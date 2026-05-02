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Catherine Fulop celebró el cumpleaños número 90 de su madre: “La que crió a 6 hijos con entrega total”

La actriz compartió un emotivo video que resume el amor por su ser querido y las enseñanzas que le transmitió a toda la familia

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Catherine Fulop celebró el cumpleaños número 90 de su mamá

En una mezcla de nostalgia y emoción, este sábado, Catherine Fulop celebró un nuevo año de vida de su madre. La actriz utilizó sus redes sociales para homenajear a su ser querido quien cumplió 90 años. Así las cosas, la venezolana aprovechó la ocasión para mostrar un resumen de su vida juntas y de las enseñanzas transmitidas.

“Hoy cumple 90 años una mujer inmensa. Mi mamá, nuestra querida mamá Cleo”, comenzó diciendo la actriz en su cuenta de Instagram. En los primeros segundos de video, el clip, musicalizado con la canción “Te amo” de Alexander Acha, mostraba la dinámica familiar en unas vacaciones en la playa. En el video se veía a Oriana Sabatini riendo junto a su abuela, sus tíos y los demás miembros de la familia.

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Continuando con su dedicatoria, Fulop escribió: “Una mujer fuerte, trabajadora, amorosa y valiente. La que crió a 6 hijos con entrega total, la que hoy es raíz y abrazo de 17 nietos, bisnietos, familia y amigos que también la sienten madre. Porque quien la conoce sabe que siempre estuvo para el que la necesitó”.

Luego, la actriz se refirió a los obstáculos que Cleo había superado en su vida: “La vida le puso pruebas durísimas, dolores profundos y hasta hace poco una batalla muy difícil de salud… pero una vez más nos enseñó lo que significa la tenacidad, las ganas de vivir y la fe. Siempre de pie. Siempre reconstruyéndose. Siempre orando por todos nosotros”.

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La actriz venezolana compartió un emotivo video familiar, musicalizado por Alexander Acha, para celebrar la vida de su madre
La actriz venezolana compartió un emotivo video familiar, musicalizado por Alexander Acha, para celebrar la vida de su madre
Catherine Fulop preocupada por el estado de salud de su madre en medio del conflicto en Venezuela (Instagram)
Cleo, madre de seis hijos y abuela de 17 nietos, es reconocida por su fortaleza y entrega incondicional a la familia (Instagram)

Para cerrar, Catherine se mostró agradecida por las lecciones transmitidas y por el amor que su madre le había dado durante toda su crianza: “Mamá, gracias por tanto amor, por cada sacrificio silencioso, por tu bondad infinita y por ser el corazón de esta familia, aun en la distancia. Te amo con toda mi alma. Hoy celebramos tus 90 años y celebramos también el privilegio de tenerte. Feliz cumpleaños, reina hermosa. Mi madrecita santa”.

De igual manera, y poniendo en práctica las lecciones de su madre, días atrás, Catherine celebró uno de los nuevos logros en la carrera de su hija, Oriana Sabatini. “Empecé a leer, podría quedarme acá… la primera novela de mi hija Oriana, y ya se me caen las lágrimas”, comenzó diciendo Fulop junto a una selfie en la que mostraba la tapa de dicho libro. Acto seguido, Catherine dio lugar a los sentimientos que le generó este avance en la carrera de su pequeña: “No solo por el orgullo inmenso de verla cumplir este sueño, sino porque entre sus páginas aparecen aromas, frases y pequeños recuerdos que me abrazan el alma”.

Luego, la actriz pasó a referirse a uno de los personajes de la historia que narra Sabatini: “Ariana, su protagonista, es tan luminosa como rota, tan llena de ganas de ser feliz como de miedos que la frenan… y ya presiento que me va a hacer llorar mucho”. Hacia el final de la publicación, la artista también se refirió al aporte de su otra hija: “Y como si fuera poco, la vida hizo lo suyo: Tiziana, su hermana, creó el arte de la portada. Dos miradas, dos talentos, una misma historia latiendo. No sé bien qué hice para merecer tanto… pero acá estoy, con el corazón lleno y los ojos brillosos”.

Catherine Fulop habló sobre el nuevo logro de Oriana Sabatini
Catherine Fulop habló sobre el nuevo logro de Oriana Sabatini

Semanas atrás, Fulop mostró su preocupación por un video suyo en el cual se veían áreas cercanas a la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Según sus propias palabras, la difusión de esas imágenes en TikTok motivó a fanáticos del futbolista a buscar pistas sobre la ubicación del futbolista junto a Oriana Sabatini, su hija.

La conductora expuso en sus historias de Instagram el motivo de esta decisión: “Voy con plano bien cerrado porque ustedes saben que se pusieron a buscar dónde vivían los chicos por mis videos, tuve que bajar uno de TikTok que estaba medio viralizado”, explicó Fulop, subrayando su incomodidad ante la situación que se da luego de un mes del nacimiento de Gia, su primera nieta.

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