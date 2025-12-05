Deportes

Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026: los shows musicales, los guantes de Scaloni y los grupos, los grandes focos

Las repercusiones de los fanáticos durante el evento que realizó la FIFA para definir los 12 grupos de la Copa del Mundo

Los mejores memes de la jornada del sorteo del Mundial 2026

FIFA realizó el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. En un evento histórico, la casa madre del fútbol definió los grupos del certamen que por primera vez contará con la participación de 48 equipos, aunque los copones tuvieron a 42 seleccionados confirmados y 6 bolillas que representaron a los repechajes que se disputarán en marzo del 2026. La repercusión en las redes sociales fue inmediata y miles de usuarios se refirieron al cónclave. Los grandes temas que acapararon los flashes comenzaron desde la previa: las actuaciones de Andrea Bocelli y Robbie Williams, los guantes que utilizó Lionel Scaloni y cómo quedaron los grupos.

Vale recordar que el sorteo se organizó en cuatro bombos, etiquetados del 1 al 4, cada uno con 12 bolas que representan a los países clasificados. El Bombo 1 incluyó a los cabezas de serie, definidos según la posición en la Clasificación Mundial Masculina de la FIFA, junto a los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos, quienes ya tienen asegurado su lugar en ese grupo por su condición de organizadores.

A su vez, el Mundial 2026 será la edición más extensa de la historia, con 48 selecciones que disputarán un total de 104 partidos. El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final, ampliando así las posibilidades de clasificación y aumentando la competitividad del certamen. La final está prevista para el domingo 29 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York.

Los memes comenzaron desde la alfombra roja en la previa del inicio oficial del evento. Los shows musicales de Andrea Bocelli y de Robbie Williams con la cantante estadounidense Nicole Scherzinger fueron aclamados por los usuarios. Más tarde, la presencia de Lionel Scaloni, director técnico de la selección argentina, ingresó con la Copa del Mundo. Lo llamativo fueron los guantes blancos que utilizó, algo que los fanáticos no pasaron desapercibido.

LOS MEJORES MEMES DEL SORTEO DEL MUNDIAL 2026

