El simulador del Mundial 2026: el fixture interactivo para armar los cruces tras el sorteo y probar los posibles caminos del campeón

Pronosticó los resultados de los grupos del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Mandel Ngan)

El Mundial 2026 se perfila como un evento sin precedentes en la historia del fútbol, al reunir a 48 selecciones en una competencia que se extenderá por 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una estructura inédita de grupos. El torneo comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y culminará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se disputará la final.

En el nuevo esquema, los equipos se distribuirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una serie de cruces directos hasta definir al campeón. Cinco de los mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D, cuyos cabezas de serie ya estaban definidos: México, Canadá y Estados Unidos. El certamen contará con un total de 104 partidos distribuidos en sedes de los tres países anfitriones.

Todos los grupos del Mundial 2026

La selección argentina ya conoce a sus rivales en el Grupo J: Argelia, Austria y Jordania, en ese orden. Resta la confirmación oficial de las sedes y fechas exactas de los encuentros, ya que la FIFA publicará el calendario definitivo en las próximas horas. Según la agenda preliminar, el debut de la Albiceleste será el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El segundo partido está previsto para el lunes 22 de junio frente a Austria, en el Dallas Stadium o en el mismo estadio de la Bahía de San Francisco. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio contra Jordania, en Kansas City o Dallas.

La expectativa en torno a la posible última participación mundialista de Lionel Andrés Messi añade un atractivo especial para los aficionados. Aunque en una reciente entrevista no confirmó de manera absoluta su presencia, todo indica que el capitán argentino, quien ya disputó los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 —donde se consagró campeón—, podría despedirse de la máxima cita futbolística en 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que conquistó dos Copa América, la Finalísima y el Mundial 2022, buscará sumar la quinta estrella a la historia del seleccionado argentino. De lograrlo, igualaría a Alemania e Italia en la tabla histórica y quedaría a un solo título de Brasil, que ostenta cinco.

En cuanto a la preparación, la selección nacional dispondrá de dos ventanas para disputar amistosos antes del Mundial. En marzo existe la posibilidad de jugar la Finalísima contra España, campeón europeo, y en la semana previa al inicio del torneo se prevé la realización de uno o dos encuentros amistosos adicionales.

Argentina integra el grupo J con Austria, Algeria y Jordania (REUTERS/Carlos Barria)

El sorteo determinó que la Albiceleste no podría enfrentar en la fase de grupos a ninguno de los anfitriones ni a los cabezas de serie del bombo uno: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Si Argentina finaliza primera en su grupo, se medirá en dieciseisavos de final con el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina segunda, enfrentará al líder del H. En caso de clasificar como uno de los ocho mejores terceros, jugará contra un puntero de zona.

Las sedes del torneo estarán repartidas de la siguiente manera: Estados Unidos aportará once ciudades —Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 71.000 espectadores), Boston (Gillette Stadium, 68.756), Dallas (AT&T Stadium, 80.000), Houston (NRG Stadium, 72.220), Kansas City (Arrowhead Stadium, 76.416), Los Ángeles (SoFi Stadium, 70.000), Miami (Hard Rock Stadium, 65.326), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium, 82.500), Filadelfia (Lincoln Financial Field, 67.594), San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium, 68.500) y Seattle (Lumen Field, 72.000)—. México contará con tres sedes: Ciudad de México (Estadio Azteca, 83.264), Guadalajara (Estadio Akron, 46.355) y Monterrey (Estadio BBVA, 51.000). Canadá tendrá dos: Toronto (BMO Field, 30.000) y Vancouver (BC Place, 54.500).