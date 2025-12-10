El accidente que protagonizó Jack Doohan en su primer día en la Súper Fórmula de Japón tras su salida de Alpine

Jack Doohan sufrió un accidente en Japón

Jack Doohan inició una nueva vida automovilística tras su breve paso como piloto titular de la Fórmula 1. Luego de su salida de Alpine, donde fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto, el australiano encaminó su arribo a la Súper Fórmula de Japón aunque no tuvo un estreno soñado.

Durante la prueba conjunta y de novatos del Campeonato de Súper Fórmula, que se realizó en el circuito de Suzuka, ubicado en la prefectura de Mie, el ex Alpine perdió el control de su monoplaza, se estrelló y obligó a ondear una bandera roja.

“Jack Doohan (Kondo Racing), quien había intercambiado coches con Teppei Natori (Kondo Racing), se estrelló en la segunda curva Degner. Doohan salió de su coche, pero se mostró la bandera roja para que pudieran recuperarlo”, detalló el medio japonés Auto Sport Web.

El piloto de 22 años no tiene buenos recuerdos de este trazado ya que allí protagonizó un brutal accidente durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. En aquel caso, la violenta salida de pista –que estuvo rodeada por la polémica– fue en la curva 1 y este miércoles su choque fue en la curva 8.

La versión japonesa del portal especializado Motorsport detalló: “Doohan se pasó del piano exterior en Degner, lo que provocó un trompo y estrelló la parte trasera de su coche contra la barrera de espuma, lo que provocó una bandera roja. Doohan no compareció ante los medios el primer día”. El periodista Jamie Klein, quien difundió la captura del accidente en redes sociales, señaló que Doohan finalizó 21° con un tiempo de 1:39.683, el cual no pudo mejorar a partir de este incidente que lo sacó de la actividad. Además, aseguró que alegaron “razones personales” para su ausencia ante los medios, aunque conjeturó que el silencio de Jack estuvo vinculado a las “obligaciones contractuales existentes con Alpine hasta fin de año”.

Doohan llegó a Japón para participar de tres días de pruebas –del 10 al 12– con el fin de concretar su desembarco formal a esta divisional. El certamen de monopostos japonés es uno de los más importantes del planeta después de la Fórmula 1. Incluso los coches en Japón son 1,5 segundos más rápidos que los de la Fórmula 2 y la categoría llegó a ser tomada como la antesala de la Máxima en el pasado.

La cuenta de la Súper Fórmula anunció el desembarco de Jack Doohan horas antes del inicio de los tests

Según detalló el medio local F1Gate, Doohan terminó “definitivamente” con su vínculo con Alpine y firmó con Toyota para iniciar una nueva era en el automovilismo japonés, aunque esta noticia todavía no fue oficializada por ninguna de las escuderías. “Según se informa, Toyota apoyará la entrada de Doohan en la Súper Fórmula en 2026, lo que lo posicionará en el centro del ecosistema de desarrollo de monoplazas del fabricante”, remarcó este portal, que advirtió sobre el estrecho vínculo de colaboración entre este fabricante y el equipo Haas de Fórmula 1.

El medio News de Japón subrayó que un “estancamiento” en las negociaciones entre Doohan y Flavio Briatore para rescindir el acuerdo puso en peligro el arribo de Jack a estas pruebas en Japón. “Según una fuente cercana a Doohan, a menos de 24 horas de su salida programada hacia Japón, Briatore aceptó los términos de su liberación, lo que le permitió realizar pruebas con Kondo Racing”, destacaron. En Auto Sport Web también aseguraron que rescindió con Alpine, aunque su objetivo sigue siendo la Fórmula 1: “El primer paso que busca Doohan es un puesto en Haas en 2026″, inicialmente como piloto de pruebas, de simulador y de TPC (Pruebas de Coches Anteriores).

El paso de Doohan por la temporada 2025 no entregó resultados destacados, un factor que refuerza su necesidad de replantear el camino profesional. En Australia, finalizó en posición 19° tras un incidente en la primera vuelta. En China, llegó 13° luego de varias descalificaciones en la parrilla. Quedó 15° en Japón y 14° en Bahréin, resultado condicionado por otra descalificación. En Arabia Saudita cruzó la meta en el 17° puesto, mientras que en Miami 20° tras otro incidente temprano. En las carreras sprint, concluyó 20° en la segunda ronda y 16° en la sexta fecha, sin lograr puntuar en ninguna ocasión.

Ayumu Iwasa, piloto que pertenece al team Red Bull en la Fórmula 1, participó en las pruebas de Abu Dhabi y horas más tarde se sumó a la cita de la Súper Fórmula (Foto: Reuters/Issei Kato)

La primera jornada de prácticas en la Súper Fórmula de Japón tuvo a 33 pilotos corriendo en dos turnos a lo largo de casi cinco horas. Este evento que define en buena parte la grilla del próximo año tuvo a una figura indiscutida: el campeón Ayumu Iwasa.

Tras quedar quinto en las pruebas de postemporada de Fórmula 1 al mando de un Red Bull Racing en el circuito de Abu Dhabi (1:24.925), el japonés que pertenece a la esfera del energizante viajó de emergencia a su país: descendió de un helicóptero en Suzuka y, a la media hora, estaba manejando su monoplaza. “Su inesperada llegada causó revuelo en el circuito”, expresaron los medios, ya que el vigente titular de la Súper Fórmula tenía pautado sumarse a la actividad recién este jueves.

Iwasa estuvo hasta las 6 de la tarde del martes al mando de un F1, asistió a una reunión en Abu Dhabi y luego viajó hacia Japón: “Pude dormir en el avión. No estoy al 100% (de salud), pero fue mejor de lo que esperaba. Tenía el horario planeado para que, si podía conducir, lo hiciera. Fue genial poder probar cosas nuevas”, señaló al medio Chunichi tras poder manejar su monoplaza durante una hora y media de la tanda de práctica.

La temporada 2025 de la Súper Fórmula tuvo al argentino Sacha Fenestraz como uno de sus protagonistas. “Terminamos la temporada 2025 de Super Formula, un finde con 3 carreras que empezó complicado y con problemas mecánicos, sin poder manejar la primera práctica pero conseguimos marcamos puntos al largo del fin de semana. Una temporada que no fue fácil, dónde empezamos con muchísimas dificultades en nuestro lado del garaje pero trabajamos duro para poder marcar unos podios y una victoria después de 4 años para este lado del equipo. Ahora toca descansar y preparar lo que se viene y gracias a todos los que trasnocharon y me bancaron durante este año”, informó en sus redes sociales el cordobés que estuvo en la escudería Vantelin Team Tom’s y finalizó 8° en el Campeonato de Pilotos con 50 puntos.