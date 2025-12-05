La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

LOS DETALLES DEL SORTEO DEL MUNDIAL

Fecha: viernes 5 de diciembre

Lugar: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

Hora: 14 (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), 13 (Bolivia y Venezuela), 12 (Washington DC y Miami -EEUU-, Colombia, Ecuador y Perú), 11 (México DF) y a las 19 (España)

TV: Telefé y TyC Sports (Argentina); DSports (Latinoamérica); América Televisión (Perú); Caracol, RCN, Win Sports (Colombia); Azteca 7, ViX, TUDN (México); RTVE/La1 (España); Fox, Telemundo (USA) y FIFA+