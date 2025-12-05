La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

Fecha: viernes 5 de diciembre
Lugar: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos
Hora: 14 (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), 13 (Bolivia y Venezuela), 12 (Washington DC y Miami -EEUU-, Colombia, Ecuador y Perú), 11 (México DF) y a las 19 (España)
TV: Telefé y TyC Sports (Argentina); DSports (Latinoamérica); América Televisión (Perú); Caracol, RCN, Win Sports (Colombia); Azteca 7, ViX, TUDN (México); RTVE/La1 (España); Fox, Telemundo (USA) y FIFA+
• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).
Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.
• Conmebol (1/1): Bolivia.
• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.
• África (1/1): República Democrática del Congo.
• Asia (1/1): Irak.
• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.
* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial
• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.
• Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.
• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.
• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.
* Países organizadores
Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Las 48 selecciones conocerán el camino que deberán atravesar para ir en búsqueda de la gloria deportiva.