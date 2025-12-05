Deportes

El momento especial que protagonizó Lionel Scaloni en el sorteo del Mundial 2026: “Vamos a intentar seguir compitiendo”

El entrenador campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 ingresó el trofeo más preciado al evento que se realizó en el Kennedy Center de Washington DC

Lionel Scaloni ingresó el trofeo de la Copa del Mundo (Fuente: Telefé)

El sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos tuvo un momento de especial simbolismo cuando Lionel Scaloni, actual entrenador campeón del mundo con Argentina, ingresó al escenario portando la Copa del Mundo. Este gesto repitió la tradición instaurada en el sorteo de Qatar 2022 con Didier Deschamps, entrenador de Francia, quien venía de obtener el trofeo en Rusia 2018.

Luego de depositar el trofeo, el entrenador rememoró la final contra Francia en el Lusail Stadium. “La recuerdo como una final inolvidable, donde pasaron un montón de cosas y nuestro equipo, a pesar de las dificultades, siguió creyendo y en ningún momento pensamos que podía terminar mal. Es lo que intentaremos en la nueva Copa del Mundo: seguir compitiendo y no dar nunca nada por perdido. Eso es lo que espera nuestra gente de nosotros y es lo que vamos a intentar”, fue el breve diálogo que tuvo con la conductora Heidi Klum. El detalle que no pasó desapercibido fueron los guantes blancos que lució el entrenador de 47 años.

Tras cumplir con este rol protocolar, Scaloni se unió a su cuerpo técnico para conocer los rivales de la selección argentina en la fase de grupos. El entrenador viajó junto a Pablo Aimar, Matías Manna y los preparadores físicos Luis Martín y Juan Tamone, mientras que Roberto Ayala ya se encontraba en Nueva York tras participar en un evento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Lionel Scaloni ingresó el trofeo
Lionel Scaloni ingresó el trofeo de la Copa del Mundo al evento (Foto: Reuters/Mandel Ngan)

Por otro lado, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, expresó su deseo de que Scaloni continúe al frente del equipo hasta 2030, aunque el futuro del entrenador más allá del Mundial aún no está definido.

Antes del inicio de la ceremonia, Tapia subrayó que la renovación no solo involucra al entrenador de la selección mayor, sino también a toda la estructura de selecciones juveniles. El plan contempla la continuidad de Diego Placente, actual director técnico de la Sub 20 y la Sub 17, junto al resto del equipo de trabajo. Tapia fue enfático al afirmar: “Va a haber renovación (de contrato) seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial”.

El presidente de la AFA recordó que, 15 días antes, ya había manifestado su intención de que Scaloni permaneciera al frente de la Albiceleste. Tapia destacó que la decisión de apostar por el entrenador no se basó únicamente en los resultados deportivos, sino en la construcción de un proyecto integral para las selecciones nacionales. El propio Tapia expresó: “Nosotros pensamos en los proyectos deportivos: yo quiero que Scaloni se quede hasta el 2030 con todo su cuerpo técnico. Si yo pensara en los resultados, no lo hubiera contratado. Pensé en un proyecto de selecciones que no teníamos”.

La gestión de Scaloni ha sido reconocida tanto por los títulos obtenidos —un Mundial, dos Copas Américas y una Finalissima— como por la identidad de juego que logró imprimir en el equipo, generando entusiasmo entre los futbolistas y la afición. Además, el entrenador ha ampliado la base de jugadores, incorporando jóvenes con proyección como Nicolás Paz y Franco Mastantuono, lo que refuerza la visión de futuro de la dirigencia.

El entrenador campeón del mundo
El entrenador campeón del mundo ingresó el trofeo (Foto: Reuters/Carlos Barria)

Sorteo del Mundial 2026, en

Los mejores memes del sorteo

El misterio detrás de los

La contundente sentencia de Claudio

Sorteo del Mundial 2026, en

