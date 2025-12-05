Radiografía de Argelia, el rival de Argentina en el Mundial 2026: sus antecedentes y quiénes son sus figuras

Argelia jugará una Copa del Mundo por quinta ocasión, su mejor participación fue en Brasil 2014 - crédito FAF

En 2026, la Copa del Mundo de la FIFA se disputará por primera vez con 48 naciones, haciendo que más selecciones tengan la oportunidad de disputar el torneo más importante en el fútbol profesional.

Esta modificación amplió el número de cupos por confederación, que en el caso de la africana, pasó de cinco a nueve cupos directos, permitiendo que naciones como Argelia, que no participaron de Qatar 2022, vuelvan a estar presentes en la Copa del Mundo. Las bolillas dictaminaron que integre en Grupo J, con Argentina, Austria y Jordania.

El país está ubicado en el norte de África, tiene una población de poco más de 49 millones de habitantes, la religión principal es el islam sunita (además del cristianismo y el judaísmo) y su idioma oficial es el árabe clásico, aunque también se utiliza el tamazigh y el francés.

El camino de Argelia para llegar a la Copa del Mundo de 2026

El extremo de 34 años es el capitán y principal estandarte del equipo africano - crédito Reuters

Tras quedar fuera del Torneo de Naciones de 2022, el proyecto de Argelia tuvo como objetivo principal volver a un torneo de naciones en 2026,

En las Eliminatorias africanas compartió el Grupo G junto con Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, teniendo que disputar diez partidos para poder sellar su cupo para la cita ecuménica.

En el ciclo eliminatorio sumó 25 puntos, producto de ocho victorias, un empate y una derrota. En total anotó 28 goles y solo recibió ocho. Concretó su clasificación como líder de la zona, tras derrotar 3-0 a Somalia, a falta de una fecha para que terminara la fase previa.

El goleador de los argelinos en las eliminatorias fue Mohamed Amoura, quien milita actualmente en el Wolfsburgo de la Bundesliga y anotó diez tantos en los partidos que disputó con su nación.

Petković encabezó la hazaña de los argelinos

El bosnio ya participó de un mundial de fútbol con Suiza - crédito FAF

El director técnico de la nación africana es Vladimir Petković, de 62 años, quien comenzó su carrera como técnico en Suiza; además, tuvo pasos por el fútbol de Turquía e Italia. La curiosidad: fue orientador de Scaloni en la Lazio. “Es un gran entrenador”, lo elogió el Gringo.

Antes de Argelia, fue el estratega que llevó a Suiza hasta los octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 y los cuartos de final de la Eurocopa de 2020. Con “Los Zorros del Desierto” ha disputado la Copa Africana de Naciones de 2025 y su esquema táctico ha ilusionado a los locales de cara a la participación del país en el Mundial 2026.

En su esquema táctico, Petković rota entre los modelos 4-2-3-1 y 4-3-3, en el que Alexis Guendouz es su arquero titular. A nivel defensivo, el valuarte del seleccionado es Aïssa Mandi, actualmente en Lille de la Ligue 1.

En el medio campo, Ismaël Bennacer suele ser el eje del equipo, acompañado regularmente con Aniss Moussa y Ramiz Zerrouki; por último, en el ataque prioriza el juego por las bandas con Mohamed Amoura y Riyad Mahrez, quien es el capitán y figura principal del combinado africano.

Además de Mahrez, jugador del Al-Ahli de la liga árabe, las otras figuras de Argelia son el mencionado Amoura, el ofensivo Houssem Aouar y el lateral del Manchester City Rayan Aït-Nouri.

Así le ha ido a Argelia en los Mundiales que disputó

La mejor participación de la nación africana en un mundial de fútbol fue en Brasil 2014, en esa ocasión jugó los octavos de final ante Alemania - crédito Reuters

La primera vez que Argelia jugó una Copa del Mundo fue en España 1982, en donde compartió grupo con Alemania Federal, Chile y Austria. En esa ocasión fue eliminada tras terminar en la tercera posición del cuadrangular tras sumar cuatro puntos, y tener peor diferencia de gol que los dos equipos europeos.

Los africanos volvieron al torneo de naciones cuatro años después. En México 1986 fueron parte del Grupo D junto con Brasil, España e Irlanda del Norte. En esa ocasión solo sumó un punto y terminó en el cuarto lugar de la zona.

Tras 24 años de ausencia, Argelia volvió a jugar un Mundial en Sudáfrica 2010, en ese campeonato también fue eliminado en la fase de grupos, en la que compartió cuadrangular con Inglaterra, Estados Unidos y Eslovenia.

Finalmente, la última vez que jugó un Mundial fue en Brasil 2014. En Sudamérica logró su mejor participación en el certamen tras avanzar junto con Bélgica en el Grupo H, en el que superó a Corea del Sur y Rusia. En octavos de final cayó 2-1 ante Alemania.

Actualmente, Argelia está en el puesto 35 del ranking de la FIFA.

