lo componen River, Barcelona, Manchester City e Inter de Milán.

La competencia también ofrece un cronograma cargado con partidos todos los días y múltiples cruces entre equipos argentinos y potencias europeas. Además, los encuentros se jugarán tanto en el Chase Stadium como en el Florida Blue Training Center, consolidando un espacio pensado para el desarrollo juvenil a gran escala.

“La Messi Cup celebra el espíritu de la nueva generación. Son jóvenes deportistas que compiten con corazón, trabajan con dedicación y creen en alcanzar sus metas. Al unir deporte, comunidad y oportunidades, creamos algo que impulsa el talento joven e inspira a todos los que forman parte del juego”, expresó Messi en la presentación del evento.

EL CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA:

10 de diciembre

Newell’s vs. Chelsea

Inter Miami vs. Atlético de Madrid

Inter vs. Barcelona

River Plate vs. Manchester City

11 de diciembre

Inter vs. River Plate

Newell’s vs. Atlético de Madrid

Inter Miami vs. Chelsea

Barcelona vs. Manchester City