Deportes

“Te pido disculpas”: el gesto de Gianni Infantino con Lionel Scaloni tras la petición de usar guantes para tocar la Copa del Mundo

El presidente de la FIFA le pidió perdón al entrenador argentino e hizo que se suba al escenario para agarrar el trofeo

Guardar
El pedido de disculpas de Infantino a Scaloni por los guantes que tuvo que utilizar para tocar la Copa del Mundo (Crédito: FIFA Oficial)

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, protagonizó un momento de alto simbolismo durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. El entrenador subió al escenario con la Copa del Mundo en sus brazos, cumpliendo con una tradición que también se cumplió en ediciones anteriores. No obstante, el peculiar detalle pasó por los guantes blancos que tuvo que utilizar el director técnico, algo que no pasó desapercibido. Un día después, en medio del evento en el que la FIFA reveló el calendario completo del certamen internacional, Gianni Infantino tuvo un notable gesto con el hombre de Pujato.

Segundos después de que la Casa Madre del Fútbol confirmara los horarios de los partidos de la fase de grupos del combinado nacional albiceleste, el presidente de la FIFA le pidió disculpas a Scaloni por los guantes que tuvo que utilizar. “Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, comenzó el máximo mandatario.

Tras la confirmación del fixture
Tras la confirmación del fixture de Argentina en el evento del sábado que realizó la FIFA; Infantino le pidió disculpas a Scaloni y le entregó la Copa del Mundo (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

Posteriormente, dejó de hablar en inglés y comentó en español: “Pido disculpas en nombre de la FIFA. No lo sabía y claro que los campeones del mundo pueden tocar la copa. Te pido disculpas, no lo sabía. Me lo ha dicho el Fenómeno (Ronaldo). En nombre de la FIFA, ven”. Infantino le insistió a Scaloni para que se suba al escenario y le llevó el trofeo para que lo coloque en la mesa en la que estaba ubicado.

“Ahora la puedes entregar una vez más”, sumó Infantino. “Gracias, pero... Me habían dicho que no la podía tocar sin guantes. No me conoció la persona que... de verdad. Bueno, no pasa nada”, explicó el entrenador de Argentina.

“Después de ser campeón del mundo, cada día pareces más joven”, bromeó el dirigente tras los dichos del estratega albiceleste. Antes de retirarse del escenario, Scaloni bromeó con Ronaldo y volvió a agradecer el gesto que tuvo el presidente de la FIFA: “Muchas gracias por el detalle”.

Scaloni había entrado la Copa
Scaloni había entrado la Copa del Mundo al sorteo con guantes: el presidente de FIFA aseguró que fue un error de la organización (Foto: Stephanie Scarbrough / POOL / AFP)

Vale recordar que una vez finalizó el sorteo y quedaron diagramados todos los grupos de la Copa del Mundo, Scaloni aseguró que la organización lo obligó a utilizar los guantes. “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, explicó.

A pesar del inusual suceso de los guantes, el entrenador de la Selección se mostró orgulloso por volver a tener la Copa del Mundo entre sus brazos: “Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”. En esta misma línea, en diálogo con Telefé, agregó: “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de réplica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”.

La palabra de Scaloni luego de conocer el cronograma de Argentina en el Mundial

Por su parte, en el evento del día sábado que sirvió para difundir el calendario completo de la fase de grupos de la cita mundialista, Lionel Scaloni habló con la transmisión oficial y brindó su punto de vista sobre los rivales.

“Como dije ayer, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos, jugar cada partido como si fuera el último”, argumentó el DT.

A su vez, el técnico de 47 años puntualizó en el horario que le tocó a la selección argentina y el clima en el que se disputarán los encuentros: “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”.

El estreno del combinado nacional campeón del mundo en el Grupo J será el martes 16 de junio contra Argelia en el Kansas City Stadium desde las 22hs (hora Argentina). La segunda jornada será el lunes 22 ante Austria en el Dallas Stadium a partir de las 14 (hora Argentina). Por último, cerrará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 en el Dallas Stadium a las 23hs (hora Argentina).

Temas Relacionados

Lionel ScaloniMundial 2026Gianni InfantinoFIFACopa del Mundo 2026Calendario Mundial 2026Selección ArgentinaSelección Argentina Mundial 2026

Últimas Noticias

Con Messi como titular, Inter Miami vence a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS

Las Garzas se imponen en Florida por 1-0 gracias al gol en contra de Édier Ocampo y se acercan a su primer campeonato local de su historia. Televisa Apple TV

Con Messi como titular, Inter

La desafiante frase de Verstappen contra Norris y McLaren antes de definir el título de la F1: “No tengo nada que perder”

El neerlandés de Red Bull se quedó con la pole en el Gran Premio de Abu Dhabi y le metió presión a sus rivales en la definición de la categoría

La desafiante frase de Verstappen

La respuesta de Austria tras el error viral en las redes sociales con el escudo de la selección argentina

La Asociación Austríaca de Fútbol (OFB) dio a conocer su fixture en el Mundial y remendó un detalle erróneo que no pasó inadvertido tras el sorteo

La respuesta de Austria tras

FIFA confirmó el fixture completo del Mundial 2026: días, horarios y sedes de todos los partidos

Se publicó el cronograma oficial para la fase de grupos y el resto de la competición

FIFA confirmó el fixture completo

Los Pumas terminaron primeros en su grupo y clasificaron a las semifinales del Seven de Ciudad del Cabo

El equipo argentino se recuperó de los malos resultados que obtuvo en Dubái y buscará meterse en la final. El domingo jugará con Fiji a las 7:44

Los Pumas terminaron primeros en
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Escándalo con Bonnie Blue en

Escándalo con Bonnie Blue en Indonesia: la estrella de OnlyFans fue detenida junto a 17 hombres en Bali

Diez detalles ocultos en ‘Stranger Things 5′ que conectan el universo creado por los hermanos Duffer

‘Camp Rock 3’ lanza su primer tráiler con los Jonas Brothers y con la puerta abierta a la vuelta de Demi Lovato

Ashton Kutcher sorprendió a sus fans: se convirtió en cinturón negro de jiu-jitsu a los 47 años

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

INFOBAE AMÉRICA

Salvador Nasralla denunció “errores graves”

Salvador Nasralla denunció “errores graves” en más de 5.000 actas y exigió al CNE “una revisión minuciosa” en Honduras

El arte latinoamericano brilla en Art Basel Miami Beach con fuerte presencia de artistas, galerías y coleccionistas

Así fue el encuentro del papa León XIV con Roberto Benigni, protagonista de “La vida es bella”, una de sus películas favoritas

Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

Quién fue Gregory Natal, el joven que con su muerte marcó para siempre a Cyndi Lauper y dio sentido a “True Colors”