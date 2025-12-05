Jordania, el tercer rival de Argentina en el Mundial 2026: la historia y las figuras de una selección que hará su debut en el torneo

Jordania se clasifica por primera vez un Mundial masculino absoluto. (Crédito: X/ @JordanFA)

La clasificación de Jordania se ha convertido en un hito en la previa del Mundial 2026. Por primera vez, la selección conocida como Al-Nashama (“Los Valientes” o “Los Gallardos”) logró asegurar un lugar en la máxima justa internacional, escribiendo un capítulo que quedará marcado para siempre en la memoria de sus aficionados.

Este logro no fue casualidad. Se construyó a lo largo de años de intentos fallidos, de experiencias dolorosas como el repechaje perdido ante Uruguay en 2014, y de un proceso de crecimiento que culminó con la victoria decisiva sobre Omán en junio de 2025.

Con disciplina táctica, figuras emergentes y el liderazgo de su entrenador Jamal Sellami, Jordania se convirtió en uno de los equipos debutantes del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Integrará el Grupo J, junto a Argentina, Austria y Argelia.

Jordania sorprende a Corea del Sur y alcanza su primera final de la Copa Asia Photo: -/Saudi Press Agency/dpa

Cómo llegó Jordania al Mundial

La selección de Jordania aseguró su lugar en el Mundial 2026 a través de las Eliminatorias de la Confederación Asiática de Futbol (AFC), beneficiándose del nuevo formato ampliado que otorgó ocho plazas directas a la confederación.

El recorrido comenzó en la segunda ronda, donde Jordania mostró superioridad frente a rivales como Pakistán y Taiwán, avanzando con autoridad hacia la fase decisiva.

En la tercera ronda, el equipo se enfrentó a selecciones más competitivas como Omán, Kuwait y Uzbekistán. Fue en esta etapa cuando la disciplina táctica y la eficacia ofensiva marcaron la diferencia.

Jordania venció 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan, clasificándose a su primer Mundial. (Instagram/ @afcasiancup)

El partido clave llegó el 5 de junio de 2025, cuando Jordania venció 3-0 a Omán con un hat-trick de Ali Olwan. Ese resultado le dio los puntos necesarios para asegurar una de las plazas directas y, con ello, escribir un capítulo histórico en su futbol.

El líder de la gesta

Bajo la dirección de Jamal Sellami, Jordania adoptó un esquema pragmático, generalmente un 4-2-3-1, con dos mediocentros defensivos que aseguran solidez atrás y permiten rápidas transiciones ofensivas. En algunos partidos también utilizó el 4-3-3, buscando equilibrio en el mediocampo.

Jamal Sellami, antiguo mediocampista marroquí y actual entrenador de Jordania, se caracteriza por un estilo que centra su fuerza en las recuperaciones en la media cancha. REUTERS/Kim Soo-Hyeon

Su estilo de juego se caracteriza por ser compacto y físico, con un bloque defensivo difícil de romper. En ataque, la selección apuesta por transiciones rápidas y por la velocidad de sus extremos, además de aprovechar el balón parado como arma estratégica. Esta fórmula le permitió competir contra selecciones con más tradición y obtener resultados clave, como el triunfo que selló su clasificación.

Cómo juega Jordania

El éxito de la selección de Futbol de Jordania se puede explicar por varios factores:

Orden defensivo: a Jordania le anotaron pocos goles, mostrando solidez en la zaga.

Transiciones rápidas: aprovechó la velocidad de sus extremos y la contundencia de delanteros como Yazan Al-Naimat .

Confianza previa: el subcampeonato en la Copa Asiática 2024 fortaleció la mentalidad del equipo y le dio experiencia en partidos de alta presión.

Apoyo local: los encuentros en Amán se jugaron con estadios llenos, generando un ambiente que impulsó al equipo en momentos decisivos.

Los aficionados posan para las fotos mientras impulsan fuertemente a la Selección de Futbol de Jordania en un partido de clasificación para la Copa del Mundo. (X/ @JordanFA)

Las figuras del equipo

Entre los jugadores más destacados se encuentra Mousa Al-Taamari, extremo del Stade Rennais FC en la Ligue 1 de Francia, considerado el rostro internacional del futbol jordano. A su lado brilla Yazan Al-Naimat, delantero del Al-Arabi SC, club de la Liga de Estrellas de Qatar, quien fue el goleador en las Eliminatorias. También sobresale Ali Olwan, atacante del Al-Karma y el portero del Al Hussein SC, Yazeed Abu Laila, pieza clave en la seguridad defensiva.

La combinación de experiencia internacional, talento joven y solidez local permitió que Jordania alcanzara un nivel competitivo superior. Estos futbolistas, junto con el respaldo de una afición apasionada, fueron los protagonistas de la clasificación histórica que llevará a Jordania a su primer Mundial en 2026.

Yazan Al-Naimat se ha convertido en uno de los referentes ofensivos para el equipo Jordano. REUTERS/Mohammed Salem

Historial en Mundiales

La Selección de Futbol Jordania comenzó su camino en las clasificatorias rumbo a México 1986, pero durante décadas no logró acercarse a la clasificación.

Su momento más recordado fue en las Eliminatorias de Brasil 2014, cuando alcanzó el repechaje intercontinental. En esa ocasión, enfrentó a Uruguay, cayendo 5-0 en Amán y empatando 0-0 en Montevideo. Aunque no consiguió el boleto, esa experiencia fue vista como un punto de inflexión para el fútbol jordano que hoy se encuentra dentro de las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026.

