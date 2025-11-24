Riestra y Barracas Central se enfrentan por el pase a los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Riestra y Barracas Central se juegan el boleto a los cuartos de final del Torneo Clausura

Los octavos de final del Torneo Clausura siguen en marcha y la jornada del lunes se abrirá con el choque entre Deportivo Riestra y Barracas Central en el Estadio Guillermo Laza. El Malevo, que finalizó en la tercera ubicación de la zona B, se enfrentará a partir de las 17:00 horas al Guapo, que terminó sexto en el grupo A. El vencedor jugará contra el ganador de la llave entre Unión de Santa Fe y Gimnasia de La Plata. Nicolás Ramírez será el árbitro principal y la transmisión estará a cargo de TNT Sports.

Riestra clasificó a los octavos de final después de ser uno de los grandes animadores de la fase regular de la Liga Profesional. El elenco de Gustavo Benítez fue líder de su zona durante algunas fechas y también peleó por el ingreso a la Copa Libertadores en la tabla anual. Finalizó tercero en su zona con 28 puntos, a cuatro del líder Rosario Central, que ayer quedó eliminado contra Estudiantes, y se metió por primera vez en su historia a la Copa Sudamericana al terminar sexto en el acumulado con 52 unidades.

No obstante, Riestra llega al duelo por los octavos de final con tres encuentros al hilo sin conocer la victoria: cayó 1-0 con San Lorenzo, perdió de local por el mismo resultado contra Independiente y empató 1-1 contra Godoy Cruz, que descendió. Además, el Rojo le cortó un invicto de 27 partidos sin ser derrotado en el Guillermo Laza.

Riestra perdió una racha de 27 partidos sin perder en el Guillermo Laza contra Independiente (FotoBaires)

Del otro lado, Barracas Central llega con un presente complejo. Luego de alcanzar la cima de su zona, el rendimiento del cuadro de Rubén Darío Insúa cayó estrepitosamente y ganó únicamente uno de los últimos nueve partidos (2-0 vs. Argentinos Juniors).

En este contexto, el Guapo se metió a los octavos de final tras quedar sexto con 23 puntos. A su vez, pese a quedar décimo en la tabla anual con 49 unidades, puesto que resguardó tras igualar 1-1 contra Huracán en la última fecha, clasificó a la próxima Copa Sudamericana por primera vez en su historia gracias a que Lanús se consagró campeón de la misma.

Cabe destacar que el vencedor del duelo entre Riestra y Barracas se cruzará contra el ganador de la serie entre Unión de Santa Fe y Gimnasia (LP), que se jugará a las 22:00. Del mismo lado del cuadro se encuentran Estudiantes (LP) y Central Córdoba de Santiago del Estero, quienes se enfrentarán en cuartos.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolas Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Yonatthan Rak; Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Facundo Bruera, Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17.00

TV: TNT Sports