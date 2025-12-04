La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Los pilotos de McLaren respondieron si se ayudarían en Abu Dhabi

Faltan pocos días para conocer al nuevo campeón de la Fórmula 1. El próximo domingo, el Gran Premio de Abu Dhabi será la coronación para Lando Norris, Max Verstappen u Oscar Piastri, los tres candidatos que llegan a la última fecha del calendario con chances de ganar el título 2025 de la máxima categoría del automovilismo mundial. Este jueves, en el marco del Media Day que se organiza el día previo al inicio de actividad en pista, el trío compartió una multitudinaria conferencia de prensa que dio que hablar en el paddock.

El piloto británico de McLaren llega a la definición con una ventaja de 12 puntos por sobre el cuatro veces campeón de Red Bull. La distancia marca que Lando cosechó 408 unidades y Max llega al final con 396. Oscar está un poco más complicado para soñar con ser el nuevo monarca de la F1 (392), pero tiene posibilidades matemáticas. Durante la presencia con los medios en la sala, a Norris y Piastri se les preguntó si el equipo discutió la chance de que un piloto ayude al otro para que la escudería se quede con el título. ¿La respuesta?

“No se ha hablado de ello, a mí me encantaría pero no se ha hablado de ello. No sé, pregúntale a Oscar si me dejaría pasar. Y lo mismo al revés. ¿Estaría dispuesto a dejarle pasar? Personalmente pienso que sí, porque soy así”, expresó el número 4 de McLaren. “No voy a pedirlo, no quiero pedirlo, no creo que sea una carrera justa”, agregó Norris.

“No depende de mí. No quiero preguntarlo porque no creo que sea una pregunta justa. Si así termina y Max gana, pues se acabó. Lo felicito y esperamos con ilusión el año que viene. No cambia nada”, sumó en su explicación el piloto británico mientras el australiano era tomado por la cámara de F1TV. ¿Su reacción? Abrió los ojos y esbozó una sonrisa nerviosa.

Acto seguido, al que le tocó contestar la misma consulta fue al australiano, que estuvo gran parte de la temporada al frente en las posiciones del campeonato de corredores. “No es algo que hayamos hablado. Así que, sí. O sea, hasta que sepa qué se espera de mí... No tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí“, fue la escueta respuesta de Piastri. ¿Y Verstappen? Al costado del sillón donde estaban sentados los tres candidatos, a Max se lo vio muy relajado durante toda la charla con la prensa internacional.

Verstappen, Norris y Piastri. De ellos saldrán el campeón 2025 de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Es más, el neerlandés se animó a contestar cómo se preparó entre el Gran Premio de Qatar y su desembarco en Abu Dhabi para la definición. “Pasé un tiempo con mi hija, planeando algunas cosas para GT3 el año que viene, planificando el equipo de simulación para el año que viene. ¡Todo bastante sencillo!”, expresó Super Max, fiel a su estilo en cada entrevista con los medios que siguen la Fórmula 1.

“Estoy muy relajado. No tengo nada que perder, ¿sabes? Simplemente disfruto de estar aquí. Pero para mí, ni siquiera se trata de estar aquí. He disfrutado de la segunda mitad de la temporada, trabajando con el equipo, viendo cómo hemos podido superar momentos difíciles y reflexionando después de la carrera, de estar muy decepcionado y frustrado con el rendimiento a simplemente disfrutar, sonriendo. Volver a conseguir estas victorias es fantástico. Así que lo asumo como una ventaja, estar aquí luchando por el título. Eso también lo hace todo tan sencillo para mí. Intentaremos tener un buen fin de semana. Pero incluso así, no está realmente bajo mi control, ¿sabes? Así que, como dije, simplemente intentaremos disfrutarlo”, agregó el vigente número 1 de la categoría.

En esa línea, Norris y Piastri también hablaron sobre cómo llegar a la última carrera del año en Medio Oriente. “Nada cambia, solo algunos análisis del fin de semana pasado, lo que claramente no nos fue bien, los errores que cometimos y lo que podríamos mejorar. Es normal que lo entendamos después del fin de semana. Pero nada cambia para todos en el equipo, solo más ilusión”, dijo Lando. “Jugué un poco al pádel y lo tomé con normalidad. No hubo muchos días de diferencia, tuve una jornada de marketing, ¡y eso fue todo!”,

A partir de este viernes, los pilotos saldrán al circuito de Yas Marina para empezar un fin de semana que será especial y convencional, ya que la actividad tendrá tres prácticas libres y la clasificación tradicional previa a la carrera a 58 vueltas.

Los medios en la conferencia de Norris, Piastri y Verstappen (@F1)

Verstappen buscará dar el golpe y sumar su quinto campeonato, algo impensado hace unas fechas atrás. Max necesitará ganar (25 puntos) y esperar que Norris finalice cuarto, o peor. También lo coronará cualquier combinación de resultados que le permita sumar 13 puntos más que su rival. Un detalle a tener en cuenta es que si el neerlandés obtiene la victoria y el británico sale cuarto, igualarán en puntos, pero será el de Red Bull quien se quede con el título. Esto se debe a que el criterio de desempate de la F1 indica que en caso de igualdad quien tenga más victorias será el campeón 2025. Los tres llegarán con siete victorias en la temporada, por lo que Verstappen podría llegar a ocho y obtener esa ventaja reglamentaria.

El caso de Piastri es el más complicado. El australiano necesita ganar y que Norris finalice sexto o peor. Oscar se encuentra 16 puntos por debajo de su compañero de equipo y a 4 de Verstappen.

CAMPEONATO DE PILOTOS DE F1:

La definición del título de Fórmula 1 con Norris, Verstappen y Piastri

DÍAS Y HORARIOS DEL GRAN PREMIO DE ABU DHABI

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30 (Argentina)

Práctica Libre 2: 10.00 (Argentina)

Sábado 5 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina)

Clasificación: 11.00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)