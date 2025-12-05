Radiografía de Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026: cómo se clasificó y cuáles son sus figuras destacadas

Por primera vez en 28 años, SE clasificaron a una Copa del Mundo (Jovani Pérez: Infobae México)

Por primera vez en 28 años, Austria regresa a una Copa del Mundo, logrando un hito histórico al clasificar al Mundial 2026 como líder invicto del Grupo H en las Eliminatorias de la UEFA. Será rival de Argentina, el campeón defensor, en el Grupo J.

Cómo llega al mundial

Finalizaron como líderes del Grupo H, superando a Bosnia y Herzegovina. (REUTERS/Lisa Leutner/File Photo)

El conjunto austriaco logró su boleto directo al Mundial 2026 tras finalizar en primera posición de su zona, con 19 puntos en 8 partidos (6 victorias, un empate y una derrota). Anotó 22 goles a favor y solo recibió 4 en contra, superando a Bosnia, que luchará por la clasificación en el Repechaje Intercontinental.

Su grupo dentro de las Eliminatorias de la UEFA terminó de la siguiente forma:

Austria: 19 puntos

Bosnia Herzegovina: 17 puntos

Rumania: 13 puntos

Chipre: 8 puntos

San Marino: 0 puntos

Tras sufrir una derrota en Rumania en la antepenúltima jornada, Austria se jugó su pase en la última jornada en casa frente a Bosnia. Un empate en ese encuentro fue suficiente para asegurar su clasificación a la Copa del Mundo, gracias a la ventaja que mantenía en la tabla de posiciones.

Quién es el DT

Trayectoria como entrenador. (REUTERS/Lisa Leutner)

Ralf Rangnick nació en Alemania en 1958 y nunca pudo debutar en Primera División como futbolista. Por ello, con menos de 30 años, comenzó su carrera como entrenador en las juveniles del SSV Ulm 1846, acumulando casi una década de experiencia antes de asumir el primer equipo del SSV Reutlingen en 1995.

A inicios de 1999, Rangnick firmó con el VfB Stuttgart, club de su infancia, para debutar en la Bundesliga a mediados de año, consolidando su salto a la élite alemana.

Posteriormente, dirigió al Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim y RB Leipzig. Consiguió tres títulos en Schalke: la Copa de la Liga 2005, Copa de Alemania y Supercopa en 2011.

En 2021, Ralf Rangnick llegó al Lokomotiv Moscú para asumir el cargo de director deportivo y de desarrollo, pero no permaneció mucho tiempo en esta función. En noviembre del mismo año, fue nombrado director técnico interino del Manchester United, hasta el final de la temporada 2021/22. Allí, tuvo varios roces con Cristiano Ronaldo, quien lo criticó ante las cámaras.

El 29 de abril de 2022, Rangnick fue presentado oficialmente como el nuevo seleccionador de Austria. Bajo su dirección, en octubre de 2023 logró la clasificación para la Eurocopa 2024 tras vencer 1-0 a Azerbaiyán.

Durante el torneo, Austria logró clasificar hasta los octavos de final, a pesar de integrar un grupo complicado con Francia, Países Bajos y Alemania. Sin embargo, cayó en esa instancia y fueron eliminados por Turquía.

Cómo juega

Ralf Rangnick es conocido por su estilo táctico innovador, que enfatiza un juego intenso y de alta presión. Durante su etapa en clubes como Hoffenheim, RB Leipzig y Manchester United, ha ponderado principalmente un sistema 4-2-3-1, donde los extremos comienzan en las bandas pero tienden a entrar hacia el centro, generando superioridad numérica en el mediocampo para superar la presión rival.

Rangnick también es experto en cambios de formación dinámicos para crear ventajas numéricas y confundir al rival. Por ejemplo, puede retrasar a uno de sus mediocampistas de contención a la defensa para formar una línea de tres, especialmente útil contra dos delanteros adversarios, garantizando superioridad defensiva y facilitando la transición ofensiva.

Figuras del equipo

El eterno capitán de Austria por fín podrá disputar una Copa del Mundo. (REUTERS/Lisa Leutner/File Photo)

David Alaba se erige como el capitán y referente absoluto de Austria, un defensor versátil del Real Madrid conocido por su elegancia, velocidad y potente pegada desde larga distancia. A sus 33 años, cumplirá el sueño de disputar un Mundial 2026, en lo que podría ser su última gran oportunidad internacional.

Konrad Laimer, mediocampista del Bayern Múnich, aporta polivalencia y garra incansable, ya que es capaz de jugar como lateral derecho o pivote. Su intensidad física encaja perfectamente en el estilo de alta presión de Rangnick, contribuyendo tanto en recuperación de balones como en proyecciones ofensivas.

Marcel Sabitzer, del RB Leipzig, es el motor creativo del mediocampo austriaco, con visión de juego, llegada al área y su capacidad goleadora. Junto a Laimer, forma una dupla dinámica en el mediocampo.

Marko Arnautović, delantero experimentado del Estrella Roja y máximo goleador histórico de Austria con 47 tantos en 130 partidos, cierra el cuarteto de lujo. A sus 36 años, su olfato goleador, físico imponente y liderazgo lo hacen letal en el área.

Historial de mundiales

Austria acumula ocho participaciones en Copas del Mundo (1934, 1954, 1958, 1978, 1982, 1990, 1998 y 2026), con un balance global de 29 partidos jugados, 12 victorias, 4 empates y 13 derrotas.

Su mejor resultado histórico fue en la Copa Mundial de 1954, celebrada en Suiza, bajo la dirección de Walter Nausch. El equipo destacó con figuras emblemáticas como el capitán Ernst Ocwirk, Gerhard Hanappi y Ernst Stojaspal.

En los cuartos de final, protagonizó la legendaria “batalla de Lausana” contra la anfitriona Suiza, partido que se convirtió en el más goleador en la historia de los Mundiales, con un marcador final de 7-5 favorable a Austria. Sin embargo, en semifinales sufrió una dura derrota por 6-1 ante la República Federal de Alemania, que terminaría coronándose campeón del torneo.

Su debut en Copas del Mundo fue en Italia 1934, bajo la dirección de Hugo Meisl y con el apodo de “Wunderteam” por su invicto previo casi perfecto, donde alcanzó las semifinales tras superar a Francia y Hungría en instancias previas.

Sin embargo, en esa instancia cayó por 1-0 ante la anfitriona y posteriormente sufrió una derrota en el duelo por el tercer puesto ante Alemania.

La última presencia fue en Francia 1998, bajo la conducción de Herbert Prohaska, en un Grupo B que contó con Italia, Camerún y Chile. Austria quedó tercero con dos puntos y resultó eliminado en fase de grupos.

LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026