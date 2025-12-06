Deportes

“Nos hace estar alerta”: la palabra de Lionel Scaloni tras la confirmación del cronograma de Argentina en el Mundial 2026

El DT contó sus sensaciones durante la gala en la que se difundió la agenda completa de la Copa del Mundo

Scaloni estuvo presente en la
Scaloni estuvo presente en la gala del sábado de FIFA (Foto: Reuters/Jeenah Moon)

Luego de lo que fue el sorteo del Mundial 2026, la FIFA dio a conocer el cronograma oficial y los estadios en los que se jugarán cada uno de los partidos de la fase de grupos. En el evento de este sábado, se hizo presente Lionel Scaloni, quien brindó unas palabras tras conocerse el horario y las sedes de los tres juegos de Argentina en el Grupo J.

“Como dije ayer, creo que no habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último”, comenzó el estratega de Pujato.

Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”, concluyó el DT campeón del mundo en Qatar 2022.

En la gala del viernes, Scaloni fue el encargado de llevar el trofeo del certamen antes del inicio de la ceremonia y, al haberlo realizado con guantes, se desató una gran controversia y hubo cuestionamientos hacia la FIFA por esa situación. Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la entidad, aprovechó la presencia del entrenador para pedirle disculpas.

“Quiero decir algo, porque no lo sabía, te pido disculpas, Lionel Scaloni. Por lo que pasó ayer. Él preguntó por qué se tenía que poner los guantes para tocar el trofeo”, expresó el mandatario.

El equipo dirigido por Scaloni integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, y ya conoce el trayecto inicial que deberá recorrer para avanzar a la siguiente ronda, con la mira puesta en un posible camino hacia la final.

En el caso de que la selección argentina finalice en el primer puesto de su grupo, el cruce de dieciseisavos de final será ante el segundo clasificado del Grupo H, compuesto por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, en la ciudad de Miami. Si logra avanzar, los octavos de final la enfrentarían a los segundos de los Grupos D y G, donde figuran como rivales potenciales Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. De continuar en carrera, un eventual partido de cuartos de final podría ser ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, mientras que en semifinales el sorteo podría deparar un enfrentamiento con Inglaterra o Brasil.

En caso de que el conjunto albiceleste termine en la segunda posición de su zona, el rival en dieciseisavos saldría del líder del Grupo H, donde España y Uruguay parten como favoritos. Para los octavos de final, los posibles adversarios serían los segundos de los Grupos G y L, con selecciones como Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana en la disputa. Si Argentina accede a cuartos de final desde esta posición, podría medirse con Bélgica o Estados Unidos. En semifinales, el cuadro la ubicaría frente a los ganadores de grupos encabezados por Alemania, Francia y Países Bajos.

El debut de Argentina en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00 de Argentina. El segundo compromiso está programado para el lunes 22 de junio frente a Austria en el Dallas Stadium a las 14 horas de Argentina. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio contra Jordania, nuevamente en el Dallas Stadium, a las 23:00 de Argentina.

EL CALENDARIO DE ARGENTINA EN EL MUNDIAL 2026

Martes 16 de junio del 2026: Argentina-Argelia a las 22hs de Argentina en el Kansas City Stadium

Lunes 22 de junio del 2026: Argentina-Austria a las 14hs de Argentina en el Dallas Stadium

Sábado 27 de junio del 2026: Argentina-Jordania a las 23hs de Argentina en el Dallas Stadium

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026

