La FIFA realizará el sorteo que definirá los grupos para el Mundial 2026: hora, TV y todo lo que hay que saber

En el Kennedy Center de Washington se conocerá el camino que deberán afrontar los 48 equipos que disputarán la Copa del Mundo a jugarse en EEUU, México y Canadá

LOS DETALLES DEL SORTEO DEL MUNDIAL

Fecha: viernes 5 de diciembre

Lugar: Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos

Hora: 14 (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay), 13 (Bolivia y Venezuela), 12 (Washington DC y Miami -EEUU-, Colombia, Ecuador y Perú), 11 (México DF) y a las 19 (España)

TV: Telefé y TyC Sports (Argentina); DSports (Latinoamérica); América Televisión (Perú); Caracol, RCN, Win Sports (Colombia); Azteca 7, ViX, TUDN (México); RTVE/La1 (España); Fox, Telemundo (USA) y FIFA+

09:30 hsHoy

<b>LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE EUROPEO PARA EL MUNDIAL 2026 (16/16)</b>

• Europa (16/16): Irlanda, Eslovaquia, Ucrania, Polonia, Italia, Albania, República Checa, Bosnia y Herzegovina, Gales, Dinamarca, Kosovo y Turquía. Rumania (Nations League), Suecia (Nations League), Irlanda del Norte (Nations League) y Macedonia del Norte (Nations League).

Clasificarán los 12 segundos de los grupos y 4 de la clasificación de la Nations League que no hayan quedado ni primero ni segundo de las Eliminatorias UEFA: Se definirán los últimos 4 boletos al Mundial para esta federación.

09:23 hsHoy

LAS SELECCIONES QUE JUGARÁN EL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026 (6/6)

• Conmebol (1/1): Bolivia.

• Oceanía (1/1): Nueva Caledonia.

• África (1/1): República Democrática del Congo.

• Asia (1/1): Irak.

• Concacaf (2/2): Jamaica y Surinam.

* Dos selecciones de las seis que jugarán el Repechaje se clasificarán al Mundial

09:10 hsHoy

LAS SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026 (42/48)

• Conmebol (6/6): Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.

• Concacaf (6/6): México*, Estados Unidos* y Canadá*. Panamá, Curazao y Haití.

• África (9/9): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.

• Asia (8/8): Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.

• Oceanía (1/1): Nueva Zelanda.

• Europa (12/12): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Alemania, Países Bajos, Noruega, Austria, Bélgica, Escocia, Suiza y España.

* Países organizadores

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Las 48 selecciones conocerán el camino que deberán atravesar para ir en búsqueda de la gloria deportiva.

Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial 2026 (REUTERS/Denis Balibouse)

