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Lola Latorre compartió las primeras imágenes de su viaje a Londres: guiños a la moda británica, relax y tour

La hija de Yanina y Diego Latorre viajó a la capital inglesa por trabajo y aprovechó para hacer un poco de turismo

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La influencer se encuentra en la capital inglesa por cuestiones laborales y compartió todo su recorrido por la ciudad (Video: Instagram)

Lola Latorre desembarcó en Londres por motivos laborales y convirtió su estadía en una auténtica bitácora digital, mostrando a sus seguidores cada detalle de su día a día en la capital británica. Sin perder el ritmo de la ciudad ni el pulso de las redes, la hija de Yanina y Diego Latorre compartió recorridos, anécdotas y postales urbanas, combinando el trabajo con la curiosidad de una viajera que quiere aprovechar cada minuto.

En su primer día libre, documentó el recorrido completo con relatos espontáneos y detalles en primera persona: “Hoy fue mi primer día en Londres y les muestro todo. Como saben, vine a trabajar, pero como me dieron día libre me recorrí toda la ciudad”.

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El itinerario comenzó con un “fit check, muy londinense de mi parte”, como definió Lola, quien apostó por un look cómodo y con guiños a la moda local. Después, arrancó la caminata por Mayfair y visitó el Mercato Mayfair, un mercado con puestos de comida donde, según contó, “podés elegir un popurrí y sentarte en la mesa que quieras”. Finalmente, el almuerzo fue en Cott, junto a sus amigos Vane y Fervo: “Fervo estuvo haciendo algunas compras, lo estuvimos esperando y asesorándolo, amores”.

Lola Latorre sentada en un taburete blanco, vestida con gabardina y pantalones negros, gafas de sol en la cabeza, mirando a la izquierda en un local con paredes de ladrillo
"Spring in London", escribió Lola en el pie de foto del carrete que compartió
Una pareja se toma una selfie en el espejo de un ascensor con paredes doradas; la mujer sostiene el teléfono mientras el hombre le besa la mejilla
Luego de un día en la ciudad, el novio de la influencer llegó para hacerle compañía
Lola Latorre de pie junto a un taxi rosa de Burberry. Viste gabardina oscura y falda con encaje. Al fondo, otros taxis rosados, árboles y edificios en Londres
Antes de ir al gran evento de la marca, Lola posó con un vestido negro con detalles de encaje

La jornada siguió por Oxford Street y una parada en Selfridges, la tienda departamental emblema de las marcas de lujo. El tour continuó por Regent Street, donde Vane hizo un poco de shopping, y luego, tras despedirse de sus amigos, Lola decidió seguir sola hacia el Soho. “Está lleno de movida nocturna, de barcitos, restaurantes lindos y demás. Acá no daba más, pero ni se me notaba porque seguí caminando hasta el Covent Garden y fui al shopping, que es divino, tiene una parte de tiendas y otra parte como de patio de comidas”, relató.

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El paseo incluyó también una visita a Saint Paul’s Church, el cruce por varios teatros—anticipando que planea ver dos obras durante su estadía—y un cierre a puro turismo clásico: Waterloo Bridge, Westminster Bridge, el Big Ben, la Tower of London y el London Eye. “Y después de mis veintiséis mil pasos me fui a dormir”, concluyó Lola, resumiendo en una frase el ritmo intenso de su primer día en la ciudad y la manera en que habitó cada espacio con la curiosidad de una viajera y la mirada de quien sabe compartir cada experiencia en tiempo real.

Sin perder el ritmo de la ciudad ni el pulso de las redes, la hija de Yanina ompartió recorridos, anécdotas y postales urbanas, combinando el trabajo con la curiosidad de una viajera que quiere aprovechar cada minuto.

La influencer viajó por trabajo y compartió con sus seguidores el minuto a minuto de su viaje y su visita al barrio de Notting Hill (Video: Instagram)

Tras dos días de agenda intensa, Lola decidió volcar en un dump de fotos titulado “spring in londonnnnnnnnn” la síntesis de sus primeras jornadas en la ciudad. El carrete reúne retratos urbanos, guiños de moda y momentos de relax. Una de las imágenes la muestra en una típica puerta londinense, con chaqueta negra bordada, remera blanca y jeans holgados de tiro bajo, además de un bolso marrón y gafas oscuras, en un look que define su estilo y suma personalidad a la postal.

En el recorrido visual aparecen también escenas vinculadas al mundo de la moda. Una foto la muestra en la clásica silla de maquillaje de Burberry, con el reflejo de la ciudad en el ventanal y el set de productos de belleza listos para ser usados. En otra imagen, un bolso de la tradicional marca británica descansa junto a un florero de peonías, en una composición que une diseño y frescura.

Lola incluyó también postales de sus paseos: posando con camisa a cuadros y lentes negros en plena calle, registrando el pulso urbano y su relación con la moda local. Otra imagen la encuentra sobre la cama del hotel con un trench marrón, mientras que en el exterior posa junto a uno de los taxis rosas ploteados con la marca Burberry Her, ícono de la campaña que marcó parte de su agenda de trabajo.

Lola Latorre, una mujer joven con cabello castaño, usa un abrigo marrón oscuro en una habitación de hotel con una cama blanca y una cartera negra
El trench coat color chocolate por el que apostó Lola para el clima inglés
Bolso beige a cuadros sobre mesa de mármol, junto a jarrón blanco con peonías rosas y blancas. Varias copas con bebida rosada al lado
Latorre viajó a Londres por el lanzamiento de un perfume
Lola Latorre de pie en escalones de piedra frente a puerta doble azul. Viste chaqueta negra bordada en oro, camiseta blanca, jeans y gafas de sol
El look de Lola para caminar por las calles de Notting Hill
Mujer joven con cabello castaño y gafas de sol, vistiendo camisa a cuadros y pantalones oscuros, de pie en una calle de Londres con edificios antiguos de ladrillo
Pantalón negro, camisa a cuadros y anteojos de solo fueron uno de los looks elegidos (Instagram)

No faltaron los momentos personales: una selfie en el ascensor junto a su pareja y una foto más relajada, sentada en un local después de una jornada completa. Así, el dump de Lola Latorre resume en imágenes el espíritu de su paso por Londres, combinando agenda laboral, turismo, moda y vida cotidiana, todo bajo la consigna de capturar el aire de primavera en una de las ciudades más vibrantes del mundo.

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