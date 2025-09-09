Deportes

Bolivia deberá ganarle a Brasil y esperar el resultado de Venezuela para llegar al repechaje en las Eliminatorias: hora, TV y formaciones

A más de 4000 metros de altura, en El Alto, la Verde se enfrentará a la Scratch de Carlo Ancelotti, que ya tiene su lugar asegurado en el Mundial 2026

Bolivia necesita ganarle a Brasil
Bolivia necesita ganarle a Brasil para meterse en el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas (REUTERS/Ricardo Moraes)

En el Estadio Municipal El Alto, a más de 4000 metros de altura, Bolivia buscará una histórica victoria sobre la Brasil de Carlo Ancelotti. En la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, La Verde precisa de un triunfo para meterse en el repechaje de cara a la Copa del Mundo 2026, en la cual la Canarinha ya tiene su lugar asegurado. El duelo, que comenzará a las 20:30 (hora argentina), contará con el arbitraje de Cristian Garay (CHI) y la transmisión estará a cargo de DSports.

El seleccionado dirigido por el italiano Carlo Ancelotti llega a la última fecha de las Eliminatorias con su clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá confirmada. Brasil viene de imponerse de forma contundente por 3-0 sobre Chile con goles de Estêvão, Lucas Paquetá y Bruno Guimarães.

Tras la sólida actuación en el Estadio Maracanã, algo que necesitaba el plantel Verdeamarelo, escaló hasta la segunda ubicación de la tabla de posiciones con 28 unidades. No obstante, podría perder varios lugares en caso de perder en la altura de Bolivia, ya que podría ser superado por Uruguay, Ecuador, Colombia o Paraguay.

Por su parte, Bolivia llega con la obligación de imponerse en el resultado. La Verde se ubica en el octavo lugar con 17 unidades (-19), mientras que Venezuela marcha séptima con 18 (-7). Cabe recordar que el elenco de Óscar Villegas viene de caer por 3-0 frente a Colombia, mientras que a la Vinotinto le ocurrió lo mismo frente a la Argentina.

¿Qué necesita Bolivia para meterse en el repechaje? Primero y principal, precisa vencer de forma obligatoria a Brasil en El Alto. A este resultado hipotético, requiere que Colombia le gane o empate frente a Venezuela. Caso contrario, las chances de que la Verde pueda meterse al repechaje son esporádicas.

En caso de que Bolivia iguale con la Scratch, necesita que los Cafeteros se impongan por más de 13 goles sobre la Vinotinto. Cabe recordar que la última participación de La Verde en una Copa del Mundo data del Mundial 1994, que precisamente se disputó en los Estados Unidos, una de las tres sedes de la cita en 2026.

Carlo Ancelotti afronta su cuarto
Carlo Ancelotti afronta su cuarto partido como entrenador de Brasil

Vamos a cambiar no solo la estrategia, sino también algunos jugadores. Será una estrategia diferente. Tenemos que jugar diferente al partido con Chile, que fue de mucha intensidad y presión, y eso en la altura no se puede hacer”, comentó Carlo Ancelotti sobre el enfrentamiento contra Bolivia.

Además, puntualizó en la altura en la que se disputará el duelo, algo completamente nuevo para el entrenador italiano: “Puede ser una novedad para mí, pero Brasil ya jugó muchos partidos allí y contamos con muchas personas que tienen esa experiencia, incluyendo jugadores, médicos y fisioterapeutas. Tengo que confiar en personas que tienen más información que yo”.

Cabe resaltar que Bolivia mantiene una racha de seis encuentros sin caídas en condición de local, con cuatro victorias y dos empates. Cinco de estos enfrentamientos ocurrieron a partir de su mudanza a El Alto, estadio a más de 4000 metros de altura, donde solamente Paraguay logró convertirle dos goles.

Por su parte, Brasil logró imponerse en el choque de la primera parte de las Eliminatorias Sudamericanas. El 8 de septiembre de 2023, la Canarinha goleó 5-1 a la Verde con goles de Raphinha, Rodrygo y Neymar, ambos por duplicado. En la visita descontó Víctor Abrego.

Posibles formaciones:

Bolivia: Carlos Lampe; José Sagredo, Efrain Morales, Luis Haquín, Diego Medina, Gabriel Villamil, Ervin Vaca, Robson Matheus, Roberto Fernández, Miguel Terceros y Moises Paniagua. DT: Óscar Villegas.

Brasil: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison. DT: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Estadio: Municipal El Alto (Bolivia)

Hora: 20.30

TV: DSports

Posiciones:

