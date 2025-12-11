Deportes

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

El piloto australiano chocó en los dos test en los que participó en Suzuka y tomó una contundente postura en sus redes sociales

Jack Doohan, junto a su entorno, están evaluando opciones fuera de Alpine (REUTERS/Manon Cruz)

La participación de Jack Doohan en los test de la Súper Fórmula de Japón estuvo marcada por una serie de incidentes y dificultades que reflejan el complejo momento que atraviesa el piloto australiano tras su salida de Alpine. El australiano protagonizó dos choques contra las contenciones, ambas tras salirse de pista en la misma curva del circuito de Suzuka, durante los test de rookies para la próxima temporada. Tras esto, tomó una contundente postura en sus redes sociales: quitó la foto de perfil en su Instagram y limitó la cantidad de comentarios en sus publicaciones.

El debut del australiano en el circuito de Suzuka se vio interrumpido por un despiste en la sesión conjunta de novatos, lo que obligó a ondear la bandera roja y lo dejó fuera de la actividad. En la segunda jornada de pruebas, Doohan volvió a protagonizar un accidente en la curva Degner 2, el mismo sector donde ya había sufrido un incidente el día anterior. Este episodio se sumó a una temporada 2025 en la que el piloto no logró sumar puntos y acumuló varios abandonos, siendo reemplazado por el argentino Franco Colapinto después de la sexta fecha del calendario de la Fórmula 1.

De esta manera, ante la repercusión que tuvieron sus dos accidentes, Jack Doohan bloqueó los comentarios de todas sus publicaciones en su Instagram personal, limitando la cantidad y dejando los que ya habían quedado previamente. Además, sacó la foto de perfil que tenía y dejó una foto completamente negra. Cabe recordar que todavía le queda por completar un día de actividad en pista en los ensayos de la Súper Fórmula japonesa y que, hasta el momento, el australiano de 22 años no se presentó a las ruedas de prensa.

Jack Doohan quitó su foto de perfil en su Instagram personal y limitó la cantidad de comentarios en sus publicaciones

El piloto oceánico no tiene buenos recuerdos de este trazado, ya que allí protagonizó un brutal accidente durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. En aquel caso, la violenta salida de pista –que estuvo rodeada por la polémica– fue en la curva 1 y este miércoles su choque fue en la curva 8.

Los dos golpes en la Súper Fórmula japonesa, a diferencia de la F1, se produjeron en la curva 9, conocida como Degner 2. “Doohan se pasó del piano exterior en Degner, lo que provocó un trompo y estrelló la parte trasera de su coche contra la barrera de espuma, lo que provocó una bandera roja. Doohan no apareció ante los medios el primer día”, explicó el portal especializado Motorsport en su edición japonesa.

El mismo portal destacó que el otro accidente de Doohan fue el segundo consecutivo en Degner y que, en esta ocasión, el impacto contra la barrera se produjo a baja velocidad con la parte delantera del coche.

Por su parte, Auto Sport Japón precisó que el accidente de Doohan ocurrió aproximadamente a los 26 minutos de la sesión, cuando el australiano, al volante del coche número cuatro de Kondo Racing, se estrelló contra la segunda barrera de neumáticos en la curva.

Jack Doohan sufrió un accidente en Japón

La ausencia de Doohan ante la prensa fue justificada por “razones personales”, aunque Jamie Klein sugirió que podría estar vinculada a “obligaciones contractuales existentes con Alpine hasta fin de año”.

El medio japonés News reveló que la llegada de Doohan a Japón estuvo precedida por negociaciones complejas para rescindir su contrato con Alpine, y que un “estancamiento” en las conversaciones con Flavio Briatore amenazó con frustrar su participación en las pruebas. El asesor ejecutivo habría aceptado los términos de la liberación del australiano menos de 24 horas antes de su salida programada hacia Japón, lo que permitió al piloto realizar las pruebas con Kondo Racing.

En cuanto a su futuro, F1 Gate informó que Doohan habría firmado con Toyota para integrarse a la Súper Fórmula en 2026, aunque ninguna de las escuderías ha oficializado el acuerdo. El portal señaló: “Según se informa, Toyota apoyará la entrada de Doohan en la Súper Fórmula en 2026, lo que lo posicionará en el centro del ecosistema de desarrollo de monoplazas del fabricante”, y destacó la colaboración entre Toyota y el equipo Haas de Fórmula 1.

El ex piloto de Alpine volvió a despistarse en la curva 1 del circuito de Suzuka

Durante la temporada 2025, Doohan acumuló resultados discretos en la F1: chocó en la primera vuelta en Australia, quedó 13° en China luego de varias descalificaciones en la parrilla y tras protagonizar un accidente en la Sprint, 15° en Japón -tuvo un brutal accidente en las prácticas-, 14° en Bahréin condicionado por otra descalificación, 17° en Arabia Saudita y no finalizó en su último Gran Premio, en Miami, tras otro incidente temprano.

Tras esto, Alpine tomó la decisión de relegarlo de su butaca, la cual pasó a ser ocupada por Franco Colapinto. Vale aclarar que Doohan siguió trabajando en la escudería como piloto de reserva.

