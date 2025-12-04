Los nueve pilotos novatos que disputarán la FP1 del GP de Abu Dhabi en la F1: del cambio en Alpine a la llamativa decisión de Aston Martin

Los primeros entrenamientos libres del GP de Abu Dhabi contará con nueve pilotos novatos en ocho escuderias

Como ya ocurrió en las últimas temporadas de la Fórmula 1, la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi estará repleta de jóvenes pilotos y corredores de reserva de las escuderías. Con el objetivo de cumplir con el reglamento de la Máxima, los competidores titulares ceden su asiento. Entre los nombres más destacados se encontrará Arvid Lindblad, quien será el único rookie de la temporada 2026 tras ser promovido a Racing Bulls. Un caso peculiar será el de Cian Shields en Aston Martin, ya que es un chico de 20 años que no logró sumar puntos en las categorías previas al Gran Circo. Además, en Alpine, Paul Aron tomará el mando del monoplaza A525 de Pierre Gasly.

La normativa vigente exige que cada equipo debe permitir a un piloto novato —definido como aquel con menos de dos carreras en grandes premios— disputar dos sesiones de entrenamientos libres en cada uno de sus monoplazas a lo largo del año. Más allá de que las escuderías cumplen la premisa a lo largo de la temporada, Abu Dhabi, con su FP1 disputada bajo el sol y en condiciones poco representativas para la clasificación y la carrera, se consolidó como el momento preferido para cumplir con este requisito.

El rookie que acaparará gran parte de los flashes será Arvid Lindblad, flamante piloto titular de Racing Bulls de cara al 2026. Red Bull confirmó durante la semana que Isack Hadjar fue promovido a la escudería principal en lugar de Yuki Tsunoda, quien quedó relegado de la grilla principal y se convertirá en reserva. Por su parte, en el equipo satélite, Liam Lawson acompañará al británico de 18 años. Este ya había sumado experiencia en el presente año en dos sesiones de entrenamientos con el auto de Max Verstappen, tanto en Silverstone como en México.

Arvid Lindblad, que competirá con Racing Bulls en 2026, pilotará el Red Bull de Yuki Tsunoda (REUTERS/Raquel Cunha/File Photo)

Por su parte, Paul Aron afrontará su tercera participación en una sesión oficial de entrenamientos libres con Alpine durante el viernes de actividades, reemplazando a Pierre Gasly. El piloto estonio, quien ya sumó experiencias previas en los Grandes Premios de Italia y de Ciudad de México, tomará nuevamente el control del monoplaza en el trazado de Yas Marina. Estas se suman a los entrenamientos que disputó con Sauber tras ser cedido por el team francés.

A lo largo del año, Alpine cedió el actual coche de Franco Colapinto en el inicio del calendario cuando Jack Doohan era el titular: Ryo Hirakawa corrió en el GP de Japón. Luego, el argentino le cedió su butaca al estonio en el Gran Premio de Italia. Finalmente, Aron ocupó el asiento de Gasly en la FP1 de México.

Las únicas escuderías que contarán con su dupla de pilotos titulares en la FP1 de Abu Dhabi serán Mercedes y Sauber. Ambas ya completaron sus asignaciones a lo largo de la temporada, por lo que George Russell y Andrea Kimi Antonelli estarán con las Flechas Plateadas, mientras que Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto harán lo propio en la escudería que pasará a llamarse Audi en 2026.

Paul Aron se subirá al monoplaza de Pierre Gasly en Alpine (REUTERS/Jeenah Moon)

Aston Martin será el único equipo que alineará a dos debutantes: Jak Crawford, tercer piloto de la escudería para 2026, hará su segunda aparición en FP1 este año, mientras que Cian Shields tomará el volante de Fernando Alonso. La decisión sobre este último, de 20 años, llamó la atención: finalizó en el puesto 30° en la Fórmula 3 en 2024, con un mejor resultado de decimocuarto, y este año compitió en la F2, donde aún no logró sumar ningún punto. No obstante, completó más de 500 kilómetros de pruebas privadas con el team británico en el marco del programa de test con monoplazas de temporadas anteriores.

El que podría tener un dolor de cabeza en la pelea por el título de la Fórmula 1 será Oscar Piastri, quien le cederá su asiento al mexicano Pato O’Ward. El campeón de la IndyCar afrontará su segunda FP1, luego de competir en el GP de su casa. Sin embargo, la atención se centró en el hecho de que, en medio de la disputa con Lando Norris y Max Verstappen, el australiano se perderá un entrenamiento.

Por su parte, en el caso de Racing Bulls, el joven japonés Ayumu Iwasa (en lugar de Liam Lawson) volverá a subirse a un Fórmula 1 tras haberlo hecho también en México. Además, Ferrari repetirá la fórmula del año anterior y pondrá en pista a Arthur Leclerc, hermano de Charles Leclerc, quien ha compaginado su labor como piloto de simulador y desarrollo con la participación en la serie GT World Challenge durante 2024. Lewis Hamilton volverá en la FP2.

Las últimas dos escuderías que tendrán cambios en el inicio de la actividad en pista en Yas Marina serán Williams y Haas. Luke Browning sustituirá a Alex Albon en el team británico, mientras que Ryo Hirakawa, que sumará su quinta participación en una FP1, reemplazará a Esteban Ocon en el equipo estadounidense.

Los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi se llevarán a cabo el viernes 5 de diciembre desde las 6:30 de la mañana (hora argentina). La FP2 se realizará desde las 10:00. Los últimos ensayos se darán el sábado desde las 7:30, seguida de la clasificación a las 11:00. El domingo 7 a las 10:00 (hora argentina) se llevará a cabo la carrera principal, pactada a 58 vueltas, donde se definirá el campeón de la temporada 2025.

LOS PILOTOS NOVATOS QUE PARTICIPARÁN DE LA FP1 DEL GP DE ABU DHABI

McLaren: Pato O’Ward (por Oscar Piastri)

Alpine: Paul Aron (por Pierre Gasly)

Ferrari: Arthur Leclerc (por Lewis Hamilton)

Red Bull: Arvid Lindblad (por Yuki Tsunoda)

Aston Martin: Jak Crawford y Cian Shields (por Fernando Alonso y Lance Stroll)

Haas: Ryo Hirakawa (por Esteban Ocon)

Racing Bulls: Ayumu Iwasa (por Liam Lawson)

Williams: Luke Browning (por Alex Albon)