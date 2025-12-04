El contundente dardo de Lewis Hamilton a Red Bull por su manejo con Tsunoda: “Todos sabemos lo que pasa”

Lewis Hamilton criticó a Red Bull por el manejo de sus duplas titulares

La definición de Red Bull sobre la dupla de pilotos titulares para su escudería y la de Racing Bulls de cara a la temporada 2026 generó un fuerte cimbronazo en el paddock de la Fórmula 1. Isack Hadjar fue promovido al team principal, mientras que Liam Lawson integrará el equipo satélite con el rookie Arvid Lindblad. El corredor que se quedó sin butaca fue Yuki Tsunoda, quien permanecerá en el organigrama como reserva. Lewis Hamilton fue uno de los competidores que habló sobre el tema en el marco del Gran Premio de Abu Dhabi y lanzó un fuerte dardo al organigrama austriaco por su polémica metodología de trabajo. Además, se mostró tajante sobre su rol en la definición del campeonato y dejó una fuerte declaración.

En diálogo con el canal oficial de la F1, Hamilton fue consultado sobre el cambio en las duplas de las escuderías de los Dos Toros y qué le dijo a Hadjar, con quien mantiene una gran relación y se convirtió en el nuevo compañero de Max Verstappen. “Me he enterado hoy mismo. No voy a mentir diciendo que no me preocupa. Creo que ha hecho un trabajo increíble este año y aún es muy, muy joven. Todavía está aprendiendo mucho sobre sí mismo y su entorno, pero ha hecho un trabajo fenomenal este año. Tiene un enfoque estupendo”, destacó sobre el joven francés, que fue una de las grandes revelaciones de la temporada al concretar excelentes resultados.

Sin embargo, el siete veces campeón de la Fórmula 1 lanzó una tajante reflexión sobre Red Bull y la forma que tiene para manejar a sus pilotos. “Todos sabemos lo que pasa cuando la gente va a Red Bull y el entorno en el que se ve envuelta. Obviamente, yo no he estado allí, así que no puedo hablar por experiencia, pero desde fuera se ve que es bastante difícil y, por lo que parece, él tiene un entorno realmente bueno”, argumentó.

Inmediatamente, se deshizo en elogios con Tsunoda y profundizó en las polémicas decisiones que suele tomar la escudería austriaca: “Yuki es un piloto increíble, pero todos los pilotos que van allí tienen esta experiencia general, lo que no significa que no sean buenos pilotos. Es claramente otra cosa. Así que solo espero que se hagan cambios que le proporcionen el apoyo adecuado”.

Tsunoda se quedó sin butaca titular en la Fórmula 1 y será reserva en 2026 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Aunque esta no fue la única reflexión de Hamilton que dio de qué hablar en Yas Marina. Con la temporada llegando a su desenlace en Abu Dhabi y la lucha por el título al rojo vivo, con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen como sus contendientes, el británico fue consultado sobre si ofrecería algún consejo a sus rivales. Sin embargo, su respuesta fue contundente. “No le daría consejos a nadie; son mis rivales. Así que probablemente les mentiría”.

Incluso la presencia de su compatriota en McLaren no alteró su postura: “No animaré a nadie más que a mí mismo y a este equipo. No tenemos nada que ver con lo que sucede en la vanguardia. Sabemos que nuestro coche no está a la altura de los tres mejores equipos; esa es inevitablemente la razón por la que estamos donde estamos”. No obstante, brindó una reflexión sobre la presión que se siente al luchar por un título. “Es muchísimo más fácil ser el cazador. Cuando tienes que defenderte es mucho más difícil. Si eres el que persigue, no tienes nada que perder y todo por ganar”, destacó.

El británico también rememoró momentos de tensión en su carrera, especialmente el campeonato de 2014, cuando el entonces jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, propuso la puntuación doble para la última carrera, una medida que, según Hamilton, buscaba alterar el desenlace del campeonato. “En 2014 no pude dormir, sobre todo porque alguien intentó introducir nuevas reglas para potencialmente cambiar el resultado”, recordó, y añadió: “Por suerte no funcionó, pero fue muy estresante”.

Lewis Hamilton se desligó completamente de la pelea por el título de la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La adaptación de Hamilton a Ferrari estuvo marcada por fuertes altibajos y un rendimiento del monoplaza considerablemente por debajo de lo esperado. Tras su salida de Mercedes, nunca pudo subirse al podio vestido de rojo, más allá de que ganó la carrera Sprint en China. De esta manera, podría perder el sexto lugar en la tabla de posiciones en manos de Andrea Kimi Antonelli: Lewis suma 152 puntos, mientras que el italiano de Mercedes tiene 150.

El piloto británico, que se unió a Ferrari con la esperanza de disputar el campeonato, reconoce que la realidad ha sido distinta y que el equipo italiano deberá conformarse con pelear por un lugar fuera del podio, según sus declaraciones recogidas por la prensa especializada. “Examinaremos factores que podrían ayudar a optimizar nuestro trabajo en equipo después de un desafiante 2025”, declaró, sugiriendo que podrían considerarse modificaciones en el personal antes de 2026.

Hamilton compartió que su llegada a Ferrari estuvo cargada de emociones, especialmente por el recibimiento en Maranello y la primera jornada de pruebas en Fiorano junto a su familia. Destacó la energía y la pasión del equipo: “El equipo tiene el mejor espíritu, la gente de este equipo tiene la mejor energía. Es un ambiente realmente hermoso para trabajar por la gente y hay tanta pasión allí”.

Salvo un milagro en Abu Dhabi, Ferrari cerrará una temporada para el olvido: no ganó ninguna carrera y quedará cuarto en el Campeonato de Constructores (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

En cuanto a las lecciones aprendidas, Hamilton enfatizó su capacidad de resiliencia: “Me he sorprendido a mí mismo con mi resiliencia y, si puedo superar una temporada como esta, no habrá nada que no pueda afrontar de cara al futuro”. Presionado sobre la posibilidad de realizar cambios, Hamilton fue contundente: respondió afirmativamente y, al ser consultado sobre si era viable continuar sin modificaciones, sentenció: “Definitivamente no”.

Con la vista puesta en el futuro, Hamilton ya piensa en 2026, año en el que se implementarán nuevas regulaciones técnicas. “2026 realmente empieza la semana que viene. Hemos estado trabajando en segundo plano durante meses. Estaré en el simulador y además llega el test con los neumáticos del año que viene. El descanso va a ser el más corto que hemos tenido”, anticipó, dejando claro que tanto él como Ferrari consideran fundamental prepararse desde ahora para no fallar en la próxima etapa.