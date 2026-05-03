El show de Messi en su partido 100 con Inter Miami: golazo desde afuera del área y asistencia ante Orlando City

El argentino marcó un gran tanto ante el clásico rival por la MLS

Lionel Messi volvió a convertir y asistió en la Major League Soccer. El astro rosarino, con 38 años, colaboró en la victoria parcial del Inter Miami ante Orlando City en la undécima jornada de la temporada, desarrollada en el Nu Stadium. Además significó su partido número 100 vistiendo la camiseta de las Garzas.

El tercer tanto del encuentro que convirtió Lionel Messi, llegó luego de que recibió un pase preciso de Luis Suárez, el argentino se posicionó en la medialuna del área y ejecutó un remate de zurda que resultó imposible de detener para el arquero rival.

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Antes de convertir ese gol, el capitán argentino ya había dejado su huella en el partido al participar en la jugada que terminó en el segundo tanto. Durante una incursión individual por el centro del campo, Messi desbordó hasta el área chica y habilitó al venezolano Telasco Segovia, quien solo tuvo que empujar la pelota para ampliar la diferencia.

En el plano individual, Messi continúa ampliando su legado. De acuerdo con los registros de Messi Stats, el campeón del mundo en Qatar 2022 acumula 1.151 partidos profesionales, con un saldo de 906 goles y 410 asistencias. Estas cifras se distribuyen en su paso por Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 encuentros), PSG (32 y 34 en 75), la selección argentina (116 y 62 en 198 partidos) e Inter Miami (86 goles y 45 asistencias en 100 partidos).

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Tras una asistencia de Lionel Messi, el venezolano amplió diferencias en el clásico

El desempeño de Messi en la MLS ya se tradujo en éxitos colectivos. En menos de dos años, sumó cuatro títulos con Inter Miami: League Cup 2023, Supporters’ Shield 2024, título de la Conferencia Este 2025 y la MLS Cup 2025. A medida que transcurren los partidos, el argentino acorta distancias con Cristiano Ronaldo en la carrera por convertirse en el máximo artillero de la historia del fútbol profesional.

El registro goleador de Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 tantos distribuidos entre la selección de Portugal y a nivel clubes en Sporting CP, Real Madrid, Manchester United, Juventus y Al Nassr. En el rubro de asistencias, la distancia con Lionel Messi es aún más amplia, mientras el portugués suma 261 pases de gol, el argentino ya contabiliza 410.

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Las cifras en la generación de jugadas decisivas reflejan la marcada diferencia en el aporte colectivo. Messi, con una carrera que se mantiene vigente y productiva, no solo ha superado la barrera de los 900 goles, sino que además lidera en creación de oportunidades para sus compañeros.

Desde su llegada en julio de 2023, el astro argentino modificó la dinámica de la franquicia de David Beckham. Hasta la fecha, Messi suma 56 triunfos, 25 empates y 18 caídas, consolidando su influencia en el equipo. El equipo, que todavía busca celebrar una victoria en su nuevo estadio, en este encuentro contó con goles de Ian Fray y Telasco Segovia, además del tanto del campeón del mundo.

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En el calendario inmediato, las Garzas se enfrentarán a Toronto el próximo sábado 9 de mayo en una nueva jornada de la MLS. Con Guillermo Hoyos al mando y con Messi en el campo, el objetivo será acercarse al liderazgo de la conferencia.