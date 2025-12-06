“Te pido disculpas”: el gesto de Gianni Infantino con Lionel Scaloni tras la petición de usar guantes para tocar la Copa del Mundo

El pedido de disculpas de Infantino a Scaloni por los guantes que tuvo que utilizar para tocar la Copa del Mundo (Crédito: FIFA Oficial)

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, protagonizó un momento de alto simbolismo durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. El entrenador subió al escenario con la Copa del Mundo en sus brazos, cumpliendo con una tradición que también se cumplió en ediciones anteriores. No obstante, el peculiar detalle pasó por los guantes blancos que tuvo que utilizar el director técnico, algo que no pasó desapercibido. Un día después, en medio del evento en el que la FIFA reveló el calendario completo del certamen internacional, Gianni Infantino tuvo un notable gesto con el hombre de Pujato.

Segundos después de que la Casa Madre del Fútbol confirmara los horarios de los partidos de la fase de grupos del combinado nacional albiceleste, el presidente de la FIFA le pidió disculpas a Scaloni por los guantes que tuvo que utilizar. “Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, comenzó el máximo mandatario.

Tras la confirmación del fixture de Argentina en el evento del sábado que realizó la FIFA; Infantino le pidió disculpas a Scaloni y le entregó la Copa del Mundo (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

Posteriormente, dejó de hablar en inglés y comentó en español: “Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven”. Infantino le insistió a Scaloni para que se suba al escenario y le llevó el trofeo para que lo coloque en la mesa en la que estaba ubicado.

“Ahora la puedes entregar una vez más”, sumó Infantino. “Gracias, pero... Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad. Bueno, no pasa nada”, explicó el entrenador de Argentina.

“Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”, bromeó el dirigente tras los dichos del estratega albiceleste. Antes de retirarse del escenario, Scaloni bromeó con Ronaldo y volvió a agradecer el gesto que tuvo el presidente de la FIFA: “Muchas gracias por el detalle”.

Scaloni había entrado la Copa del Mundo al sorteo con guantes: el presidente de FIFA aseguró que fue un error de la organización (Foto: Stephanie Scarbrough / POOL / AFP)

Vale recordar que una vez finalizó el sorteo y quedaron diagramados todos los grupos de la Copa del Mundo, Scaloni aseguró que la organización lo obligó a utilizar los guantes. “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, explicó.

A pesar del inusual suceso de los guantes, el entrenador de la Selección se mostró orgulloso por volver a tener la Copa del Mundo entre sus brazos: “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”. En esta misma línea, en diálogo con Telefé, agregó: “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”.

La palabra de Scaloni luego de conocer el cronograma de Argentina en el Mundial

Por su parte, en el evento del día sábado que sirvió para difundir el calendario completo de la fase de grupos de la cita mundialista, Lionel Scaloni habló con la transmisión oficial y brindó su punto de vista sobre los rivales.

“Como dije ayer, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos, jugar cada partido como si fuera el último”, argumentó el DT.

A su vez, el técnico de 47 años puntualizó en el horario que le tocó a la selección argentina y el clima en el que se disputarán los encuentros: “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”.

El estreno del combinado nacional campeón del mundo en el Grupo J será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda jornada será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Por último, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).