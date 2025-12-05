Scaloni habló tras el sorteo del Mundial: la explicación de los guantes que usó para llevar la Copa y los posibles cruces

El DT dio sus sensaciones luego de conocer a los rivales de la selección argentina

Lionel Scaloni habló tras el sorteo del Mundial 2026. El DT de la selección argentina expresó sus sensaciones luego de conocer a los rivales que tendrá el elenco nacional en la cita ecuménica, manifestó lo que significó llevar el trofeo de la Copa del Mundo en el inicio de la ceremonia y explicó el porqué del uso de guantes al trasladarlo.

“Volver a tener la copa ahí al lado fue muy lindo. Espero que la gente lo haya disfrutado, porque somos los vigentes campeones”, comenzó Scaloni en diálogo con Telefé. “Sobre todo, poder levantarla otra vez, tocar que es la verdadera, que no hay nada de replica ahí. Emociona, es difícil de explicar. La verdad que estoy muy contento de poder haber hecho eso y que la gente lo haya disfrutado”, agregó el entrenador campeón del mundo con Argentina en el Qatar 2022.

Luego, el estratega de Pujato se refirió al uso de guantes blancos para tomar la Copa del Mundo, un hecho que generó repercusión y una gran cantidad de memes en redes sociales. “No me dejaban tocarla sin los guantes. No se puede”, explicó.

En la fase de grupos, la Albiceleste enfrentará primero a Argelia el martes 16 de junio, con sede aún por confirmar entre el Kansas City Stadium y el San Francisco Bay Area Stadium. El segundo compromiso será ante Austria el lunes 22 de junio, previsto en el Dallas Stadium o en el estadio californiano. El cierre de la etapa inicial será el sábado 27 de junio frente a Jordania, nuevamente con la posibilidad de jugar en Kansas City o Dallas.

Scaloni habló tras el sorteo (Photo by SAUL LOEB / AFP)

“Ayer no estaba nervioso, pero hoy sí. Cuando salen las bolas, estás esperando y estás ahí atento. Lo de siempre. Como dijimos en 2022: no hay rivales fáciles. Hay que jugar los partidos. Todavía no me dijeron los posibles cruces si llegamos a pasar. No hay que dar nada por sentado”, indicó Scaloni sobre sus sensaciones durante el sorteo.

La FIFA anunciará oficialmente los días y estadios definitivos el sábado 6 de diciembre de 2025.El formato del certamen introduce una fase adicional de eliminación directa y una distribución inédita de grupos: doce zonas de cuatro equipos cada una. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una serie de cruces directos hasta la consagración del campeón.

Por otro lado, el campeón del mundo analizó a los rivales: “Primero, Argelia. A su entrenador lo conozco. Fue entrenador mío, estuve ahora con él, Vladimir Petković, que me dirigió en la Lazio. Es una buena selección, que creo que tiene grandes jugadores, tiene un semillero muy grande, que nutre también a Francia y a otros países".

Luego, siguió con el rival europeo que afrontará en la segunda fecha y al representante asiático, que debutará en un Mundial: “Austria hizo una gran Eliminatoria. Entre comillas, el más desconocido es Jordania, pero no damos nada por descontado. Sí llegó ahí por algo será. Repito, los partidos hay que jugarlos. A priori, es un grupo que tenemos que dar el máximo y poder pasar de ronda, que es lo que vamos a intentar”.

Lionel Scaloni traslada la Copa del Mundo con los guantes blancos en la ceremonia del sorteo de los grupos del Mundial 2026, en Washington DC (Stephanie Scarbrough / POOL / AFP)

En caso de que Argentina finalice primera en su grupo, se medirá con el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina en la segunda posición, enfrentará al líder de ese mismo grupo. En el escenario de clasificar como uno de los mejores terceros, el rival será un puntero de zona. En ese sentido, Scaloni fue consultado sobre la posibilidad concreta de enfrentar a los ibéricos y respondió: “También está Uruguay. Un cruce difícil sí es así, pero primero hay que pasar y después ya se verá”. Y completó: “Estar acá es único. De hecho, ha venido todo el cuerpo técnico, porque es un momento para nosotros muy emotivo. A partir de ahora, hay que pensar en lo que viene”.

Finalmente, el técnico de 47 años concluyó el reportaje con un mensaje para los argentinos: “Como siempre, vamos a dar el máximo, vamos a intentar hacer lo que hicimos en el último Mundial, que es dar todo lo que podemos y no dar una pelota por perdida. Y creo que es un poco lo que vino haciendo esta selección hasta ahora, y después que la pelota entre en vez de que vaya para afuera”.

MÁS FRASES DE SCALONI

- El análisis de los rivales: “Tenemos a Mati Manna que apenas llegaba mandaba al grupo. Lo más importante es como llegamos a ese momento, sobre todo cuando esté la competición jugando”.

- Sobre si algún futbolista se había comunicado con él luego del sorteo: “No, normalmente no me escriben. Está bien que no lo hagan, porque primero tienen que estar en la lista”.

- La ubicación de los estadios que le tocó a Argentina: “La única sensación es que lo que toca, toca. No hay nada a dedo. Nos hubiera gustado que nos toque donde más argentinos haya, pero la realidad es que tocó eso y hay que afrontarlo”.

- El momento de Argentina: “Lo importante es llegar bien y ya no hablo como equipo. Individualmente, los chicos van a jugar un montón de partidos y lo importante es que lleguen bien. Sabemos que al 100 por 100 no hay ningún futbolista en el mundo, pero lo más cercano que estén. Que no vengan con problemas, creo que eso será fundamental”.