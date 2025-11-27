Con el triunfo de Tigre, se completó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura: el cronograma completo

Este miércoles, con el triunfo de Tigre frente a Lanús en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez quedó conformado el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura.

La acción se inició el sábado, con los triunfos de Argentinos Juniors y Central Córdoba. Estos equipos se convirtieron en los primeros clasificados a cuartos. Con dos golazos de Hernán López Muñoz, el Bicho picó fuerte en Liniers y le ganó 2-0 a Vélez. De esta manera, los dirigidos por Nico Diez chocarán con Boca Juniors, que se impuso por 2-0 frente a Talleres en La Bombonera, gracias a los dos tantos de Miguel Merentiel y el penal atajado por Agustín Marchesín.

En Santiago del Estero, Central Córdoba derrotó 2-1 a San Lorenzo en el estadio Madre de Ciudades tras dar vuelta el marcador con los tantos de Lucas Varaldo, de penal, y José Florentín en el cierre. De esta manera, los comandados por Omar De Felippe jugarán en la siguiente instancia contra Estudiantes de La Plata, que dio el golpe y eliminó a Rosario Central, que el jueves recibió el trofeo por haber sido ungido como campeón de liga por haber sido el conjunto que más puntos sumó en el año.

Los partidos tuvieron continuidad el lunes en el Bajo Flores con el triunfo de Barracas Central ante Deportivo Riestra. El Guapo, que terminó con un hombre menos por la expulsión de Iván Guaraz, se impuso con un gol de Nicolás Blandi en el tiempo suplementario.

Luego, en Avellaneda, el Racing de Gustavo Costas eliminó al golpeado River Plate de Marcelo Gallardo en un partidazo por 3 a 2. Ambos equipos volvieron a enfrentarse luego del cruce de cuartos de final disputado en la Copa Argentina. Esta vez, la Academia se tomó revancha y se llevó el triunfo sobre la hora con goles de Solari, Martínez Quarta, en contra, y Martirena; Subiabre y Juanfer Quintero marcaron para el Millonario.

En el cierre de la jornada, Gimnasia y Esgrima La Plata sorprendió como visitante y eliminó 2-1 a Unión de Santa Fe con goles de Manuel Panaro y Enzo Martínez, descontó Cristian Tarragona para el Tatengue.

Por último, este miércoles, Tigre sorprendió y se impuso en La Fortaleza ante Lanús y se sumó a los siete clasificados. El gol del triunfo lo anotó David Romero.

Este partido se dejó para el final de la jornada debido a la participación del Granate en la definición que lo consagró campeón de la Copa Sudamericana en Paraguay, ante el Atlético Mineiro.

ASÍ QUEDÓ EL CUADRO DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA

Se confirmó el cuadro de los cuartos de final del Torneo Clausura

Los cuartos de final del Torneo Clausura ya tenían fechas y horarios definidos, según confirmó la Liga Profesional de fútbol. Los encuentros comenzarán el sábado 29 de noviembre con Central Córdoba enfrentando a Estudiantes de La Plata a las 21:30 en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El domingo 30, Boca Juniors recibirá a Argentinos Juniors a las 18:30 en la Bombonera. El lunes 1 de diciembre se disputarán los dos cruces restantes: Barracas Central será local ante Gimnasia La Plata a las 17:00 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, y Racing jugará a las 21:30 frente a Tigre.

El formato de la serie establece que los cuartos de final y las semifinales se jugarán a partido único en el estadio del equipo mejor posicionado en la fase de grupos. Si al término de los 90 minutos hay empate, se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la definición será por penales. En tanto que la final se jugará en campo neutral, siendo elegido el estadio Madres de Ciudades de Santiago del Estero como sede, el sábado 13 de diciembre.

La definición de los cuartos de final impactará en la clasificación internacional de otros equipos. River Plate necesita que Boca Juniors o Argentinos Juniors se consagren campeones para acceder al repechaje (Fase II) de la Libertadores 2026; de lo contrario, jugará la Sudamericana. Independiente requiere que el campeón sea Boca Juniors, Argentinos Juniors, Racing, Barracas Central o Tigre para asegurar su lugar en la Sudamericana; si no ocurre, quedará fuera de los torneos internacionales en 2026.

El campeón del Clausura obtendrá el pase directo a la Copa Libertadores 2026 y disputará el “Trofeo de Campeones” ante Platense, ganador del Apertura. Si logra ese título, podrá competir por la Supercopa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y por la Supercopa Internacional ante Rosario Central. En caso de conquistar una de estas dos copas, también participará en el triangular de la nueva “Recopa de Campeones”.

EL CRONOGRAMA DE LOS CUARTOS DE FINAL DEL TORNEO CLAUSURA:

Sábado 29 de noviembre

• 21.30: Central Córdoba de Santiago del Estero (4A) vs. Estudiantes de La Plata (8A) (Estadio Único Madre de Ciudades)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio TruccoAVAR: Fabrizio Llobet

Domingo 30 de noviembre

• 18.30: Boca Juniors (1A) vs. Argentinos Juniors (5B) (Bombonera)

Árbitro: Fernando Echenique

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Facundo Rodríguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes 1 de diciembre

• 17.00: Barracas Central (6A) vs. Gimnasia La Plata (7B) (Estadio Claudio Fabián Tapia)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Maximiliano del Yesso

Asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

• 21.30: Racing (3A) vs. Tigre (7A) (Cilindro de Avellaneda)

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi

TODOS LOS GOLES DE LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL:

Sábado 22/11

Vélez Sarsfield 0-2 Argentinos Juniors

Central Córdoba 2-1 San Lorenzo

Domingo 23/11

Rosario Central 0-1 Estudiantes de La Plata

Boca Juniors 2-0 Talleres de Córdoba

Lunes 24/11

Deportivo Riestra 0-1 Barracas Central

Racing Club 3-2 River Plate

Unión de Santa Fe 1-2 Gimnasia y Esgrima La Plata

Miércoles 26/11

Lanús 0-1 Tigre