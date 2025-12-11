El video del nuevo accidente de Jack Doohan en su segundo día de prácticas en la Súper Fórmula de Japón tras dejar la Fórmula 1

El ex piloto de Alpine volvió a despistarse en la curva 8 del circuito de Suzuka

Después de una jornada complicada para Jack Doohan en el primer día de los test de la Súper Fórmula de Japón, que incluyó un accidente en la segunda curva Degner en el circuito de Suzuka, el ex piloto reserva de Alpine volvió a chocar en el mismo sector con el monoplaza del Kondo Racing.

“La primera de las tres banderas rojas de la tarde se produjo cuando Jack Doohan volvió a chocar en Degner 2, el mismo lugar donde se salió el miércoles. Sin embargo, los daños no fueron tan graves esta vez, y el australiano pudo regresar a la pista aproximadamente una hora después, marcando un mejor tiempo de 1:39.112 para terminar 21”, indicó el periodista Jamie Klein, quien, al igual que sucedió en la jornada del miércoles, publicó las capturas del accidente en sus redes sociales.

“Kondo decidió no intercambiar chasis entre las sesiones del jueves, lo que significa que Browning pasó todo el día en el coche número 3 (el número 4 de este año), mientras que Doohan condujo el número 4. Se espera que ambos pilotos intercambien coches para el último día de pruebas del viernes”, agregó el cronista durante los test para novatos en el mítico trazado nipón. Hay que destacar que Doohan acabó en el último lugar entre los pilotos rookies que probaron, incluído Luke Browning, miembro de la academia Williams, quien acababa de finalizar los tests de postemporada de la F1 en Abu Dhabi.

En la misma línea, el medio especializado Motorsport en su edición japonesa se refirió al nuevo impacto de Doohan contra la contención, que se convirtió en la primera de otras tres banderas rojas en Suzuka para detener la sesión de práctica. “En la sesión vespertina se vieron tres banderas rojas debido a accidentes e incidentes fuera de pista de los pilotos novatos Jack Doohan (Kondo Racing), Sota Arao (ThreeBond Racing) y Tokiya Suzuki (Kids com Team KCMG). El accidente de Doohan fue el segundo consecutivo en Degner. El primer día, hizo un trompo y golpeó la parte trasera del coche, y esta vez impactó la barrera con la parte delantera a baja velocidad. El equipo de Doohan había anunciado que no atendería consultas de los medios durante los tres días de pruebas, y ese día tampoco apareció en la zona de entrevistas”, explicaron en relación al nulo contacto del australiano con los medios en Japón.

En el caso de Auto Sport Japón, remarcaron que “aproximadamente a los 27 minutos de carrera, Doohan, al volante del coche N° 4 del Kondo Racing, se estrelló contra la segunda barrera de neumáticos en la curva”. Después de las primeras dos actividades de la Súper Fórmula de Japón, el tercer día de pruebas será una sesión exclusiva para novatos en la que participarán 14 pilotos, incluido el campeón de Fórmula Regional Europea, Freddie Slater.

El australiano chocó en el primer día de pruebas de la Súper Fórmula

El estreno de Doohan en el circuito de Suzuka estuvo marcado por el despiste que interrumpió su primera jornada de pruebas y puso de manifiesto los desafíos que enfrenta el piloto australiano tras su salida de Alpine. El incidente, ocurrido en el circuito de Suzuka durante la sesión conjunta de novatos, obligó a ondear la bandera roja y dejó a Doohan fuera de la actividad, según detalló el medio japonés Auto Sport Web.

“Doohan se pasó del piano exterior en Degner, lo que provocó un trompo y estrelló la parte trasera de su coche contra la barrera de espuma, lo que provocó una bandera roja. Doohan no compareció ante los medios el primer día”, destacó Motorsport. Al igual que hoy, Jaime Klein fue quien informó que el piloto finalizó en la posición 21 con un tiempo de 1:39.683, marca que no pudo mejorar tras incidente. Además, el periodista señaló que la ausencia de Doohan ante la prensa se justificó por “razones personales”, aunque sugirió que podría estar relacionada con “obligaciones contractuales existentes con Alpine hasta fin de año”.

La llegada de Doohan a Japón estuvo precedida por negociaciones complejas para rescindir su contrato con Alpine. El medio News de Japón subrayó que un “estancamiento” en las conversaciones con Flavio Briatore amenazó con frustrar su participación en las pruebas. “Según una fuente cercana a Doohan, a menos de 24 horas de su salida programada hacia Japón, Briatore aceptó los términos de su liberación, lo que le permitió realizar pruebas con Kondo Racing”, publicó el medio. Por su parte, F1 Gate informó que Doohan habría firmado con Toyota para integrarse a la Súper Fórmula en 2026, aunque ninguna de las escuderías ha oficializado el acuerdo. El portal destacó: “Según se informa, Toyota apoyará la entrada de Doohan en la Súper Fórmula en 2026, lo que lo posicionará en el centro del ecosistema de desarrollo de monoplazas del fabricante”, y remarcó la colaboración entre Toyota y el equipo Haas de Fórmula 1.

Durante la temporada 2025, el australiano no logró sumar puntos y acumuló incidentes y abandonos: fue 19° en Australia tras un choque en la primera vuelta, ocupó el puesto 13 en China luego de varias descalificaciones en la parrilla, llegó en el 15° lugar en Japón, fue 14° en Bahréin condicionado por otra descalificación, 17° en Arabia Saudita y 20° en su último Gran Premio, en Miami, tras otro incidente temprano. Después de la sexta fecha fue cuando la escudería francesa decidió reemplazarlo por el argentino Franco Colapinto.

Así retiraron el auto de Doohan tras su nuevo choque en los test de la Súper Fórmula de Japón (@JamieKlein_)