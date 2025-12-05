Deportes

Bolivia, Surinam o Irak, los candidatos a integrar uno de los grupos más difíciles del Mundial 2026

Los iraquíes esperan por su rival en la final de la Repesca Internacional que en marzo definirá uno de los últimos pases al Mundial

Irak espera en la final
Irak espera en la final del "Repechaje Internacional 2" por el ganador de Bolivia-Surinam (Foto: Reuters/Denis Balibouse)

Bolivia, Surinam o Irak, uno de estos tres países dirá presente en el Mundial 2026 aunque los tres ya formaron parte del sorteo que se realizó este viernes en Washington: el ganador de esta Repesca irá al Grupo I con Francia, Noruega y Senegal, una de las zonas más peligrosas.

La bolilla del “Repechaje Internacional 2″ (FIFA Playoff 2) ocupó el Bombo 4 en la previa del sorteo junto con las otras cinco bolas de repesca y las seis selecciones peores ubicadas en el Ranking FIFA de las 42 clasificadas de manera directa (Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití y Nueva Zelanda).

Sin embargo, el participante de este grupo se conocerá recién dentro de cuatro meses: el 26 de marzo del 2026 se enfrentarán Bolivia y Surinam por la semifinal del Repechaje 2 en Monterrey. El ganador disputará el boleto directo a la Copa del Mundo 2026 ante Irak el jueves 31 de marzo en la misma ciudad mexicana.

Con la ampliación de la cantidad de selecciones, la FIFA decidió guardar seis boletos de repechaje: cuatro para los países UEFA y dos para seis selecciones clasificadas desde Conmebol, Concacaf (2), Asia, África y Oceanía.

Se determinó que los dos países que estaban mejor ubicados en el último Ranking FIFA previo al sorteo de diciembre esperarían directamente en la final y los otros cuatro deberían disputar una semifinal. Irak está posicionado en el puesto 58°, por lo que fue uno de los dos países que logró quedar a un paso de la definición: Bolivia (76°) y Surinam (123°) se enfrentarán entre sí con el sueño de alcanzar el último duelo.

En el clasificatorio de Asia, los iraquíes lideraron el Grupo F en la segunda fase con ocho puntos de distancia sobre el segundo, Indonesia. Sin embargo, en la tercera ronda cayeron hasta el tercer lugar de la zona B que le dio dos de los ocho boletos directos por la región a Corea del Sur y Jordania. Tuvieron otra oportunidad en la cuarta etapa, pero se posicionaron detrás de Arabia Saudita en el Grupo B por el último pase directo y debieron jugar una final con Emiratos Árabes Unidos para llegar a este Repechaje Internacional. Si clasifica, será su primera vez en un Mundial desde que en México 1986 se ubicaron últimos en el Grupo B detrás del local, Paraguay y Bélgica.

Así serán los dos cruces
Así serán los dos cruces del Repechaje Internacional

El rival de Irak saldrá del enfrentamiento entre el único clasificado de Conmebol a Repechaje y uno de los dos representativos que llegó desde Concacaf. Bolivia se ubicó en la séptima colocación de las Eliminatorias Sudamericanas, aventajando por dos puntos a Venezuela tras conseguir un épico triunfo como local ante Brasil en la jornada final que se combinó con la caída por goleada de los venezolanos frente a Colombia.

Enfrente tendrá a una de las sorpresas del proceso clasificatorio. El elenco surinamés lideró el Grupo F de la fase inicial de la Concacaf por delante de El Salvador y Puerto Rico, sin embargo, en la segunda ronda, batalló hasta la última fecha con Panamá para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo pero cayó al segundo lugar luego de tropezar ante Guatemala en la jornada final. Ante eso, quedó como el segundo mejor escolta detrás de Jamaica lo que le permitió desembarcar en un Repechaje que podría ser histórico: esta selección nunca jugó un Mundial.

SEMIFINAL REPECHAJE INTERNACIONAL 1

Jueves 26 de marzo del 2026

Bolivia vs. Surinam

Horarios: 00.00 (España) / 20.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 19.00 (Bolivia y Venezuela) / 18.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 17.00 (México)

Estadio: Estadio Monterrey (Monterrey, México)

FINAL REPECHAJE INTERNACIONAL 2

Martes 31 de marzo del 2026

Irak vs. Bolivia/Surinam

Horarios: 00.00 (Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile) / 23.00 (Bolivia y Venezuela) / 22.00 (Ecuador, Colombia, Perú y Miami, Estados Unidos) / 21.00 (México) / 5AM del viernes 1 de abril (España)

Estadio: Estadio Monterrey (Monterrey, México)

El estadio que será sede
El estadio que será sede del Repechaje 2 del Mundial (Foto: Reuters/Daniel Becerril)

