Red Bull confirmó al compañero de Verstappen en la Fórmula 1 para 2026 y anunció a los dos pilotos de su equipo satélite

Max Verstappen junto a Isak Hadjar, ahora compañeros en 2026 en la F1 (REUTERS/Mohammed Salem)

La espera llegó a su fin. Después de las especulaciones en torno a la elección, Red Bull confirmó quiénes acompañarán a Max Verstappen en la estructura durante la temporada 2026 de la Fórmula 1. El compañero de equipo del cuatro veces campeón en la escudería principal será Isaac Hadjar. Mientras que los dos pilotos de Racing Bulls, el equipo satélite, serán Liam Lawson y el joven Arvid Lindblad, quien viene de correr en la F2. Por su parte, Yuki Tsunoda seguirá perteneciendo como “piloto de pruebas y reserva” de los Dos Toros.

De esta manera, quedó cerrado el mapa de los 22 pilotos que estarán presentes en la grilla de partida el próximo 8 de marzo, día que se correrá el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada.

En el comunicado que difundió RB, Laurent Mekies, CEO y director del equipo, se refirió a la decisión del equipo. “Yuki lleva siete años corriendo con los colores de Red Bull y he tenido el placer de trabajar con él en ambos equipos. A lo largo de sus cinco temporadas en la Fórmula 1, Yuki se ha convertido en un piloto completo, bueno a una sola vuelta los sábados y capaz de salidas excepcionales y una excelente técnica de carrera los domingos. Todos en el deporte coincidirían en que es imposible no apreciar a Yuki; su personalidad es contagiosa y se ha convertido en una parte muy especial de la familia Red Bull. En nombre de todos en Red Bull, le agradezco su contribución hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026 de cara al futuro. En cuanto a Isack, en su primera temporada de F1, ha demostrado una gran madurez y un rápido aprendizaje. Y lo más importante, ha demostrado la velocidad pura, requisito fundamental en este deporte. ¡Creemos que Isack puede brillar junto a Max y crear magia en la pista! 2026 será un gran desafío para el equipo y para Red Bull Ford Powertrains, estos son tiempos emocionantes y espero ver lo que podemos hacer juntos”, explicó.

Isak Hadjar, el nuevo piloto de Red Bull (REUTERS/Rula Rouhana)

El flamante compañero de equipo de Super Max el año próximo es un piloto que ya mostró todas sus cualidades en Racing Bulls. Hadjar es uno de los tantos productos del Red Bull Team Junior: firmó hace tres años con la estructura y llega fue animador de las categorías previas a la F1 en las recientes temporadas. El francés de 21 años fue cuarto de la Fórmula 3 en 2022: ascendió rápidamente a F2 y, aunque en su primera experiencia quedó 14°, en el 2024 batalló hasta la última carrera por el título con el brasileño Gabriel Bortoleto y finalmente se ubicó en el 2° lugar de la tabla de pilotos al mando de un Campos Racing.

Sobre su primera campaña en la F1, fue uno de los novatos de mejor rendimiento. En las clasificaciones mostró que puede ser un piloto rápido a una vuelta y mostró constancia en las carreras. Comenzó su historia en la Máxima con un abandono en Australia, pero llegó a subirse al podio (puesto 3) en el GP de los Países Bajos y logró estar nueve veces en el top 10 de las competencias del calendario.

“Estoy muy agradecido con Red Bull Racing por darme la oportunidad y la confianza de competir al más alto nivel de la Fórmula 1. Después de todo el esfuerzo que he realizado desde que me uní al equipo junior, es una gran recompensa. He tenido muchos altibajos a lo largo de mi carrera, y ellos siguieron creyendo en mí y animándome. Este año con Visa Cash App Racing Bulls ha sido absolutamente increíble; he aprendido mucho y he conseguido mi primer podio. Siento que soy mucho mejor como piloto y como persona gracias al apoyo y la preparación del equipo. Me siento listo para ir a Red Bull Racing y estoy feliz y orgulloso de que ellos también lo sientan. Es una decisión increíble; trabajar con los mejores y aprender de Max es algo que estoy deseando que llegue”, dijo Hadjar en el informe de la escudería.

En relación a Lindblad, el británico de 18 años cuenta con el respaldo de Helmut Marko y Red Bull realizó un pedido especial a la FIA para que le otorguen la Superlicencia para participar en la F1 a tiempo completo. Nacido en Reino Unido, salió a pista en la práctica libre 1 del Gran Premio de México a bordo del RB21 de Verstappen y consiguió un notable resultado: finalizó en la sexta posición, a 0.617 segundos de la punta, y concretó un mejor registro que Tsunoda.

El británico Arvid Lindblad se sumará a Racing Bulls (REUTERS/Raquel Cunha)

El camino a la F1 de Arvid fue maratónico. En 2024 se subió a un Fórmula 3 y se convirtió en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de la categoría (16 años, 6 meses y 21 días). Esta campaña, pasó a la F2 con el equipo Campos Racing y volvió a ser récord tras conquistar una carrera sprint en Yeda (Arabia Saudita) para ser el más pequeño entre los corredores de la historia en subirse a lo más alto del podio. Cuando resta la última fecha de la temporada en Abu Dhabi, el británico-sueco marcha en la 6° posición del campeonato con 121 puntos.

Por su parte, Lawson seguirá en el equipo satélite luego de una temporada complicada para el piloto oriundo de Nueva Zelanda. Es que después de ser ladero de Verstappen durante las primeras dos carreras del año (en Melbourne y China), fue degradado a Racing Bulls a partir del Gran Premio de Japón, en Suzuka, cuando Tsunoda tomó su lugar en la escudería central de la empresa de los Dos Toros. Tras una complicada primera parte de la campaña en su vuelta al equipo satélite, logró sumar puntos en Monza, Bélgica, Hungría, el callejero de Azerbaiyán, San Pablo y el último en Qatar.

El que no seguirá en ninguno de los cuatro monoplazas de la estructura será Tsunoda. El japonés, que no logró ser el acompañante esperado para Verstappen tras su ascenso al equipo desde la tercera fecha del calendario, recién en las últimas carreras mejoró y logró acercarse a los tiempos del neerlandés, aunque no lo necesario para que Red Bull pueda soñar con el subcampeonato de constructores, que lo tiene a Mercedes por detrás de los bicampeones McLaren. El nipón tuvo una primera parte del año complicada, en la que sólo logró sumar puntos en Bahréin, Miami y el GP de Emilia Romaña, mientras que recién en el regreso post vacaciones de verano en Europa se acomodó al manejo del RB21 -llegó en el 9° lugar en Zandvoort, 6° en Azerbaiyán, 7° en Austin y 10° en Qatar-.

Tsunoda, de 25 años, debutó en la Fórmula 1 en 2021 con AlphaTauri y llegó a la Máxima de la mano de Honda, proveedor de los motors de la escudería hasta este año, ya que en 2026, RB impulsará motores de desarrollo propio junto a Ford, el gigante automotriz de los EEUU. En 2024 fue el piloto más destacado del equipo con 30 de los 46 puntos obtenidos por la escudería. Tras realizar una prueba con Red Bull en Abu Dhabi al finalizar la temporada pasada, se había especulado con su ascenso al equipo principal, aunque finalmente fue Lawson el elegido para ese rol hasta que Yuki lo reemplazó a principios de esta campaña.

Lawson seguirá en Racing Bulls, mientras que Yuki Tsunoda será piloto reserva y de pruebas de la estructura austríaca