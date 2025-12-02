Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull

La grilla de pilotos de 2026 y los jefes de cada equipo (Foto: @F1)

Después que Alpine confirmara que Franco Colapinto seguirá en 2026 en la Fórmula 1, sólo restaba saber los tres pilotos que iban a acompañar a Max Verstappen en la estructura de Red Bull. Y a pocos días de la definición de la Máxima con el Gran Premio de Abu Dhabi, el equipo de la bebida energizante hizo oficial que Isack Hadjar será ascendido como compañero del neerlandés durante la próxima temporada, mientras que Arvid Lindblad, el joven británico que es parte del programa de talentos de los Dos Toros, se sumará a Racing Bulls junto a Liam Lawson.

Yuki Tsunoda perderá su asiento tras siete años bajo la esfera del energizante, pero continuará ligado al equipo: “Yuki permanecerá dentro de la familia Red Bull y asumirá el rol de piloto de pruebas y reserva de Red Bull para 2026″, advirtieron en el comunicado oficial.

Los otros equipos tienen su formación confirmada de cara a lo que será un 2026 especial, dado el cambio de reglamento técnico que tendrá la categoría y que podría cambiar las posiciones de las escuderías que hasta ahora conocemos. En primer orden hay que hablar de los bicampeones de Constructores. McLaren seguirá con Lando Norris y Oscar Piastri, dos de los tres candidatos al título de pilotos que vivirán junto a Verstappen una apasionante definición en Abu Dhabi el próximo fin de semana.

Después de una complicada temporada, Ferrari esperará que las tareas en lo que será el nuevo monoplaza del Cavallino Rampante sean del gusto tanto de Charles Leclerc y del siete veces campeón de la F1 Lewis Hamilton. La Scudería sólo pudo celebrar un triunfo, que fue del británico en la Sprint del GP de China y los siete podios que consiguió el monegasco en Arabia Saudita (3°), Mónaco (2°), Barcelona (3°), Austria (3°), Bélgica (3°), Austin (3°) y México (2°).

Uno de los últimos equipos en anunciar su alineación fue Mercedes confirmó, que anunció la continuidad de George Russell y Andrea Kimi Antonelli.

Aston Martin contará con Fernando Alonso y Lance Stroll, más allá de que los rumores sobre la presencia del canadiense en las próximas temporadas comience a ser cada vez más reiterados. Por su parte, Haas seguirá con Ollie Bearman y Esteban Ocon, mientras que Williams repetirá dupla con Alexander Albon y Carlos Sainz, de gran final de temporada con dos podios en el circuito urbano de Azerbaiyán y en la última competencia de Qatar en Lusail.

Las últimas dos escuderías del paddock tendrán grandes cambios, aunque no por una modificación de sus pilotos. Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto continuará como la dupla de lo que hasta conocemos como Sauber, que a partir del año próximo se pasará a llamar Audi, ya que el gigante automotriz alemán adquirió a uno de los históricos equipos de la F1 en las últimas décadas. A su vez, Cadillac, flamante escudería que se incorporará como el undécimo equipo de la grilla, apostó por una dupla experimentada que supo protagonizar y ganar carreras como Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas.

EL MAPA DE PILOTOS DE LA TEMPORADA 2026 DE LA FÓRMULA 1

McLaren: Lando Norris (Contrato hasta 2027+) y Oscar Piastri (2028+)

Luego de ganar el Campeonato de Constructores por dos años consecutivos, Norris y Piastri luchan por el título de pilotos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Ferrari: Charles Leclerc (2027+) y Lewis Hamilton (2026+)

Dentro de un año convulsionado a nivel resultado, Leclerc y Hamilton seguirán al frente de Ferrari (REUTERS/Leonhard Foeger)

Mercedes: George Russell (2026+) y Andrea Kimi Antonelli (2026+)

Toto Wolff respaldó el trabajo del rookie Antonelli, quien tuvo altibajos en la temporada. Russell sigue siendo el líder en pista del equipo, aunque en 2025 insinuó con una hipotética salida (REUTERS/Jakub Porzycki)

Red Bull: Max Verstappen (2028) y Isack Hadjar (2026)

Isack Hadjar ascenderá desde Racing Bulls y será el compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing desde 2026 (Foto: Oficial Red Bull)

Williams: Alex Albon (2026) y Carlos Sainz (2026)

Williams seguirá con Sainz y Albon, quienes están completando una de las mejores temporadas de la escudería en los últimos años (REUTERS/Marco Bello)

Racing Bulls: Arvid Lindblad y Liam Lawson

El joven británico y el oriundo de Nueva Zelanda serán la dupla de Racing Bulls en 2026

Audi: Nico Hülkenberg (2026) y Gabriel Bortoleto (2026)

Hulkenberg y Bortoleto formarán la dupla titular en la vuelta de Audi a la F1 (REUTERS/Michaela Stache)

Aston Martin: Fernando Alonso (2026) y Lance Stroll (Sin confirmar)

Alonso espera volver a pelea por el título en 2026 con Aston Martin, mientras que Stroll sigue en la escudería que lidera su padre como propietario (REUTERS/Maxim Shemetov)

Haas: Esteban Ocon (2026) y Oliver Bearman (2026)

Ocon y Bearman continuarán al mando de Haas (Prensa Haas F1 Team)

Alpine: Pierre Gasly (2028) y Franco Colapinto (2026)

Colapinto convenció a Alpine con sus notables resultados y será el compañero de Gasly en 2026

Cadillac: Sergio Pérez (2026+) y Valtteri Bottas (2026+)

Los experimentados Valtteri Bottas y Sergio Pérez comandarán a Cadillac en su primera temporada en la F1

*Todos los datos de los contratos corresponden al medio especializado Motorsport

**Los pilotos que cuentan con un ‘+’ tienen la opción de extender su vínculo por una temporada