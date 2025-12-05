El misterio detrás de los guantes de Scaloni cuando ingresó el trofeo al sorteo del Mundial 2026: el antecedente de Deschamps

Lionel Scaloni, entrenador de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar 2022, protagonizó un momento de alto simbolismo durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC. El técnico ingresó al escenario portando la Copa del Mundo, repitiendo la tradición que en 2022 había encabezado Didier Deschamps tras el título de Francia en Rusia 2018.

Durante el evento, Scaloni compartió sus sensaciones sobre la histórica final de Qatar ante Francia. En diálogo con la conductora Heidi Klum, el entrenador recordó: “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a intentar”.

El detalle de los guantes blancos que utilizó para portar el trofeo no pasó inadvertido y le inyectó misterio a la secuencia. El Gringo, de 47 años, manipuló el galardón con sumo cuidado, como si se tratara de un cirujano en una operación. Si bien no hubo información oficial, la principal teoría sobre los guantes es que su uso es muy habitual en los traslados de la Copa y en situaciones que no implican la competencia propiamente dicha, en pos de que no le queden marcas. Ese cuidado, lógicamente, no es tan estricto en la entrega oficial del galardón tras la final. Luego, Argentina se llevó al país una réplica, que quedó en las vitrinas de la AFA.

Scaloni manejó el trofeo con precisión de cirujano (Photo by SAUL LOEB / AFP)

Sin embargo, la secuencia, además de disparar los memes en las redes sociales, también propició una comparación. Es que, en la ceremonia del sorteo de 2022, fue Didier Deschamps, orientador campeón en Rusia 2018 con Francia. Y el traslado al escenario lo realizó con las manos descubiertas. ¿Qué cambió en cuatro años?

Hasta Nicolás Tagliafico, quien reaccionó al sorteo en una transmisión en vivo, bromeó. “Tirate unas palabras en inglés. Te pusiste los guantes de Mickey, ja”, soltó el lateral izquierdo, habitué en sus convocatorias.

Tras cumplir con su rol protocolar, Scaloni se reunió con su cuerpo técnico para seguir el sorteo de la fase de grupos. Lo acompañaron Pablo Aimar, Matías Manna y los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, mientras que Roberto Ayala ya se encontraba en Nueva York tras participar en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En paralelo al sorteo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se refirió a la situación contractual de Scaloni y al proyecto de renovación de los cuerpos técnicos. Tapia manifestó su deseo de que el entrenador continúe al frente de la Selección hasta 2030, aunque reconoció que el futuro del técnico más allá del próximo Mundial aún no está definido. “Va a haber renovación (de contrato) seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial”, afirmó Tapia, quien también remarcó la importancia de asegurar la continuidad de Diego Placente, actual director técnico de las selecciones Sub 20 y Sub 17, junto al resto del equipo de trabajo.

La gestión de Scaloni ha sido reconocida tanto por los títulos obtenidos —un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima— como por la identidad de juego que logró imprimir en el equipo. Bajo su conducción, la selección argentina ha generado entusiasmo entre los futbolistas y la afición, y ha ampliado la base de jugadores con la incorporación de jóvenes talentos como Nicolás Paz y Franco Mastantuono. Esta apuesta por el recambio refuerza la visión de futuro de la dirigencia y consolida el proyecto deportivo que la AFA busca extender hasta 2030.

Deschamps, con la Copa del Mundo en el sorteo para Qatar 2022 y... Las manos descubiertas (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

La dirigencia argentina sostiene que el valor de un entrenador reside en su capacidad para construir proyectos sólidos y duraderos, más allá de los resultados inmediatos.