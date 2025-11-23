Deportes

“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Nacho Fernández evalúa la posibilidad de retornar a Gimnasia y Esgrima La Plata a una década de su partida de la institución que lo vio nacer

Guardar
Ignacio Fernández ganó 10 títulos
Ignacio Fernández ganó 10 títulos con la camiseta de River Plate (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El futuro de Ignacio Nacho Fernández estaría lejos de Núñez. El volante de River Plate termina su contrato con la entidad el próximo 31 de diciembre y analiza los próximos pasos de una determinación que podría devolverlo al club donde comenzó su carrera: Gimnasia y Esgrima La Plata.

César Luis Merlo, periodista y especialista del mercado de pases argentino, dio a conocer esta novedad en torno al mediocampista de 35 años, que tuvo dos ciclos con el Lobo cortados por un préstamo a Temperley (2011/12) y su marcha definitiva al Millonario a principios de 2016. La información apunta a que su retorno está avanzado hasta el punto de la existencia de conversaciones con el protagonista de la negociación.

Durante su estadía en el cuadro platense, Nacho convirtió 15 goles y dio 9 asistencias en 93 partidos, dos de ellos en la eliminación contra Estudiantes por la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2014.

Esta posible vuelta ya sonó tiempo atrás y el último año del futbolista no viene siendo el mejor, ya que solo disputó un total de 1.461 minutos repartidos en 31 compromisos entre Torneo Apertura y Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. En ese plazo, marcó tres tantos y cuatro asistencias, siendo su último aporte el grito y el pase gol brindado para la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata por la octava jornada del Clausura.

“Se mostró interesado en volver”, afirmó Merlo sobre las intenciones del jugador en la recta final de su trayectoria. En el medio, Gimnasia afronta un periodo muy particular porque inició noviembre en plena pelea por el descenso, pero una seguidilla de triunfos bajo el interinato de Fernando Zaniratto le otorgaron la inesperada clasificación a los playoffs del último campeonato semestral. De hecho, Ignacio Fernández disputó 4 minutos en el duelo con victoria de ese rival sobre River Plate en el Monumental a principios de este mes.

Nacho Fernández se fue de
Nacho Fernández se fue de Gimnasia con dirección a River a principios de 2016

La fuente citada añadió que se buscará cerrar el aspecto económico con su agente después de las elecciones que determinarán al nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Los comicios tendrán lugar el 29 de noviembre y este lunes a las 10 horas es el plazo máximo para la presentación de las listas.

Este retorno es muy esperado por todos los hinchas del Lobo desde su partida hace casi una década, cuando River Plate acordó el pago de USD 2.700.000 por el 70% de su pase, según informó ESPN. Cosechó 10 títulos con la camiseta del Millonario, siete de ellos en su primera etapa con la institución donde resalta la obtención de la Copa Libertadores 2018.

En 2021, Atlético Mineiro se lo llevó a Brasil a cambio de seis millones de dólares con un contrato por tres años. Allí, levantó cinco trofeos con el cuadro de Belo Horizonte gracias a 2 Campeonatos Estaduales, 1 Brasileirao, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa de Brasil. Dos años después de su partida, regresó al elenco argentino para ser entrenado por Martín Demichelis, pero alternó titularidades con suplencias y nunca pudo hacerse dueño de la mitad de la cancha, ni con Micho ni con Marcelo Gallardo sentado en el banquillo.

A la espera de mayores precisiones, Ignacio Fernández podría estar disputando sus últimos minutos con la Banda, en caso de ser considerado para el duelo de este lunes desde las 19:15 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura.

Temas Relacionados

Nacho FernándezRiver PlateGimnasia (LP)Liga Profesionaldeportes-argentina

Últimas Noticias

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

El Xeneize y la T ponen en juego un boleto a los cuartos. El ganador se cruzará a Argentinos Juniors. Desde las 20 por TNT Sports

Boca Juniors recibe al Talleres

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

Las Garzas juegan las semifinales en el TQL Stadium de Ohio. Transmite Apple TV

Con Messi de titular, Inter

El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

Los jugadores del Pincha les dieron la espalda a sus colegas del Canalla después de que la Liga y la AFA le otorgaran un trofeo por ser el equipo que más puntos sumó en el año

El gesto de repudio de

Dolor en el fútbol argentino: murió Omar Souto, histórico gerente de Selecciones y un segundo padre para las figuras de La Scaloneta

La AFA informó la noticia en sus redes sociales. Acompañó a las estrellas de la Albiceleste desde que eran juveniles y siguió trabajando aún estando enfermo

Dolor en el fútbol argentino:

La infartante jugada que tuvo a Los Pumas al borde de la remontada épica frente a Inglaterra

El elenco argentino cayó por 27-23 en Twickenham. Sobre el final, tuvo una chance inmejorable para ganar el partido, pero un error en el line terminó con el sueño

La infartante jugada que tuvo
DEPORTES
Del golazo de Matías Soulé

Del golazo de Matías Soulé al doblete de Mateo Pellegrino: el show de los argentinos protagonistas en la Serie A

Boca Juniors recibe al Talleres de Carlos Tevez en la Bombonera por los octavos del Torneo Clausura: hora, TV y probables formaciones

Con Messi de titular, Inter Miami se enfrenta con Cincinnati en búsqueda del pase a la final de la Conferencia Este de la MLS

El gesto de repudio de Estudiantes durante el pasillo por el título de campeón de Liga entregado a Central

Dolor en el fútbol argentino: murió Omar Souto, histórico gerente de Selecciones y un segundo padre para las figuras de La Scaloneta

TELESHOW
Juana Repetto habló del vínculo

Juana Repetto habló del vínculo con Sebastián Graviotto y cómo quedó la relación con la familia de su ex

La Mona Jiménez con Juana Viale: el día que casi se muere y un mini show junto a Luck Ra y El Mono de Kapanga

El comentario de Juliana Awada ante el debut de su hija Antonia Macri como modelo

Así se preparan las integrantes de Bandana a su regreso al escenario: prácticas, maquillaje y viajes a Buenos Aires

Micropaillettes verdes, corset drapeado y brillo total: el look de Juana Viale que conquistó el domingo

INFOBAE AMÉRICA

Las primeras imágenes de Jair

Las primeras imágenes de Jair Bolsonaro detenido en la sede de la Policía Federal de Brasilia

Marco Rubio dijo que es “muy optimista” sobre un inminente acuerdo de paz para Ucrania tras las negociaciones en Ginebra

Una pintura de Winston Churchill conquistó una subasta con un récord millonario

Aumentan las cancelaciones de vuelos a Venezuela tras la alerta de EEUU por “actividad militar” en el Caribe

Premio Neville Chamberlain de Trump