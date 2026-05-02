Lola Latorre compartió las primeras imágenes de su viaje a Londres: guiños a la moda británica, relax y tour

La influencer se encuentra en la capital inglesa por cuestiones laborales y compartió todo su recorrido por la ciudad (Video: Instagram)

Lola Latorre desembarcó en Londres por motivos laborales y convirtió su estadía en una auténtica bitácora digital, mostrando a sus seguidores cada detalle de su día a día en la capital británica. Sin perder el ritmo de la ciudad ni el pulso de las redes, la hija de Yanina y Diego Latorre compartió recorridos, anécdotas y postales urbanas, combinando el trabajo con la curiosidad de una viajera que quiere aprovechar cada minuto.

En su primer día libre, documentó el recorrido completo con relatos espontáneos y detalles en primera persona: “Hoy fue mi primer día en Londres y les muestro todo. Como saben, vine a trabajar, pero como me dieron día libre me recorrí toda la ciudad”.

PUBLICIDAD

El itinerario comenzó con un “fit check, muy londinense de mi parte”, como definió Lola, quien apostó por un look cómodo y con guiños a la moda local. Después, arrancó la caminata por Mayfair y visitó el Mercato Mayfair, un mercado con puestos de comida donde, según contó, “podés elegir un popurrí y sentarte en la mesa que quieras”. Finalmente, el almuerzo fue en Cott, junto a sus amigos Vane y Fervo: “Fervo estuvo haciendo algunas compras, lo estuvimos esperando y asesorándolo, amores”.

"Spring in London", escribió Lola en el pie de foto del carrete que compartió

Luego de un día en la ciudad, el novio de la influencer llegó para hacerle compañía

Antes de ir al gran evento de la marca, Lola posó con un vestido negro con detalles de encaje

La jornada siguió por Oxford Street y una parada en Selfridges, la tienda departamental emblema de las marcas de lujo. El tour continuó por Regent Street, donde Vane hizo un poco de shopping, y luego, tras despedirse de sus amigos, Lola decidió seguir sola hacia el Soho. “Está lleno de movida nocturna, de barcitos, restaurantes lindos y demás. Acá no daba más, pero ni se me notaba porque seguí caminando hasta el Covent Garden y fui al shopping, que es divino, tiene una parte de tiendas y otra parte como de patio de comidas”, relató.

PUBLICIDAD

El paseo incluyó también una visita a Saint Paul’s Church, el cruce por varios teatros—anticipando que planea ver dos obras durante su estadía—y un cierre a puro turismo clásico: Waterloo Bridge, Westminster Bridge, el Big Ben, la Tower of London y el London Eye. “Y después de mis veintiséis mil pasos me fui a dormir”, concluyó Lola, resumiendo en una frase el ritmo intenso de su primer día en la ciudad y la manera en que habitó cada espacio con la curiosidad de una viajera y la mirada de quien sabe compartir cada experiencia en tiempo real.

Sin perder el ritmo de la ciudad ni el pulso de las redes, la hija de Yanina ompartió recorridos, anécdotas y postales urbanas, combinando el trabajo con la curiosidad de una viajera que quiere aprovechar cada minuto.

PUBLICIDAD

La influencer viajó por trabajo y compartió con sus seguidores el minuto a minuto de su viaje y su visita al barrio de Notting Hill (Video: Instagram)

Tras dos días de agenda intensa, Lola decidió volcar en un dump de fotos titulado “spring in londonnnnnnnnn” la síntesis de sus primeras jornadas en la ciudad. El carrete reúne retratos urbanos, guiños de moda y momentos de relax. Una de las imágenes la muestra en una típica puerta londinense, con chaqueta negra bordada, remera blanca y jeans holgados de tiro bajo, además de un bolso marrón y gafas oscuras, en un look que define su estilo y suma personalidad a la postal.

En el recorrido visual aparecen también escenas vinculadas al mundo de la moda. Una foto la muestra en la clásica silla de maquillaje de Burberry, con el reflejo de la ciudad en el ventanal y el set de productos de belleza listos para ser usados. En otra imagen, un bolso de la tradicional marca británica descansa junto a un florero de peonías, en una composición que une diseño y frescura.

PUBLICIDAD

Lola incluyó también postales de sus paseos: posando con camisa a cuadros y lentes negros en plena calle, registrando el pulso urbano y su relación con la moda local. Otra imagen la encuentra sobre la cama del hotel con un trench marrón, mientras que en el exterior posa junto a uno de los taxis rosas ploteados con la marca Burberry Her, ícono de la campaña que marcó parte de su agenda de trabajo.

El trench coat color chocolate por el que apostó Lola para el clima inglés

Latorre viajó a Londres por el lanzamiento de un perfume

El look de Lola para caminar por las calles de Notting Hill

Pantalón negro, camisa a cuadros y anteojos de solo fueron uno de los looks elegidos (Instagram)

No faltaron los momentos personales: una selfie en el ascensor junto a su pareja y una foto más relajada, sentada en un local después de una jornada completa. Así, el dump de Lola Latorre resume en imágenes el espíritu de su paso por Londres, combinando agenda laboral, turismo, moda y vida cotidiana, todo bajo la consigna de capturar el aire de primavera en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

PUBLICIDAD