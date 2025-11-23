“Se mostró interesado”: comienza a definirse el futuro de Nacho Fernández tras la finalización de su contrato con River

Ignacio Fernández ganó 10 títulos con la camiseta de River Plate (Crédito: Reuters/Agustin Marcarian)

El futuro de Ignacio Nacho Fernández estaría lejos de Núñez. El volante de River Plate termina su contrato con la entidad el próximo 31 de diciembre y analiza los próximos pasos de una determinación que podría devolverlo al club donde comenzó su carrera: Gimnasia y Esgrima La Plata.

César Luis Merlo, periodista y especialista del mercado de pases argentino, dio a conocer esta novedad en torno al mediocampista de 35 años, que tuvo dos ciclos con el Lobo cortados por un préstamo a Temperley (2011/12) y su marcha definitiva al Millonario a principios de 2016. La información apunta a que su retorno está avanzado hasta el punto de la existencia de conversaciones con el protagonista de la negociación.

Durante su estadía en el cuadro platense, Nacho convirtió 15 goles y dio 9 asistencias en 93 partidos, dos de ellos en la eliminación contra Estudiantes por la segunda ronda de la Copa Sudamericana 2014.

Esta posible vuelta ya sonó tiempo atrás y el último año del futbolista no viene siendo el mejor, ya que solo disputó un total de 1.461 minutos repartidos en 31 compromisos entre Torneo Apertura y Clausura, Copa Argentina, Copa Libertadores y Mundial de Clubes. En ese plazo, marcó tres tantos y cuatro asistencias, siendo su último aporte el grito y el pase gol brindado para la victoria 2-1 ante Estudiantes en La Plata por la octava jornada del Clausura.

“Se mostró interesado en volver”, afirmó Merlo sobre las intenciones del jugador en la recta final de su trayectoria. En el medio, Gimnasia afronta un periodo muy particular porque inició noviembre en plena pelea por el descenso, pero una seguidilla de triunfos bajo el interinato de Fernando Zaniratto le otorgaron la inesperada clasificación a los playoffs del último campeonato semestral. De hecho, Ignacio Fernández disputó 4 minutos en el duelo con victoria de ese rival sobre River Plate en el Monumental a principios de este mes.

Nacho Fernández se fue de Gimnasia con dirección a River a principios de 2016

La fuente citada añadió que se buscará cerrar el aspecto económico con su agente después de las elecciones que determinarán al nuevo presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. Los comicios tendrán lugar el 29 de noviembre y este lunes a las 10 horas es el plazo máximo para la presentación de las listas.

Este retorno es muy esperado por todos los hinchas del Lobo desde su partida hace casi una década, cuando River Plate acordó el pago de USD 2.700.000 por el 70% de su pase, según informó ESPN. Cosechó 10 títulos con la camiseta del Millonario, siete de ellos en su primera etapa con la institución donde resalta la obtención de la Copa Libertadores 2018.

En 2021, Atlético Mineiro se lo llevó a Brasil a cambio de seis millones de dólares con un contrato por tres años. Allí, levantó cinco trofeos con el cuadro de Belo Horizonte gracias a 2 Campeonatos Estaduales, 1 Brasileirao, 1 Copa de Brasil y 1 Supercopa de Brasil. Dos años después de su partida, regresó al elenco argentino para ser entrenado por Martín Demichelis, pero alternó titularidades con suplencias y nunca pudo hacerse dueño de la mitad de la cancha, ni con Micho ni con Marcelo Gallardo sentado en el banquillo.

A la espera de mayores precisiones, Ignacio Fernández podría estar disputando sus últimos minutos con la Banda, en caso de ser considerado para el duelo de este lunes desde las 19:15 ante Racing en el Cilindro de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura.