River Plate oficializó las salidas de cinco jugadores históricos de la era Gallardo: “Eternamente gracias”

El Millonario anunció las despedidas de Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja

River Plate vs Sarmiento de Junín Foto: FOTOBAIRES Fecha 12 Torneo Clausura Liga Profesional.

River Plate cerró su año futbolístico de manera prematura a fines de noviembre con su eliminación ante Racing por los octavos de final del Torneo Clausura y comenzó a planificar lo que será el próximo año, a la espera de saber si el destino le dará un guiño para clasificarse al Repechaje de la Copa Libertadores (Boca Juniors o Argentinos deben ser campeones del Clausura) o si deberá conformarse con su participación en fase de grupos de la Sudamericana, una competición que Marcelo Gallardo conoce a la perfección porque su título en 2014 comenzó a moldear su ciclo de éxitos con la entidad Millonaria.

En este escenario, el cuadro riverplatense dio curso a cinco despedidas en la tarde de este viernes, que habían sido adelantadas por Infobae: Enzo Pérez, Milton Casco, Nacho Fernández, Gonzalo Martínez y Miguel Borja. A ninguno se le va a renovar el contrato que vencía el 31 de diciembre próximo.

“Por la gloria eterna, por defender nuestros colores con el corazón y por ser un capitán legendario, ¡Eternamente gracias, Enzo!“, escribió la cuenta oficial del club en redes sociales enfocado en el volante central, quien dejó el Valencia de España a los 31 años para retornar a la Argentina a mitad de 2017, alcanzó la gloria máxima en la Copa Libertadores 2018 venciendo a Boca Juniors en el Superclásico y tuvo su segundo ciclo este año después de un paso por Estudiantes de La Plata en 2024.

La despedida de River Plate a Enzo Pérez

Por otro lado, la situación de Nacho Fernández ya era un secreto a voces en los pasillos del Estadio Monumental porque se había conocido su intención de volver a Gimnasia y Esgrima La Plata a partir de 2026. De igual manera, se brindó al máximo para la Banda hasta el punto de ser titular en la eliminación frente a Racing por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda.

“Ignacio Fernández cierra su ciclo como jugador de River, donde disputó un total de 314 partidos, convirtió 42 goles y ganó 10 títulos ¡Gracias, Nacho!“, fue la misiva elegida por la entidad de Núñez en el adiós al mediocampista de 35 años, que llegó en 2016 desde el Lobo, se marchó al Atlético Mineiro de Brasil en 2021 y volvió en 2023.

El mensaje de River Plate dirigido a Nacho Fernández

A ellos, se unió Gonzalo Martínez. El Pity fue una de las primeras apuestas de Marcelo Gallardo como entrenador. La Banda lo compró a principios de 2015 desde Huracán y el Muñeco lo bancó en su peor momento hasta que explotó su máximo nivel. La consagración en la Libertadores 2018 incluyó la anotación del 3-1 final ante el Xeneize en Madrid con el famoso relato de Mariano Closs: “Y va el tercero...”.

Sin embargo, su salida a ligas de segundo o tercer orden como Estados Unidos (Atlanta United) y Arabia Saudita (Al Nassr) lo alejaron del mapa en el día a día. Para colmo, las lesiones tampoco lo ayudaron: sufrió dos roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda entre febrero de 2023 y enero de 2024, una de ellas en el equipo saudí y la segunda sucedió pocos meses después de su retorno al conjunto de la Capital Federal.

El segundo paso de Gonzalo Pity Martínez llegó a su fin en River Plate

La lista continuó con Milton Casco. El ex hombre de Gimnasia y Newell’s llegó a River Plate a mitad de 2015 y acumuló 5 goles y 24 asistencias en 316 partidos con el manto sagrado. Sin embargo, en los últimos dos años perdió continuidad con un total de 3.791 minutos repartidos en 51 encuentros.

Así eligió despedirse el perfil oficial del club con una de las personas que acompañó de cerca los dos ciclos de Marcelo Gallardo al mando del plantel: “Luego de más de 10 años ininterrumpidos vistiendo nuestros colores y de haber obtenido 11 títulos, Milton Casco cierra su ciclo como jugador de River. ¡Gracias, Milton!“.

La despedida de River Plate a Milton Casco

Por último, fue el turno de Miguel Borja. El delantero colombiano de 32 años contribuyó con 8 tantos y 3 asistencias en 48 duelos de este año y sus actuaciones lo dejaron bajo la lupa de los hinchas. De igual manera, recibió una calurosa despedida en las redes oficiales: “Después de haber marcado 62 goles en 159 partidos con el Manto Sagrado, Miguel Ángel Borja se despide de River Plate. ¡Gracias y éxitos para lo que viene, Miguel!”.

