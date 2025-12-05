Deportes

El simulador del Mundial 2026: el fixture interactivo para armar los cruces tras el sorteo y probar los posibles caminos del campeón

Tras la definición de los 12 grupos de la Copa del Mundo, elegí cuáles podrían ser los equipos que avanzarán a la fase de playoff

Guardar
Pronosticó los resultados de los
Pronosticó los resultados de los grupos del Mundial 2026 (Foto: Reuters/Mandel Ngan)
En Infobae podés hacer una simulación de los resultados de cada grupo para ver cómo serían los hipotéticos cruces de los 16avos de final y cómo quedaría conformado el cuadro hasta la final.

El Mundial 2026 se perfila como un evento sin precedentes en la historia del fútbol, al reunir a 48 selecciones en una competencia que se extenderá por 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá, con un formato renovado que introduce una fase adicional de eliminación directa y una estructura inédita de grupos. El torneo comenzará el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, que hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, y culminará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, donde se disputará la final.

En el nuevo esquema, los equipos se distribuirán en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno. Avanzarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, lo que dará lugar a una serie de cruces directos hasta definir al campeón. Cinco de los mejores terceros se enfrentarán a los líderes de los grupos E, G, I, L y K, mientras que los otros tres lo harán contra los punteros de los grupos A, B y D, cuyos cabezas de serie ya estaban definidos: México, Canadá y Estados Unidos. El certamen contará con un total de 104 partidos distribuidos en sedes de los tres países anfitriones.

Todos los grupos del Mundial
Todos los grupos del Mundial 2026

La selección argentina ya conoce a sus rivales en el Grupo J: Argelia, Austria y Jordania, en ese orden. Resta la confirmación oficial de las sedes y fechas exactas de los encuentros, ya que la FIFA publicará el calendario definitivo en las próximas horas. Según la agenda preliminar, el debut de la Albiceleste será el martes 16 de junio de 2026 ante Argelia, en el Kansas City Stadium o en el San Francisco Bay Area Stadium. El segundo partido está previsto para el lunes 22 de junio frente a Austria, en el Dallas Stadium o en el mismo estadio de la Bahía de San Francisco. El cierre de la fase de grupos será el sábado 27 de junio contra Jordania, en Kansas City o Dallas.

La expectativa en torno a la posible última participación mundialista de Lionel Andrés Messi añade un atractivo especial para los aficionados. Aunque en una reciente entrevista no confirmó de manera absoluta su presencia, todo indica que el capitán argentino, quien ya disputó los mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 —donde se consagró campeón—, podría despedirse de la máxima cita futbolística en 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que conquistó dos Copa América, la Finalísima y el Mundial 2022, buscará sumar la quinta estrella a la historia del seleccionado argentino. De lograrlo, igualaría a Alemania e Italia en la tabla histórica y quedaría a un solo título de Brasil, que ostenta cinco.

En cuanto a la preparación, la selección nacional dispondrá de dos ventanas para disputar amistosos antes del Mundial. En marzo existe la posibilidad de jugar la Finalísima contra España, campeón europeo, y en la semana previa al inicio del torneo se prevé la realización de uno o dos encuentros amistosos adicionales.

Argentina integra el grupo J
Argentina integra el grupo J con Austria, Algeria y Jordania (REUTERS/Carlos Barria)

El sorteo determinó que la Albiceleste no podría enfrentar en la fase de grupos a ninguno de los anfitriones ni a los cabezas de serie del bombo uno: España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Si Argentina finaliza primera en su grupo, se medirá en dieciseisavos de final con el segundo del Grupo H, integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Si termina segunda, enfrentará al líder del H. En caso de clasificar como uno de los ocho mejores terceros, jugará contra un puntero de zona.

Las sedes del torneo estarán repartidas de la siguiente manera: Estados Unidos aportará once ciudades —Atlanta (Mercedes-Benz Stadium, 71.000 espectadores), Boston (Gillette Stadium, 68.756), Dallas (AT&T Stadium, 80.000), Houston (NRG Stadium, 72.220), Kansas City (Arrowhead Stadium, 76.416), Los Ángeles (SoFi Stadium, 70.000), Miami (Hard Rock Stadium, 65.326), Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium, 82.500), Filadelfia (Lincoln Financial Field, 67.594), San Francisco Bay Area (Levi’s Stadium, 68.500) y Seattle (Lumen Field, 72.000)—. México contará con tres sedes: Ciudad de México (Estadio Azteca, 83.264), Guadalajara (Estadio Akron, 46.355) y Monterrey (Estadio BBVA, 51.000). Canadá tendrá dos: Toronto (BMO Field, 30.000) y Vancouver (BC Place, 54.500).

Temas Relacionados

Mundial 2026Calendario Mundial 2026Clasificación Mundial 2026Sorteo Mundial 2026Selección Argentina Mundial 2026

Últimas Noticias

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

Los All Whites disputarán su tercera edición en la historia después de tres derrotas seguidas en el Repechaje mundialista

Los secretos de Nueva Zelanda,

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

El combinado integrará el grupo G junto con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda

El camino de la selección

Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

La selección balcánica afrontará su séptima participación en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Viene de un tercer puesto en Qatar 2022

Croacia quiere dar otro golpe

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

Uno de estos cuatro seleccionados logrará el pasaje a la zona que integran Estados Unidos, Paraguay y Australia

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo

Los cuatro seleccionados europeos que jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo F de Países Bajos, Japón y Túnez

Ucrania, Suecia, Polonia y Albania disputarán el UEFA Playoff 2 en marzo

Los cuatro seleccionados europeos que
MALDITOS NERDS
Splitgate 2 renace como Splitgate:

Splitgate 2 renace como Splitgate: Arena Reloaded para PC y consolas

Netflix cierra acuerdo millonario para adquirir Warner Bros., incluyendo HBO Max y Warner Bros. Games

REVIEW | Kirby Air Riders - Un pequeño gran videojuego

Let it Die: Inferno lanza un comunicado para aclarar su uso de Inteligencia Artificial

Sega enfrenta polémica tras decisión de usar IA generativa en áreas específicas de sus juegos

ENTRETENIMIENTO
Michael Landon: de tener una

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

Jessica Alba califica de “humillante” su escena de desnudo en ‘Los Cuatro Fantásticos’: “Aquellos días me dejaron secuelas”

La confesión de Renée Zellweger: Hollywood dudó de su éxito por no ser “voluptuosa”

Actor de ‘Emily en París’ fue arrestado en Japón tras hallazgo de droga en su equipaje

Netflix compra Warner: las series y películas que podrían sumarse a la plataforma

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump, Mark Carney y

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos